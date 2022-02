Pie Kijevas liesmo naftas terminālis, Harkivā atsit uzbrukumus. Teksta tiešraide

Jau trešo dienu Ukraina smagās kaujās pretojas Krievijas okupantu milzīgajam pārspēkam. Iebrukums sākās ceturtdien, 24. februārī, ar raķešu triecieniem visā Ukrainas teritorijā un sauszemes spēku ienākšanu no Baltkrievijas, Krievijas un Krimas. Tagad aizsardzības kaujas notiek galvaspilsētas Kijevas apkārtnē un pašā pilsētā rit cīņas ar diversantu grupām.

Aktuālākā informācija pulksten 18:28:

Krievijas iebrukums Ukrainā (trešā diena)

Kijevas administrācija mudina visus Kijevas iedzīvotājiem aizvērt savu mājokļu logus. Šobrīd liesmas plosās naftas terminālī, kas atrodas Vasiļkivā, aptuveni 40 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas Kijevas. Galvaspilsētas administrācija brīdina, ka vējš var aizpūst dūmus un kaitīgas vielas līdz Kijevai. (The Kyiv Independent).

Kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem" šobrīd aptaujas veidā apkopo informāciju, lai noskaidrotu, kuri cilvēki ir gatavi iesaistīties palīdzības sniegšanā bēgļiem dažādos veidos. Latvijā sestdien jau ieradās pirmie bēgļi no Ukrainas. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaeU_-2o6NJS1fNewmspJrammC9hC4qlhBRyyxUgvq-Petiw/viewform?fbclid=IwAR3N6R8MmC3EEZQ19EhRNQD2nqyFWOW-KVCcIoO8JpnEKz5l3beDrNG6SF8

Ukrainas Valsts īpašā sakaru dienesta publicētajā video redzams, ka pēc Krievijas militārā uzbrukuma liesmās ir gāzes vads Harkivā. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1497728382875938816?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevas iedzīvotāji gatavo Molotova kokteiļus. https://twitter.com/timjudah1/status/1497706024421281798

Ukraina tuvākajā laikā saņems papildu bruņojumu. Sestdien ASV lēma, ka tā nogādās Ukrainai bruņojumu 350 miljonus dolāru vērtībā, tostarp “Javelin” prettanku raķetes, pretgaisa sistēmas un bruņuvestes. Vācija grasās piegādās Ukrainai 1000 prettanku granātmetējus un 500 "Stinger" raķetes.Holande plāno Ukrainu nodrošināt ar 50 prettanku ieročiem “Panzerfaust-3” un 400 raķetēm. Divas Rietumu valstis arī apsver iespēju Ukrainai nosūtīt kopīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu “Patriot” uz NATO kaujas grupai Slovākijā.NATO sākusi izvietot vairāk savu spēku Austrumeiropā, "lai ātri reaģētu uz jebkādiem gadījumiem". (BBC).Jau vēstīts, ka no Latvijas uz Ukrainu devušās vairāk nekā 30 kravas automašīnas. Latvija Ukrainai sūta Nacionālo bruņoto spēku sagādāto individuālo ekipējumu Ukrainas karavīriem, tostarp ķiveres, sausās uzturdevas, medicīniskās ierīces un medikamentus.

Ukraina uz laiku slēgusi kontrolpunktus uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, no kuru teritorijām Krievijas karaspēks iebrucis Ukrainā, sestdienas vakarā pavēstījis premjerministrs Deniss Šmihaļs. (LETA)

Harkivas iedzīvotāji saka "paldies" Putinam pēc viņu mājas sadegšanas pēc artilērijas šāvieniem. https://twitter.com/maxseddon/status/1497631706819485696

“Šajā nedēļā mēs izveidosim daudzpusēju Transatlantisko darba grupu, lai identificētu, atrastu un iesaldētu to Krievijas uzņēmumu un oligarhu aktīvus, kuriem piemēro sankcijas – to jahtas, viņu savrupmājas un visus citus nelikumīgi iegūtos ienākumus, ko mēs varam atrast un iesaldēt saskaņā ar likumu,” tviterī ziņo ASV Baltais nams. Tāpat Krievijai tiks piemērotas arī citas sankcijas.https://twitter.com/WhiteHouse/status/1497707469350526986?ref_src=twsrc%5Etfw

Medija “Nexta” publicētajā video redzams, kā liesmas plosās naftas terminālī Vasiļkivā. https://twitter.com/nexta_tv/status/1497718211445346308?ref_src=twsrc%5Etfw

Divi plaši sprādzieni, kas novēroti Kijevā, šķietami notika Vasiļkivas tuvumā. Sprādzieni, iespējams, notikuši Vasiļkivas tuvumā, aptuveni 30 kilometrus uz dienvidiem no Kijevas. Vasiļkivā ir arī militārais lidlauks. (CNN). Vairāki mediji ziņo, ka naftas terminālis Vasiļkivā Krievijas militārā uzbrukuma dēļ ir liesmās. Nepieciešama steidzama vietējo iedzīvotāju evakuācija.

Smagā artilērijas apšaude Harkivā ir beigusies un visi Krievijas centieni iebrukt pilsētā līdz šim ir atsisti. Lieli postījumi dzīvojamajos rajonos, atsaucoties uz Aizsardzības ministrijas paziņojumu, ziņo ukraiņu žurnālists Iļja Ponomarenko.

Pie Hostomeļas iznīcināta specvienības "Kadirovieši" jeb 141. motorizētās brigādes kolonna, kas savu vārdu ieguvuši no Čečenijas Republikas līdera Ramzana Kadirova. Līdz ar to likvidēts arī ģenerālis Magomeds Tušajevs (attēlā pa kreisi). https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497659229037113349

Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs sestdien tviterī paziņoja, ka Kijeva "veido IT armiju", lai "turpinātu cīņu kiberfrontē", Krievijas spēkiem turpinot uzbrukumu Ukrainai.https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1497642156076511233?ref_src=twsrc%5Etfw

“The Kyiv Independent” reportieris vietnē “Twitter” publicējis foto ar degošu naftas termināli. Viņš norāda, ka Vasiļkivas vietējiem iedzīvotājiem nepieciešama steidzama evakuācija. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1497714554377228289?ref_src=twsrc%5Etfw

"Mēs esam vieni paši," Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacījis intervijā amerikāņu medijam “PBS NewsHour”. Tāpat viņš solījis turpināt cīņu, apsolot, ka nebēgs, kamēr Krievijas agresija turpinās.

Izskanējušas ziņas, ka naftas terminālis Vasiļkivā ir liesmās Krievijas militārā uzbrukuma dēļ. Šī informācija pagaidām nav oficiāli apstiprināta. Ja tā ir patiesa, ir pamats bažām par liela mēroga vides katastrofu.(Nexta). https://twitter.com/nexta_tv/status/1497709487104397318?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevā uz dienvidrietumiem nograndis spēcīgs sprādziens.Sprādziens šķietami noticis 20 kilometrus no Ukrainas galvaspilsētas centra.Nakts debesis sprādziena dēļ bija gaišas vairākas minūtes. (CNN).

Hakeru grupējums “Anonymous” aicina ikvienu, kurš atrodas Ukrainā, izslēgt ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu. Krievija to izmantojot, lai izsekotu cilvēku pulcēšanās vietas. https://twitter.com/LatestAnonPress/status/1497696432890986498?ref_src=twsrc%5Etfw

"Starlink" interneta pakalpojumi šobrīd ir pieejami Ukrainā, vietnē “Twitter” raksta miljardieris un uzņēmējs Īlons Masks. "Starlink" ir satelīti, kas nodrošina interneta pārklājumu. https://twitter.com/elonmusk/status/1497701484003213317?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeva gaida masīvu uzlidojumu. Izslēgtas visas gaismas, lai Krievijas bumbvedējiem nebūtu orientieri, no Kijevas ziņo CNN filmēšanas grupa. Tiek ziņots par divu Krievu transporta lidmašīnu (visticamāk, stratēģisko desanta pievešanai izmantoto Il-76) notriekšanu virs Kijevas.

Rietumu sabiedrotie izslēgs Krievijas bankas no SWIFT. ES, Francija, Vācija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Kanāda un ASV tikko nākušas klajā ar saskaņotu paziņojumu, nosodot Krievijas iebrukumu. Paziņojumā Rietumu valstis norāda, ir apņēmušās turpināt arvien vairāk izolēt Krieviju no starptautiskās finanšu sistēmas un Rietumu ekonomikām, vēstīts paziņojumā. Tuvākajās dienās īstenojamie pasākumi paredz, ka atsevišķas Krievijas bankas tiks izslēgtas no SWIFT. SWIFT ir globāla sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un ātru naudas pārskaitījumu pāri robežām. (BBC)

Krievija slēdz gaisa telpu pārvadātājiem no Baltijas un Slovēnijas, ziņo aģentūra AFP.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena vietnē “Twitter” paziņoja, ka ES apņemas nodrošināt, lai noteikts skaits Krievijas banku tiktu izņemtas no SWIFT. Tāpat arī ES paralizēs Krievijas centrālās bankas aktīvus un iesaldēs tās darījumus. https://twitter.com/vonderleyen/status/1497695982020145156?ref_src=twsrc%5Etfw

Ārzemju žurnālists vietnē “Twitter” publicējis video, kurā redzama liela kolonna, kura virzās no Baltkrievijas Ukrainas virzienā. https://twitter.com/Den_2042/status/1497691846557982721?ref_src=twsrc%5Etfw

Sumi pilsētas dzīvojamie rajoni Ukrainas ziemeļaustrumos aptuveni starp Harkivu un Kijevu piedzīvo smagas artilērijas apšaudes. https://twitter.com/poppoppopkt/status/1497630192705155081

NATO dalībvalstis kopš kara sākuma pastiprināti atbalsta Ukrainu.Ukrainai nosūtīts militārais aprīkojums, piemēram, ieroči, munīcija un raķetes, tostarp pretgaisa aizsardzības un prettanku aprīkojums.“NATO jau daudzus gadus sniedz atbalstu, lai ukraiņi varētu sevi aizstāvēt. Mēs turpināsim to darīt un aicināsim citus,” paziņojumā iekš “Facebook” raksta NATO.Jau vēstīts, ka no Latvijas uz Ukrainu devušās vairāk nekā 30 kravas automašīnas. Latvija Ukrainai sūta Nacionālo bruņoto spēku sagādāto individuālo ekipējumu Ukrainas karavīriem, tostarp ķiveres, sausās uzturdevas, medicīniskās ierīces un medikamentus.

Pirms pusstundas "The Kyiv Independent" visus Kijevā esošos mudināja doties uz patvertnēm, ziņojot, ka ir vairāki ziņojumi par sagaidāmu smagu uzlidojumu un raķešu triecienu galvaspilsētai.

Harkivas ziemeļdaļas dzīvojamie rajoni pakļauti smagām Krievijas artilērijas apšaudēm. https://t.me/ressentiment_channel/16510

Šonakt ir "vai nu visu vai neko" nakts Kijevai. Izgāzušies ar plānu A (Specnazam pārņemot galvenās institūcijas), Krievija visticamāk pret galvaspilsētu izmantos visu, kas viņu arsenālā - diversijas komandas, artilērijas apšaudes (jau ir) un, iespējams, pirmoreiz arī tankus, paredz "Bellingcat" žurnālists Kristo Grozevs.

Sīrijas izcelsmes Ukrainas uzņēmējs Tariks al Džasems publicējis video, kurā norāda, ka viņa paša izveidotā un par viņa līdzekļiem apbruņotā vienība cīnīsies līdz galam. https://twitter.com/antiputler_news/status/1497649177190449152

Anonymous apgalvo, ka Krievijas valsts telekanāli ar vienpusējo propagandu ir uzlauzti un tajos tiek rādīts tas, kas patiešām notiek Ukrainā ar uzrunu Krievijas iedzīvotājiem. Šo informāciju pagaidām nav izdevies pārbaudīt. https://twitter.com/youranontv/status/1497678663046905863?s=24

Uz dienvidaustrumiem no Harkivas Balaklejā trāpīts pa munīcijas noliktavām, kuras tagad deg un sprāgst.https://t.me/kharkivlife1/21172

Visas Eiropas Savienības dalībvalstis slēdz gaisa telpu Krievijas aviokompānijām, kā arī atsauc no Krievijas gaisa telpas savu aviokompāniju lidmašīnas.

"Ballingcat" žurnālists Kristo Grozevs raksta, ka viņam, verificējot simtiem video ar mirušiem karavīriem, nostiprinās pārliecība, ka Krievijas ģenerālštāba paziņojums, ka kritušo nav, ir tikšķoša laika bumba. https://twitter.com/christogrozev/status/1497593317604925444

"Javelin" raķešu palaišanas iekārtām ir augsta precizitāte līdz četru kilometru attālumā, ko nodrošina infrasarkanais sensors. Uzbrukuma brīdī raķete uzlido gaisā un pēcāk gandrīz stāvus ietriecas bruņutransporta augšējā daļā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-pierobeza-sapulcinatie-tanki-sagatavoti-dronu-un-javelin-uzbrukumiem.d?id=53825567

Pret prettanku ieročiem domātie krievu tanku vairogi patiesi izrādījušies butaforija pašu apkalpes psiholoģiskajai drošībai, ne reālai aizsardzībai.https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1497595246301097987?t=AaNIRJndRsohFPIUq20d6g&s=19

Ļvivas alus rūpnīca "Pravda" pārprofilējas uz Molotova kokteiļu ražošanu, vēsta "The Kyiv Independent". Molotova kokteiļi izrādījušies ārkārtīgi efektīvi pret Krievijas bruņutransportu, turklāt tos relatīvi vienkārši ir izgatavot ikvienam. Ukrainas Nacionālā gvarde ielikusi video ar Molotova kokteiļa aizdedzinātu bruņutransportieri. https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938

Krievijas Bruņoto spēku kolonnas aizvien vairāk izmanto taktiku apiet pilsētas un doties tālāk, pilsētas atstājot aplenkumā. Šovakar ieņemta no Krimas uz austrumiem esošās Azovas jūras ostas pilsētas Berdjanskas lidosta, kas atrodas pie pašas pilsētas ziemeļu robežas, bet Krievijas spēki devušies tālāk uz lielāko Azovas jūras ostas pilsētu Mariupoli, draudot arī to pakļaut ielenkumam. Līdz šim Ukrainas spēkiem astoņus gadus bija izdevies noturēt fronti viens piecus līdz desmit kilometrus uz austrumiem no pilsētas.

Bijušais Ukrainas prezidents Petro Perošenko pievienojies Kijevas aizstāvjiem un "Sky News" intervijā norāda, ka no Krievijas šaušalīgās agresijas visvairāk cieš tieši civiliedzīvotāji. Viņš arī atzīmē, ka tas, ka nogalināti vairāk nekā 3000 krievu karavīri, nogāztas vismaz 20 lidmašīnas, iznīcināti vairāk nekā 100 tanki un 1000 bruņutransportieri, lieliski demonstrē, kā ukraiņi ir salauzuši Putina zibenskara scenāriju.https://twitter.com/SkyNews/status/1497657719951482880

Ukrainas ziemeļrietumu pilsētas Bakmakas iedzīvotāji kailām rokām, akmeņiem un velosipēdiem cenšas apturēt Krievijas tehnikas kolonnas virzību, ko video autore dēvē par bezgalīgu. Acīmredzami, šajā apgabalā nav nonākuši prettanku ieroči. https://twitter.com/RFERL/status/1497624773211398151?t=skhaYCbiJX1PZ-_z1lQQiQ&s=19

Krievijas karaspēks gatavo ķīmisko uzbrukumu okupētajai Doņeckai, lai pēc tam tajā apsūdzētu Ukrainu. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-drosibas-dienests-bridina-par-iespejamo-provokaciju-kimisko-uzbrukumu-doneckai.d?id=54101066

Saulrietā noķerti kadri ar krītošu Krievijas kaujas helikopteru "Mi-24". Video uzņemts pie Novakahovkas Ukrainas dienvidos. https://twitter.com/ELINTNews/status/1497650174935642116

Arī sestdienas vakarā Rīgā pretī Krievijas vēstniecībai pulcējas vairāki desmiti protestētāju, kuri tur plakātus ar Krievijas agresiju nosodošiem uzrakstiem.

Luhanskas reģionālās administrācijas vadītājs Serhijs Haidals ziņo, ka Ukrainas spēki iznīcinājuši krievu bruņutransporta kolonnu pie Luhanskas pagaidu administratīvā centra Severodoņeckas pilsētas, kā arī novērsts pretinieku diversijas mēģinājums Rubižnē.

Vācija beidzot lēmusi piegādāt Ukrainai tik nepieciešamos letālos ieročus Krievijas uzbrukuma atsišanai, ziņo "Sky News". Ukraiņi saņemšot 1000 prettanku raķešsistēmas, kā arī 500 "Stinger" pretgaisa aizsardzības raķetes Krievijas lidaparātu notriekšanai, apstiprinājis Vācijas kanclers Olafs Šolcs.

Svjatlanas Cihanouskas padomnieks Franaks Viačorka ziņo, ka ukraiņiem palīgā ieradušies arī baltkrievi. https://twitter.com/franakviacorka/status/1497605000780038145

Aktīvas kaujas notiek arī pašā galvaspilsētā Kijevā, kur gaisā redzamas savstarpēji raidītas ložu trases. Fox News no Ukrainas ziņo, ka pie Kijevas pirms stundas ieradies jauns desants. https://twitter.com/poppoppopkt/status/1497633478439059456

Līdzīga artilērijas aktivitāte kā Harkivā, pirms tumsas iestāšanās fiksētā arī Mikolajivā, uz austrumiem no Odesas. https://twitter.com/YWNReporter/status/1497617235199893512

Smagas kaujas šonakt Harkivā. Skaņas liecina par ārkārtīgi aktīvu artilērijas darbību. https://twitter.com/YWNReporter/status/1497634934042812421

Krievijas karavīri pie Hersonas (Ukrainas dienvidos) devuši triecienu neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnai, nogalinot divus un ievainojot vienu cilvēku. Mašīna uzsprāgusi, dzīvus sadedzinot pacientu un šoferi. Pacients iepriekš bija ievainots Krievijas spēku apšaudē, vēsta "The Kyiv Independent". https://t.me/ressentiment_channel/16458

Video, kura autentiskumu nav iespējams pārbaudīt, taču redzamais sakrīt ar zināmo informāciju – ar britu piegādātajām NLAW prettanku raķetēm bruņoti ukraiņi likvidē Krievijas bruņutehniku uz ziemeļiem no Kijevas. https://twitter.com/worldonalert/status/1497615901990039553

ASV Drošības ministrijas pārstāvis žurnālistiem atklājis, ka saņemtas indikācijas, ka krievi [Bruņoto spēku vadība] ir "aizvien vairāk neapmierināti" ar neesošo progresu iebrukumā Ukrainā, īpaši valsts ziemeļos. Krievijas armija nav ieņēmusi nevienu pilsētu un nav pat panākusi pārākumu gaisā. Nedodot specifisku informāciju, Pentagona pārstāvis norādījis, ka Krievijas spēkos ir nemiers par "ļoti apņēmīgo aizsardzību", vēsta "Foreign Policy" žurnālists Džeks Dečs.

Ukraina izveidojusi telefonu krievu karavīru ģimenēm, kur tās var noskaidrot, vai viņu uz mācībām nosūtītie vīrieši ir krituši gūstā vai miruši un kā vajadzības gadījumā iespējams saņemt viņu līķus. No aptuveni 200 000 pie robežas sapulcinātajiem nogalināti jau vismaz 3000.https://twitter.com/nexta_tv/status/1497625620339175427

Šeit plašāka informācija par demonstrācijām Ukrainas atbalstam Igaunijas galvaspilsētā: https://www.delfi.lv/news/arzemes/foto-tallina-noticis-koncerts-un-verieniga-demonstracija-ukrainas-atbalstam.d?id=54100826

Smagākās kaujas Ukrainā norisinās "Harkivā un tās apkārtnē", sestdien sacīja ASV aizsardzības nozares augsta ranga amatpersona.Krievijas spēki sastopas ar pretestību Ukrainas ziemeļu daļā pa divām asīm, amatpersona sacīja: "Uz leju Kijevas virzienā un kopumā no Belgorodas uz Harkivu".Krievijas spēki saskaras ar "mazāku pretestību dienvidos", piebilda šī amatpersona. (CNN)

Aktuālākā informācija pulksten 18:28: • Lielbritānijas Aizsardzības ministrija vēstījusi, ka Krievijas virzības ātrums ir "uz laiku palēninājies", iespējams, "akūtu loģistikas grūtību un spēcīgās Ukrainas pretestības dēļ". • Saņemtas ziņas par smagām kaujām Harkivā. • Kijeva joprojām gatavojas okupantu uzbrukumam. Sagaidāms, ka tas varētu notikt jau šonakt. Ukrainas galvaspilsētā izsludināta komandantstunda, kas ilgs līdz pat pirmdienas rītam. • Ukrainas Aizsardzības ministrija lūdz cilvēkus savos reģionos noņemt no ceļa zīmēm ielu, pilsētu un ciematu nosaukumus. Ministrija saka, ka tas ir nepieciešams "ienaidnieka apmulsināšanai un dezorientācijai". • Kopš Krievijas invāzijas sākuma Polijā ieradušies 100 000 cilvēku no Ukrainas.

"No karadarbības sākuma Ukrainā līdz šodienai no Ukrainas Polijā pār robežu visā tās garumā ieradušies 100 000 cilvēku," sacījis Polijas iekšlietu ministra vietnieks Pāvels Šefernakers.

Hakeru kolektīvs "Anonymous", kurā apvienojušies kiberaktīvisti no visas pasaules, sestdienas pēcpusdienā apturējis Kremļa mājaslapas darbību, kā arī panācis to, ka lielākajā daļā Krievijas televīzijas kanālu skan ukraiņu mūzika. https://www.delfi.lv/news/arzemes/hakeru-grupejums-anonymous-apturejis-kremla-majaslapas-darbibu-trauceti-ari-propagandas-televizijas-kanali.d?id=54100632

Uzbrukumā daudzdzīvokļu namam Kijevā bojā gājuši divi cilvēki. Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests paziņoja, ka seši cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus. (BBC)

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija šopēcpusdien dalījusies ar izlūkdienestu jaunāko informāciju par karu Ukrainā. Tajā teikts, ka Krievijas virzības ātrums ir "uz laiku palēninājies", iespējams, "akūtu loģistikas grūtību un spēcīgās Ukrainas pretestības dēļ". Paziņojumā piebilsts: "Krievijas spēki apiet lielākos Ukrainas iedzīvotāju centrus, vienlaikus atstājot spēkus tos ielenkt un izolēt. "Kijevas ieņemšana joprojām ir Krievijas galvenais militārais mērķis," ziņo Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1497592156738965509

Smagākās kaujas Ukrainā pašlaik notiek Harkivas apkaimē valsts ziemeļaustrumos, ziņo aģentūra "Reuters".

Kopš Krievija ceturtdienas, 24. februāra, rītā sāka iebrukumu Ukrainā, no kaimiņvalsts Polijā ieradušies 100 000 cilvēku, sestdien, 26. februārī, paziņoja Polijas iekšlietu ministra vietnieks Pāvels Šefernakers.https://www.delfi.lv/news/arzemes/polija-no-ukrainas-ieradusies-100-000-cilveku.d?id=54100552

Krievijas Čečenijas reģiona līderis Ramzans Kadirovs paziņojis, ka ir nosūtījis savus kaujiniekus uz Ukrainu. (BBC)

Harkivas apgabalā iznīcināts okupantu spēku konvojs. https://twitter.com/MarQs__/status/1497571350604488708

Karaliskās flotes kuģi, Lielbritānijas armijas karavīri un Karalisko gaisa spēku iznīcinātāji tiek izvietoti Austrumeiropā, lai stiprinātu NATO austrumu flangu, teikts Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas sestdienas paziņojumā. (CNN)

Polijas prezidents Andžejs Duda sacījis, ka Eiropas Savienībai jāpaātrina Ukrainas ceļš uz dalību organizācijā, piebilstot, ka Kijevai arī vajadzētu būt pieejamiem bloka līdzekļiem valsts rekonstrukcijai. (Al Jazeera)

Ukrainas Aizsardzības ministrija lūdz cilvēkus savos reģionos noņemt no ceļa zīmēm ielu, pilsētu un ciematu nosaukumus. Ministrija saka, ka tas ir nepieciešams "ienaidnieka apmulsināšanai un dezorientācijai". https://twitter.com/DefenceU/status/1497573115550961670

Krievijas Federācija, iebrūkot Ukrainā 2022. gada 24. februārī, ir klaji pārkāpusi mūsdienu pasaules kārtības un ANO Statūtu pamata premisi, saka Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele. https://www.delfi.lv/news/versijas/ineta-ziemele-krievijas-agresija-pret-ukrainu-un-starptautiskas-tiesibas.d?id=54100486

Melnajā jūrā Krievijas Melnās jūras flotes kuģis iznīcinājis Krievijas militāro lidmašīnu. Par to ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Jūras spēku preses dienests. Citas detaļas par notikušo pagaidām nav. (UNIAN)https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1497573479390064640

Krievija slēgusi savu gaisa telpu lidojumiem no Bulgārijas, Polijas un Čehijas.

Daudzviet plašsaziņas līdzekļos izskan informācija, ka Turcija aizliegusi Krievijas karakuģiem doties caur Dardaneļiem, liedzot tiem piekļuvi Melnajai jūrai. Pagaidām nav absolūtas skaidrības par to, vai tiešām Ankara ir pieņēmusi šādu lēmumu. Portāls "Delfi" sekos šim jautājumam un informēs par to tiklīdz būs pieejama plašāka informācija.

Vācija kā pēdējā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sestdien piekritusi atslēgt Krieviju no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT, reaģējot uz tās iebrukumu Ukrainā. Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Eiropas Centrālo banku, ziņo, ka Krievijas atslēgšana no SWIFT esot dažu dienu jautājums. https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses/ari-vacija-un-ungarija-atsakas-no-iebildumiem-pret-krievijas-atslegsanu-no-swift-talakais-dazu-dienu-jautajums.d?id=54100344

Vācija kā pēdējā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sestdien piekritusi atslēgt Krieviju no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT, reaģējot uz tās iebrukumu Ukrainā. (LETA)

Iepriekš Krievija apgalvoja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdienas pēcpusdienā atteicies no sarunām ar Maskavu. Taču to ir atspēkojis Ukrainas prezidenta biroja padomnieks. Viņš piebilda, ka Ukraina uzklausīs sarunas par pamieru, taču nepieņems ultimātus. (Sky News)

Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušolu mudinājis Maskavu pārtraukt uzbrukumu, teikts viņa vadītās ministrijas izplatītajā paziņojumā. Ministrija paziņoja, ka Čavušolu savu aicinājumu izteica telefonsarunas laikā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Paziņojumā piebilsts, ka Čavušolu zvana laikā atkārtoja, ka Ankara ir gatava uzņemt Krievijas un Ukrainas līderus miera sarunām. (Al Jazeera)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens sestdien paziņoja, ka ir devis atļauju sniegt jaunu ASV militāro palīdzību Ukrainai 350 miljonu dolāru vērtībā. "Šajā paketē tiks iekļauta turpmāka letāla aizsardzības palīdzība, lai palīdzētu Ukrainai neitralizēt bruņojuma, gaisa desanta un citus draudus, ar kuriem tā šobrīd saskaras. Tas ir vēl viens skaidrs signāls, ka ASV ir kopā ar Ukrainas tautu," sacīja Blinkens. (CNN)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvojis, ka viņa valsts bruņotie spēki ir izjaukuši Krievijas plānu notvert prezidentu un vienas nakts laikā iecelt citu. "Mēs esam apturējuši viņu plānu," sacīja Zelenskis. Iepriekš Ukrainas līderis savā paziņojumā norādīja, ka Ukrainas spēki joprojām kontrolē Kijevu un "galvenos punktus" ap galvaspilsētu. (Sky News)

Ungārijas varasiestādes nolēmušas nebloķēt Eiropas Savienības sankcijas (ES) un neiebilst pret Krievijas atslēgšanu no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT. Šobrīd vēl ir jautājums par to, vai šim solim pievienosies arī Vācija - valsts, kas joprojām bremzē šīs konkrētās sankcijas pret agresoru. https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses/ungarija-neblokes-krievijas-atslegsanu-no-swift-sistemas.d?id=54100344

Princis Viljams un Keita Midltone šopēcpusdien ir dalījušies ar personīgu vēstījumu Ukrainas tautai. Tvītā viņi rakstīja: “2020. gada oktobrī mums bija tas gods tikties ar prezidentu Zelenski un pirmo lēdiju, lai uzzinātu par viņu cerībām un optimismu attiecībā uz Ukrainas nākotni. "Šodien mēs stāvam kopā ar prezidentu un visu Ukrainas tautu, kad viņi drosmīgi cīnās par nākotni." https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1497556980067676163

ANO pārstāve paziņojusi, ka aptuveni 160 000 cilvēku Ukrainas iekšienē bijuši spiesti pārvietoties Krievijas uzsāktā kara dēļ.

Kremlis apgalvo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar licis Krievijas karaspēkam pārtraukt virzību uz Ukrainu. (Sky News)Neskatoties uz to, okupantu spēki turpināja iet Kijevas virzienā. Šobrīd uzskatīts, ka lielākā daļa Krievijas spēku atrodas aptuveni 30 kilometrus no Kijevas centra.

Polijā no Ukrainas ieradušies aptuveni 100 000 cilvēku, kopš Krievija uzsāka invāziju kaimiņvalstī, paziņojis Polijas iekšlietu ministra vietnieks.

Francijas prezidents Emanuels Makrons brīdinājis, ka pasaulei ir jāsagatavojas ilgstošam karam starp Krieviju un Ukrainu. "Es varu jums pateikt vienu lietu šorīt, tas ir, ka šis karš turpināsies," viņš teica. "Šī krīze būs ilga, šis karš būs ilgs, un visām krīzēm, kas ar to saistītas, būs ilgstošas sekas," piebilda Makrons. (Al Jazeera)

Krievijas invāzija Ukrainā turpina ietekmēt arī dažādas pasaules sporta norises. Gruzijas basketbola zvaigzne Tornike Šengelija paziņojis, ka pamet Krievijas basketbola klubu Maskavas CSKA, tādējādi protestējot pret Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/gruzijas-basketbola-zvaigzne-pamet-cska-nevaru-turpinat-spelet-krievijas-armijas-kluba.d?id=54100270

Britu premjers Boriss Džonsons mikroblogošanas vietnē "Twitter" uzskaitījis Apvienotās Karalistes sniegto atbalstu Ukrainai. Tas ietver sankcijas pret Krieviju, kā arī Ukrainas bruņoto spēku aizsardzības kapacitāšu stiprināšanu: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1497536177485852674

Ukrainas armija ir pilnībā sagrāvusi ienaidnieka plānus, paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rtezņikov. “Okupanti negaidīja tādu pretsparu un padodas paši. Tagad ienaidnieks cenšas mainīt taktiku. Konkrētāk – apšauda civilos objektus. Aktīvāk darbojas Krievijas Federācijas diversantu grupas un desants. Mēs viņus efektīvi neitralizējam. Palīdziet mums: ziņojiet teritoriālajai aizsardzībai vai aizturiet patstāvīgi tos, kas atstāj raidītājus vai zīmes uz mājām. Ciemu un pilsētu iedzīvotāji: aiz Krievijas militārās tehnikas seko mašīnas ar degvielu. Aizturiet vai dedziniet tās,” aicina ministrs. https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/356018666534491&show_text=true&width=500

Paaugstināto risku un noteikto ierobežojumu dēļ no šā gada 26. februāra līdz 26. martam Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" atcēlusi visus reisus uz un no Krievijas. https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/airbaltic-aptur-lidojumus-uz-krieviju.d?id=54100258

Līdzās kaujām par Kijevu karadarbība norit arī citviet valstī. Ukrainas prezidenta biroja padomnieks sacīja, ka Hersonai, Mikolajivai un Odesai tiek uzbrukts, savukārt Krievijas militārpersonas apgalvoja, ka ir ieņēmušas Melitopoli. (Sky News)

Kijevā paildzina līdzšinējo nakts komandantstundu. Tagad uz ielas nedrīkst atrasties no 17.00 līdz 8.00. Galvaspilsētas mērs brīdina, ka civiliedzīvotāji uz ielas šajā laikā var tikt uzskatīti par ienaidnieka diversantu un izlūkošanas grupu dalībniekiem.

Ģenerālštābs: Situācija līdz sestdienas pulksten 11.00Ienaidnieks turpina uzbrukumus galvenokārt četros virzienos, taču neveiksmīgi. Černigovas apgabala Poļesjes apkārtnē apturētas līdz septiņām bataljonu taktiskajām grupām trīs vietās. Okupanti te zaudē kaujas spējas un mēģina pārgrupēties. Iznīcināts desants, kas izsēdēs Vasiļkivā un Tomilivkā. Ziemeļos pretinieka virzīšanās uz Kijevu apturēta pie Ņežinas, Sumi, Prilukas, Boļšoidorogas, Običevas un Kijevas. Šeit pretiniekam rezerves ir izsīkušas. Dienvidos pretinieks apturēts arī pie Ahtirkas, Bogoduhovas, Degačiem un Pečeņegiem. Tavrijā pretinieks turpina uzbrukt, iesaistot papildspēkus.“Okupantiem nav panākumu nevienā virzienā,” raksta Ģenerālštābs. “Krievijas galvenais mērķis ir Kijevas aplenkums un blokāde, lai piespiestu valdību mainīt valsts politisko kursu. Bet Krievijas uzbrukums zaudē ātrumu. Okupantiem ir jāgaida papildspēku ierašanās un jāpapildina rezerves,” teikts Ģenerālštāba “Facebook” ierakstā.

Igaunija pievienojusies valstīm, kas slēdz savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām. Līdz šim par šādu lēmumu paziņojušas Lielbritānija, Bulgārija, Polija, Latvija, Čehija un Ukraina.

Čerņigovas apgabalā Ukrainas spēki ar raķetēm apšaudījuši pretinieka kolonnu, iznīcinot aptuveni 20 tehnikas vienību, ziņo operatīvais komandcentrs “Ziemeļi”. Tāpat netālu gaisa triecienā iznīcinātas aptuveni 15 pretinieka tehnikas vienības. Minskas virzienā iznīcināts pretinieka pontonu tilts pār upi. https://www.facebook.com/kommander.nord/videos/950736042481495/&show_text=0&width=261

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija informē, ka Krievijas galvenie spēki pašlaik atrodas aptuveni 30 kilometru attālumā no Kijevas. Krievijai vēl ir jāiegūst kontrole pār Kijevas gaisa telpu. Domājams, ka Krieviju sagaida smagi zaudējumi, bet Ukraina turpina izrādīt sīvu pretestību visā valstī, atzīmē ministrijā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1497520235179556864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497520235179556864%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-live-latest-news-putin-kyiv-invasion-12541713

Sumi pilsētas apkaimēs valsts austrumos turpinās kaujas. Teritoriālās aizsardzības vienības iesaistījušās sadursmēs ar okupantiem, ziņo vietējā militārā administrācija.

Krievijas spēki Ukrainas Luhanskas apgabalā okupējuši Staņicu Luhanski, Krimsku un Markovku, atsaucoties uz Luhanskas apgabala Valsts administrācijas vadītāju Sergeju Gaidaru, ziņo UNIAN.

Ukrainu pēdējās 48 stundās pametuši aptuveni 100 000 cilvēku, liecina ANO aplēses.

Ukraina līdz šim zaudējusi 198 cilvēkus, paziņoja veselības ministrs Viktors Liaško. 1115 cilvēki ir ievainoti, tostarp 33 bērni.

Aizvadītajā naktī stundas brauciena attālumā no Kijevas iznīcināts Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu konvojs, kas, domājams, tika pārvietots no Donbasa, lai palīdzētu galvaspilsētas aizsardzībai, ziņo BBC.

Lielbritānija kopā ar 25 citām valstīm vienojušās sniegt vairāk “humānās un letālās palīdzības Ukrainai”, paziņojis britu bruņoto spēku ministrs Džeimss Hīpijs. Ņemot vērā ukraiņu sīvo pretestību, Kremļa saimnieks Vladimirs Putins to varētu kompensēt ar smagāku Ukrainas bombardēšanu, viņš pauž bažas.

https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/levandovskis-un-visa-polijas-futbola-izlase-atsakas-spelet-pret-krieviju.d?id=54100004

Vēl viens sagūstīts iebrucējs. 22 gadus vecs.

NLAW – viens no Rietumu piegādātajiem prettanku ieročiem, kas lieti noder cīņā pret okupantu tehniku. https://www.delfi.lv/news/arzemes/nlaw-ukrainai-signals-kremlim-un-bedas-krievu-tankistiem.d?id=54002476

Krievijas spēki nav sasnieguši mērķus, ko tie vēlējās panākt jau iebrukuma pirmajā dienā, uzskata britu bruņoto spēku ministrs Džeimss Hīpijs. Kijevā aktīvie Krievijas karavīri ir specvienības un desantnieki, bet galveno spēku kolonnas pagaidām nav tikušas pilsētā, intervijā raidsabiedrībai BBC viņš apstiprina jau Ukrainas puses ziņoto. “Ukrainai priekšā stāv pilnīgas brutalitātes dienas un nedēļas, bet viņi dara apbrīnojamu darbu,” secina ministrs.

Kijevā atkal skan gaisa trauksme.

Zelenskis aicina uzņemt Ukrainu Eiropas Savienībā: "Šis ir izšķirošs brīdis reizi par visām reizēm izbeigt ilgstošās diskusijas un izlemt par Ukrainas dalību ES," viņš raksta tviterī. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497469956686028804?cxt=HHwWiIC54bu_isgpAAAA

Papildināts: Ukrainas drošības dienests iepriekš izskanējušo informāciju par pretinieka desantu noliedzis. Ukrainas rietumos Ļvivā 9.00 no rīta izsēdies Krievijas desants. Pēc sadursmes ar Ukrainas spēkiem aptuveni 60 desantnieku lielā grupa atkāpjoties mežos. Par to paziņoja Ļvivas mērs Andrejs Sadovojs.

Krievija izmanto artilēriju un aviāciju tiešiem uzbrukumiem pilsētām, norāda Ukrainas Prezidenta biroja pārstāvis Mihails Podoljaks. Aizvadītajā naktī virknē Ukrainas pilsētu pastāvīgi strādāja trauksmes sirēnas, jo Krievijas armija tās bombardēja ar aviāciju, artilēriju, reaktīvajām zalvju sistēmām.

Nīderlande pēc iespējas ātrāk piegādās Ukrainai 200 pretgaisa aizsardzības raķetes “Stinger”, ziņo “Reuters”.

Video: Sumu apgabalā uz Krievijas spēku pārņemtā ceļa stāv iebrucēju tehnika, kurai it kā beigusies degviela. Filmētājs Krievijas karavīriem jautā, vai nevajadzētu uzreiz vilkt atpakaļ uz Krieviju, un norāda, ka viņu biedri jau “labi padodas gūstā” un ka panākumi ir Ukrainas pusē.

Čerņigovas mērs Vladislavs Artošenko aicina iedzīvotājus nākt saņemt ieročus un gatavoties ielu kaujām. Černigovā Ukrainas armija sestdien apturēja okupantu kolonnu virzību uz Kijevu.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/nbs-komandieris-patlaban-verojama-krievijas-ukrainas-kara-ieiesana-bremzejosa-stadija.d?id=54099874

Hostomeļā iebrucēji ieguvuši Nacionālās gvardes formastērpus olīvu krāsā ar Ukrainas atpazīšanas zīmēm un gatavojas provokācijai, brīdina Nacionālā gvarde. Iedzīvotāji tiek brīdināti, ka līdz turpmākām ziņām Hostomeļā Krievijas spēku atrašanās vietās personas olīvkrāsas Nacionālās gvardes formās ir jāuztver kā iespējamais pretinieks.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/facebook-aizliedz-krievijas-valsts-medijiem-reklameties-un-pelnit-socialas-sazinas-vietne.d?id=54099866

Diversantu grupas aktīvi darbojas un mēģina izsēsties Kijevā Dņepras kreisajā krastā, ziņo Ukrainas Nacionālā gvarde. “Ukrainas karavīri un kārtības sargi kontrolē visus tiltus, kas savieno abus krastus, un atklās uguni pa mērķiem, kas centīsies šķērsot tiltus labā krasta virzienā!”Iedzīvotāji tiek aicināti palikt mājās un no tām iziet tikai tad, ja dodas uz patvertni.

“Putina plāns ir izgāzies, neviens ar ziediem “atbrīvotājus” nesagaida,” raksta Ukrainas drošības dienests. “Mūsu karavīri varonīgi atvaira uzbrukumus, bet civilie masveidā bruņojas un gatavo Molotova kokteiļus. Mūsu pretestība Kremlim ir negaidīts pārsteigums. Tāpēc pirmo reizi kopš 1941. gada Kijeva tika apšaudīta ar raķetēm. To mēs saviem “brāļiem” nekad nepiedosim!”.

Sestdien pulksten 3.50 no rīta Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi Krievijas raķeti, kas lidojusi Kijevas ūdenskrātuves dambja virzienā, ziņo Infrastruktūras ministrija. Dambja sagraušanas gadījumā applūstu Kijevas rajoni, būtu lieli postījumi un upuri. Turklāt Kijevas dambja pārraušana var novest pie citu aizsprostu sagraušanas lejup pa Dņepru un Zaporožjes AES appludināšanu, brīdina ministrija.

Vēl viens sagūstīts Krievijas karavīrs. Kā vairums gūstekņu jau kopš 2014. gada apgalvo, ka it kā tikai “piedalījies mācībās”.

Hersonas apgabala Čaplinkā iedzīvotāji no metāla konstrukcijām noņem kāda uzvilktu Krievijas karogu.

Brīdis, kad raķete trāpa pa dzīvojamo ēku Kijevā.

Kijevā darbojas pretinieka diversanti, bet galveno Krievijas spēku pilsētā nav, paziņojis galvaspilsētas mērs Vitālijs Kļičko. Okupantu kolonnas cenšas ielauzties no Hostomeļas un Žitomiras puses. Sadursmēs ar diversantiem galvaspilsētā ievainoti 35 cilvēki, tostarp divi bērni. Kļičko brīdina par gaisa uzbrukuma draudiem.

“Facebook” īpašnieks “Meta” paziņojis, ka bloķē Krievijas valsts mediju iespējas reklamēties un izvietot apmaksātu saturu savās platformās visā pasaulē. https://twitter.com/ngleicher/status/1497417241947607043?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497417241947607043%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60517447

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka okupācijas spēki ir ieņēmuši Ukrainas dienvidu pilsētu Melitopoli. Tā atrodas netālu no svarīgās ostas pilsētas Mariupoles. Tas liecina, ka Maskava šajā sektorā acīmredzot mēģina izveidot sauszemes savienojumu no Krievijas uz Krimu.

Daudzstāvu ēka, kurā trāpījusi Krievijas raķete. https://twitter.com/myroslavapetsa/status/1497460001618681862?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497460001618681862%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60517447

Aizvadītajā naktī Hersonas bumbu patvertnēs dzimuši divi mazuļi – zēni, informē pilsētas mērs Igors Kolihajevs. Virs pilsētas plīvo Ukrainas karogs!

Kijevā raķete trāpījusi daudzstāvu dzīvojamās ēkas 17. un 18. stāvā.

Krievijas spēki mēģināja Kijevā ievest maksimālu bruņojuma daudzumu, bet situācija galvaspilsētā sestdienas rītā tiek kontrolēta, paziņojis prezidenta Zelenska padomnieks Mihailo Podoljaks. Pilsētā darbojušās pretinieka diversantu un izlūkošanas grupas, bet policija un teritoriālās aizsardzības vienības aktīvi strādājot pret tām. Agrāk sestdien Iekšlietu ministrija informēja, ka pilsētas ielās notiek kaujas un iedzīvotāji tika aicināti palikt telpās vai patvertnēs . Pilsētas centrā bija dzirdami sprādzieni un šāvieni. (CNN)

Ceļā uz Ukrainu ir Rietumu partneru ieroči un aprīkojums, paziņojis Zelenskis. Viņš no rīta jau runājis ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu.

Kijevā izsludināta kārtēja gaisa trauksme.

Krievijas spēki aizvadītajā naktī Sumu apgabalā sagrābuši un slēguši iedzīvotājiem šoseju, kas savieno Krievijas robežu ar Kipti netālu no Kijevas, ziņo UNIAN.

Ukraina nepārtrauks pretoties agresoram, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, aicinot neticēt viltus ziņām. “Labrīt, ukraiņi! Tagad tīklos parādījies daudz viltus ziņu, it kā es aicinātu mūsu armiju nolikt ieročus un notiek evakuācija. Tātad. Es esmu šeit, nekādus ieročus mēs nenoliksim. Aizstāvēsim savu valsti, jo mūsu ieroči – tā ir mūsu patiesība. Šī ir mūsu zeme, mūsu bērni. Un mēs to visu aizstāvēsim,” tā Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497450853380280320?cxt=HHwWgMCyhcHngcgpAAAA

Ukrainas Sauszemes spēki ziņo, ka aizvadītajā naktī ir izdevies atvairīt visus uzbrukumus Kijevai, vēsta UNIAN. Pie metro stacijas Beresteiska 101. brigāde iznīcinājusi pretinieka kolonnu: divas vieglās automašīnas, divus kravas auto un tanku. “Viss mierīgi, visus noguldījām,” teikts “Facebook” ierakstā.

Ukrainas spēkiem pēc visu nakti ilgušas kaujas izdevies sakaut pretinieku Kijevas apgabala Vasiļkivā, kas atrodas aptuveni 35 kilometru attālumā no Kijevas centra, paziņojusi Vasiļkivas galva Nataļja Balasinoviča. Pilsētā kopš piektdienas ar raķetēm apšaudītas kara daļas un lidlauks, kā arī izsēdies pretinieka desants. “Tagad noslēdzas kauja. Var teikt, ka Vasiļkivā viss jau ir kluss un mūsu briesmīgā nakts ir beigusies,” TV kanālā TSN teica Balasinoviča.

Krievijas Federācijas taktiskās aviācijas darbības vadība notiek no Baltkrievijas un okupētās Krimas teritorijas, ziņo Ukrainas Ģenerālštābs.

BBC korespondents Pauls Adams vietnē “Twitter” raksta, ka Kijevā pēc garās un trauksmainās nakts iestājies klusums, un pat dzirdami vārnu ķērcieni. Ikviens gan zina, ka tas mainīties vienā mirklī, piebilda žurnālists. https://twitter.com/BBCPaulAdams/status/1497433525821317120?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas spēki turpina ofensīvu pret Ukrainu, ienaidnieks uzsācis rezerves vienību pārvietošanu Ukrainas pierobežā, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Notiek gaisa triecieni pa Ukrainas lidostām un Ukrainas spēku pozīcijām valsts austrumos un Kijeva apgabala ziemeļu daļā. Gaisa triecieni notiek arī pa Sumi. Poltavas un Matiupoles rajoniem. No Melnās jūras pret Ukrainu tiek laistas spārnotās raķetes “Kalibr”.

No Melnās jūras uz Ukrainu mērķētas raķetes. Jau vēstīts par vairākiem brīdinājumi saistībā ar iespējamiem gaisa uzbrukumiem Ukrainai, kas liecina par iespējamu vardarbības eskalāciju. (BBC).

Kā ziņo medijs "Nexta," līdz sestdienas rītam nogalināti vairāk nekā 3500 Krievijas iebrucēji, aptuveni 200 sagūstīti.

Pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noraidīja ASV valdības piedāvājumu palīdzēt viņam evakuēties no Kijevas, viņš paudis: “Cīņa ir klāt. Man vajag munīciju, nevis braucienu!”. (BBC).

Cīnoties pret Krievijas karaspēku, Ukrainā uzaust trešais rīts kopš kara sākuma. https://twitter.com/nexta_tv/status/1497429255856300034?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas iekšlietu ministrija brīdina Kijevas iedzīvotājus par ielu kaujām pilsētā un aicina būt piesardzīgiem. (CNN).

