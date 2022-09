Phenjana apgalvo, ka nepiegādā Krievijai lādiņus; iesaka ASV 'turēt muti'

Totalitārā Ziemeļkoreja (KTDR), kas tradicionāli ir draudzīga Krievijai un vismaz politiskā līmenī atbalsta Kremļa agresiju, apgalvo, ka nav pārdevusi Krievijai bruņojumu. Par to ziņo Phenjanas oficiālā ziņu aģentūra KCNA.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Septembra sākumā ASV medijs "The New York Times", atsaucoties uz atslepenotiem ASV izlūkdienestu ziņojumiem, pirmais rakstīja, ka Krievija no Ziemeļkorejas iepērkot miljoniem artilērijas lādiņu un raķetes.

Vēlāk ASV Valsts departamenta pārstāvis Vedants Patels žurnālistiem atbildēja, ka Krievija ir "miljoniem šāviņu un raķešu no Ziemeļkorejas iegādes procesā", atgādina telekanāls "Al Jazeera". Savukārt Baltais nams pēcāk to sauca par "potenciālu darījumu", par kura pabeigtību nav informācijas.

KCNA 22. septembrī publicējusi Ziemeļkorejas Aizsardzības ministrijas Galvenā ekipējuma biroja ģenerāldirektora vietnieka paziņojumu, kurā teikts, ka "pēdējā laikā ASV un citi naidīgi spēki" runā par ANO Drošības padomes rezolūcijas pārkāpumiem un "izplata baumas" par ieroču darījumiem starp Ziemeļkoreju un Krieviju.

Amatpersona, kuras vārds paziņojumā nav precizēts, atzīmē, ka militārā aprīkojuma ražošana, kā arī tā imports un eksports ir suverēnas valsts likumīgās tiesības un nevienam nav ļauts tās kritizēt.

Ziņas par ieroču pārdošanu Krievijai paziņojumā nosauktas par ASV izplatītām baumām ar mērķi aptraipīt Ziemeļkorejas imidžu. "Mēs nekad iepriekš neesam eksportējuši ieročus un munīciju uz Krieviju un neplānojam to darīt," uzsvērts vēstījumā.

Paziņojumā ASV nosodītas par "neapdomīgu baumu izplatīšanu": " [..] un mēs brīdinām ASV pārstāt izteikt bezatbildīgas piezīmes un turēt mēli aiz zobiem".

Ziņas par iespējamo Phenjanas un Maskavas ieroču darījumu izskanēja laikā, kad Krievija saskaras ar grūtībām veiksmīgi realizēt savu iebrukumu Ukrainā.