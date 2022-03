Pie Ļvivas apšaudīta miera uzturētāju apmācību bāze. Teksta tiešraide

Krievijas spēki pamazām tuvojas Kijivai un visā Ukrainā tiek nodarīti nopietni postījumi, iebrucēju spēkiem turpinot bombardēt ciemus un pilsētas. Savukārt humānā situācija kļūst arvien drūmāka, jo aplenktajās un okupantu bombardēšanai pakļautajās vietās ir ierobežotas iespējas evakuēt cilvēkus un piegādāt humāno palīdzību. Turpinām sekot notikumiem kara 18. dienā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (18. diena)

Okupanti turpina militāriem mērķiem izmantot civilo infrastruktūru, paaugstinātas bīstamības objektos izvieto tehniku un militārās vienības, apšauda civiliedzīvotājus, veic nelikumīgas iedzīvotāju īpašuma pārbaudes, pārģērbjas par civiliedzīvotājiem vai Ukrainas armijas formās, ziņo Ukrainas Ģenerālštābs.

Moldova lūdz starptautisku palīdzību lielā Ukrainas bēgļu pieplūduma dēļ, ziņo BBC. Robežu no Ukrainas puses līdz šim šķērsojuši vairāk nekā 270 tūkstoši cilvēku, bet vairāk nekā 100 tūkstoši no tiem nolēmuši palikt Moldovā. Nelielajā valstī dzīvo aptuveni 2,5 miljoni cilvēku, attiecīgi bēgļu skaits veido aptuveni četrus procentus no iedzīvotāju skaita.

Krievijas triecieni Ļvivā svētdien no rīta bijuši vērsti pret militāro bāzi – Starptautisko Miera uzturēšanas un drošības centru (IPSC). Tā ir liela militārā bāze, kas ietver apmācību centru miera uzturēšanas misiju karavīriem. Saskaņā ar provizoriskiem datiem Krievija pa Ļvivas apkārtni izšāvusi astoņas raķetes. Vairāki sprādzieni pilsētā bijuši dzirdami pēc pulksten sešiem no rīta. (CNN)

Šajā video apkopojumā no 11. marta redzami kadri no Mariupoles, kur Krievijas spēki karo pret mierīgajiem iedzīvotājiem. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1502697696498438149

Par pēdējās 24 stundās svarīgāko: Krievija piedraudējusi uzbrukt ārvalstu ieroču konvojiem, ja tie tiks piegādāti Ukrainai. Šis Krievijas ārlietu ministra vietnieka Sergaja Rjabkova paziņojums palielina risku tiešai Maskavas konfrontācijai ar NATO. Krievijas brīdinājums izskanēja pēc tam, kad ASV paziņoja par vēl papildu 200 miljonu dolāru aizsardzības palīdzību Ukrainai, kas ietver tostarp militāro apmācību, pretgaisa aizsardzības sistēmas, prettanku ieročus un šaujamieročus. Iebrucēju galvenie spēki atrodas aptuveni 25 kilometru attālumā no Kijivas centra, sestdien ziņoja britu Aizsardzības ministrija. Okupantu turpina postīt apdzīvotus rajonus galvaspilsētas apkārtnē. Kopš 9. marta turpinās darbi, lai atjaunotu Krievijas apšaudēs pārrauto elektrības padevi Čornobiļas atomelektrostacijai (AES). Pašlaik elektrību objektam nodrošina dīzeļa ģeneratori, informēja Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA). Tādas pilsētas kā Harkiva, Mariupole. Mikolajiva, Čerņihiva, Sumi un Dņipro ir pakļautas nemitīgām apšaudēm un bombardēšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka “dažas mazas pilsētiņas vairs neeksistē”. Sestdien no kauju skartām vietām izdevies evakuēt vairāk neka 12 tūkstošus cilvēku, paziņoja Zelenskis Sestdien Zelenskis pirmo reizi atklāja karā bojāgājušo Ukrainas karavīru skaitu – aptuveni 1300.

Okupanti veiktajās apšaudēs Severodoņeckas un Rubižnes pilsētās Luhanskas apgabalā nopostījuši desmitiem dzīvokļu un izraisījuši pamatīgus ugunsgrēkus. Izskanējusi informācija, ka vienas nakts laikā šajās apdzīvotajās vietās cietušas aptuveni 60 ēkas, tostarp privātmājas un daudzdzīvokļu mājas.

Svētdienas rītā spēcīgi sprādzieni dzirdami Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā. Gaisa trauksmes sirēnas pilsētā skanējušas visu nakti. “Kyiv Independent” raksta, ka Ļviva pakļauta raķešu apšaudēm. Bombardēšana naktī piedzīvota arī daudz kur citur Ukrainā. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1502861153638174721?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502861153638174721%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60717902

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika aizvadītajā naktī un dienā, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/forbes-ukraini-iznicinajusi-krievu-armijas-tehniku-vismaz-piecu-miljardu-dolaru-vertiba-teksta-tiesraide.d?id=54143808