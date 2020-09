Pie Japānas apgāzies kuģis ar 43 cilvēkiem uz klāja

Pie Japānas vētras laikā apgāzies kravas kuģis, uz kura atradušies 43 apkalpes locekļi un gandrīz 6000 liellopu. Vienu cilvēku izdevies izglābt, raksta "Sky News".

Kuģis ar nosaukumu "The Gulf Livestock 1" nosūtīja trauksmes signālu, kad atradās netālu no Amami Ošimas salas Japānas dienvidrietumu reģionā. Tobrīd šajā vietā plosījās taifūns.

Izglābtais apkalpes loceklis pastāstīja, ka dzinējs pārtraucis darboties pēc tam, kad kuģim trāpījis vilnis, liekot tam apgāzties.

No visiem apkalpes locekļiem 39 bijuši filipīnieši, divi no Jaunzēlandes un divi no Austrālijas. Kuģis bija ceļā uz Ķīnu.