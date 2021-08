Pie Kabulas lidostas nograndis sprādziens; cilvēkus brīdina par briesmām

Ceturtdien pie Kabulas lidostas, kur turpinās cilvēku evakuācija un mēģina nokļūt tūkstošiem afgāņu, nograndis sprādziens, vēsta telekanāls “Al Jazeera”.

Par sprādzienu sākotnēji cilvēki ziņoja sociālajos tīklos, bet faktu apstiprināja arī ASV armija.

“Mēs varam apstiprināt, ka notika sprādziens ārpus Kabulas lidostas. Cietušo skaits pagaidām nav zināms. Mēs sniegsim informāciju, kad to varēsim,” paziņoja Pentagona runasvīrs Džons Kirbijs.

Iepriekš ASV un sabiedroto valstu izlūkdienesti informēja, ka lidostu apdraud pašnāvnieki spridzinātāji. Cilvēki tiek mudināti pamest lidostas apkārtni.

