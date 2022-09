Pie propagandista Kiseļova mājas Krimā sadedzinātas automašīnas

Krievijas anektētajā Ukrainas Krimas pussalā tiek meklēta persona, kas naktī uz 17. septembri aizdedzinājusi divas automašīnas pie slavenā propagandista Dmitrija Kiseļova mājas Koktebelā, vēsta "Radio Svoboda".

Incidents noticis sestdien ap diviem naktī. Vietējā policija uzskata, ka nezināmais ļaundaris vēlējies sadedzināt tieši Kiseļova automašīnas, rakta "Telegram" kanāls "Ostorožniji novosti". Viens no sadedzinātajiem transportlīdzekļiem ir "Land Rover" apvidus auto, bet otrs – golfa laukuma mašīna.

#RussianResistance : Russian propagandist Dmitry #Kiselyov 's SUV and golf cart were set on fire on his private property. Perpetrator has not been caught. ✊ pic.twitter.com/3y2M52YLUx



Vienlaikus oficiālajos paziņojumos par incidentu netiek nekas teikts par transportlīdzekļu īpašnieku.

Komentārus nav sniedzis arī pats Kiseļovs.

Last night allegedly Ukrainian partisans in the occupied #Crimea burned the Land Rover Freelander ($20K-45K) of the top Russian TV propagandist Dmitry Kiselyov. The car was parked by his summer house in Koktebel. He's the one who once threatened the US with nuclear annihilation. pic.twitter.com/WqPStTRjWA