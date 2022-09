Pie Latvijas krastiem jūrā pazudis neliels pasažieru lidaparāts 'Cessna' (plkst. 22.50)

Svētdienas vakarā pie Latvijas krastiem, iespējams, avarējusi privāta lidmašīna "Cessna 551", atsaucoties uz Zviedrijas glābšanas dienestu vēsta aģentūra "Reuters".

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) paziņojumā savā mājas lapā svētdienas vakarā apstiprinājusi, ka jūrā netālu no Ventspils ir noticis aviācijas negadījums. Plašāku informāciju CAA šobrīd nevar sniegt.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) aģentūrai LETA skaidroja, ka par notikušo sazinājies ar iekšlietu ministru Kristapu Eklonu. Nacionālie bruņotie spēku (NBS) šajā situācijā kā palīginstitūcija izsūtījusi glābšanas kuģi. Uz notikuma vietu devušies arī glābēji no Zviedrijas un Lietuvas. Pagaidām neesot precīzi zināms, kuras valsts teritoriālajos ūdeņos lidmašīna iekritusi.

"Reuters" ziņo, ka Austrijā reģistrētā "Cessna 551" lidmašīna lidoja no Heresas Spānijas dienvidos.

Tai bijis paredzēts lidot uz Ķelni, vēsta aviācijas nozares portāls "Austrian Vings". Portāls ziņo, ka lidmašīna pazaudējusi radiosakarus.

Portāla "Flightradar24" dati liecina, ka lidmašīna kādu brīdi riņķojusi, bet tad pazudusi no radaru ekrāniem.

Lidmašīna divreiz pagriezusies virs Parīzes un Ķelnes, bet pēc tam devusies taisnā virzienā pāri Baltijas jūrai, šķērsojot Zviedrijas Gotlandes salu.

Latvijas laika lidojuma izsekošanas vietnē bija norādīts, ka lidmašīna strauji zaudē ātrumu un augstumu. Ap pulksten 19.45 pēc Austrijas laika lidaparāts, visticamāk, iekritis Baltijas jūrā, ziņo ārvalstu mediji.

"Reuters" vēsta, ka lidmašīna, visticamāk, iekritusi jūrā uz ziemeļrietumiem no Ventspils.

Ir uzsākta glābšanas operācija. Pēc Latvijas lūguma uz avārijas vietu tika nosūtīts Lietuvas gaisa spēku helikopters meklēšanai un glābšanai, aģentūrai "Reuters" pavēstījis Lietuvas gaisa spēku pārstāvis. Latvija paziņojusi, ka uz notikuma vietu ir nosūtījusi arī kuģus. "Mūsu kuģi ir ceļā uz vietu, kur notika lidmašīnas avārija," "Reuters" citē Latvijas Jūras spēku pārstāves Līvas Veitas teikto.

Šobrīd nav skaidrs, cik cilvēku atradās lidmašīnā, vēsta ārvalstu mediji. Parasti biznesa lidmašīnas vada vismaz divi piloti, bet "Cessna 551" ("Cessna Citation II/SP" (551)) ir sertificēta viena pilota lidojumam. Vācu medijs "Bild" raksta, ka uz kuģa atradās pilots un ģimene – vīrietis, sieviete, meita. Šī informācija gan vēl nav apstiprināta.

Aģentūra LETA vēsta, ka aktuālā informācija liecina – lidmašīnā atradušies seši cilvēki.

"Reuters", atsaucoties uz vietni vietne "MarineTraffic" vēsta, ka uz avārijas vietu ir novirzīts arī "Stena Line" prāmis, kas kursē no Ventspils uz Norviku Zviedrijā. Vietnē ir redzams arī Zviedrijas meklēšanas un glābšanas helikopters un lidmašīna, kas atrodas šajā vietā.

Ķelnē reģistrētais uzņēmums "GG Rent", kas Austrijas gaisa kuģu reģistrā norādīts kā lidmašīnas īpašnieks, pagaidām komentārus neesot sniedzis, raksta "Reuters".

Latvijas Televīzija tviterī raksta, ka Zviedrijas mediji vēsta – Zviedrijas glābšanas helikopteram ir izdevies pamanīt vraku un eļļai līdzīgu plankumu.

Pašlaik zināms, ka glābšanas operācijā iesaistījusies arī Latvijas armija ar meklēšanas un glābšanas kuģi KA-14 "Astra".

Tikmēr CAA pārstāvis Aivis Vincevs aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban glābšanas operācija notiek pilnā apmēra – uz vietas ir glābēji, kas veic meklēšanu. Tā kā bija zināms, kurā vietā gaisa kuģis apmēram avarējis, piesaistīta arī citu valstu palīdzība.

Patlaban ir pāragri spriest par iespējamajiem avārijas iemesliem. Notikušā izmeklēšana būs Latvijas jurisdikcijā, un avārijas apstākļus izmeklēs Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, aģentūrai LETA izteicies Vincevs.

Jautāts, vai pašlaik ir kļuvis skaidrs, kuras valsts teritoriālajos ūdeņos lidmašīna iegāzusies, Vincevs atturējās sniegt viennozīmīgu atbildi, uzsverot, ka glābšanas darbos iesaistītas vairākas valstis. Viņš arī pauda, ka saskaņā ar lidojuma informāciju uz lidmašīnas klāja būtu bijis jābūt četrām personām, ziņo aģentūra LETA.

