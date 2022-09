Pie Latvijas krastiem jūrā pazudis lidaparāts 'Cessna'

Svētdienas vakarā pie Latvijas krastiem, iespējams, avarējusi privāta lidmašīna "Cessna 551", atsaucoties uz Zviedrijas glābšanas dienestu vēsta aģentūra "Reuters".

"Reuters" ziņo, ka Austrijā reģistrētā "Cessna 551" lidmašīna lidoja no Heresas Spānijas dienvidos.

Tai bijis paredzēts lidot uz Ķelni, vēsta aviācijas nozares portāls "Austrian Vings". Portāls ziņo, ka lidmašīna pazaudējusi radiosakarus.

Portāla "Flightradar24" dati liecina, ka lidmašīna kādu brīdi riņķojusi, bet tad pazudusi no radaru ekrāniem.

Lidmašīna divreiz pagriezusies virs Parīzes un Ķelnes, bet pēc tam devusies taisnā virzienā pāri Baltijas jūrai, šķērsojot Zviedrijas Gotlandes salu. Pulksten 19.37 pēc Latvijas laika lidojuma izsekošanas vietnē bija norādīts, ka lidmašīna strauji zaudē ātrumu un augstumu.

Ap pulksten 19.45 pēc Austrijas laika lidaparāts, visticamāk, iekritis Baltijas jūrā, ziņo ārvalstu mediji.

"Reuters" vēsta, ka lidmašīna, visticamāk, iekritusi jūrā uz ziemeļrietumiem no Ventspils.

Ir uzsākta glābšanas operācija.

Šobrīd nav skaidrs, cik cilvēku atradās lidmašīnā, vēsta ārvalstu mediji. Parasti biznesa lidmašīnas vada vismaz divi piloti, bet "Cessna 551" ("Cessna Citation II/SP" (551))ir sertificēta viena pilota lidojumam.

Vācu medijs "Bild" raksta, ka uz kuģa atradās pilots un ģimene – vīrietis, sieviete, meita. Šī informācija gan vēl nav apstiprināta.

Media reports indicate that OE-FGR was not reachable by air traffic control authorities for some time. Just a few moments ago, we stopped receiving signals from the aircraft. Final altitude received was 2100 ft at -8000fpm descent. https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/EbRUhqCGLm — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022



Lidmašīnas pazušana svētdienas vakarā tiek apspriesta mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Unresponsive private Plane which was supposed to land in Germany Crashes Into The Baltic Sea, Moments Ago, Just Off The Coast Of Latvia pic.twitter.com/K9lJeTjZ9Q — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 4, 2022