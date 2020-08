Pie Baltā nama sašauts bruņots vīrietis, Tramps evakuēts no preses konferences

ASV Slepenā dienesta aģenti pirmdien sašāva bruņotu vīrieti pie Vašingtonas Baltā nama, paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, kurš šī incidenta dēļ īslaicīgi tika evakuēts no preses konferences par jaunā koronavīrusa pandēmiju.

Tramps pēc dažām minūtēm atgriezās preses konferencē, no kuras žurnālisti netika izlaisti viņa īsās prombūtnes laikā, un paziņoja, ka pie Baltā nama ir sašauts kāds cilvēks.

"Likumsargi kādu sašāva, šķiet, aizdomās turēto. Un aizdomās turētais tiek vests uz slimnīcu," sacīja prezidents.

Tramps sacīja, ka viņam nav zināma sašautā cilvēka identitāte un rīcības motīvi. Atbildot uz jautājumu, vai šis cilvēks bija bruņots, Tramps sacīja: "Cik saprotu, atbilde ir jā."

President Trump was rushed out of the White House briefing room Monday evening and later said the Secret Service had shot someone nearby. https://t.co/RrzvQqqQT4 pic.twitter.com/LdU94gVZZY