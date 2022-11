Pie Belgorodas pamanīta okupantu kara tehnikas kapsēta

Pie Krievijas pilsētas Belgorodas izveidota iebrukumā Ukrainā bojātās militārās tehnikas kapsēta, liecina Ukrainas Bruņoto spēku Stratēģiskās komunikācijas pavēlniecības publicēti attēli.

No gaisa uzņemtajos attēlos redzami desmitiem tanku un cita veida tehnika, kas esot bojāta karā Ukrainā. "Viss rit pēc plāna, zaudējumu nav," ironiski komentē pavēlniecība.

Belgoroda atrodas aptuveni 50 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, bet līdz Ukrainas pilsētai Harkivai no Belgorodas ir aptuveni 80 kilometri pa autoceļiem.

🇺🇦 AFU published footage of the cemetery of military equipment of the occupiers near Biryuch, Belgorod region.