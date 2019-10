Pie Ļvivas 'An-12' avārijā iet bojā pieci, izdzīvo trīs cilvēki

Transportlidmašīnas avārijā Ukrainas rietumos piektdien gājuši bojā pieci cilvēki, paziņojuši avārijas dienesti.

Aviokompānijas "Ukraine Air Alliance" lidmašīna "An-12" avarēja nolaišanās laikā, piezemējoties 1,5 kilometrus no Ļvivas lidostas skrejceļa.

Lidmašīnā atradās astoņi cilvēki, no kuriem izdzīvojuši trīs, kas nogādāti slimnīcā. Viņu ievainojumi raksturoti kā smagi.

Avarējusī lidmašīna bija ieradusies no Bigo Spānijā.

Ukraine Air Alliance Antonov An-12 (UR-CAH, built 1968) made a crash landing on approach to Lviv (UKLL) in fog. Flight #UKL4050 came from Vigo, Spain. 4 fatalities reported. More to follow.https://t.co/TfsGxzj1o5 pic.twitter.com/JS02EDiuU5