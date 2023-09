Pie Robotines ukraiņi šķērsojuši aizsardzības līniju ar 'pūķa zobiem', ziņo ISW

Ukrainas bruņoto spēku kājniekiem izdevies šķērsot prettanku grāvjus un nocietinājumus ar "pūķa zobiem" pie Robotines ciema Zaporižjas apgabala rietumos, teikts ASV Kara studiju institūta (ISW) jaunākajā apskatā par situāciju frontē.

Tajā pašā laikā eksperti norāda, ka viņi vēl nav gatavi secināt, ka Krievijas aizsardzības līnija šajā rajonā ir pārrauta, jo vēl nav redzējuši materiālus, kas apliecinātu Ukrainas smagās tehnikas klātbūtni šajā vietā.

Kā teikts apskatā, 4. septembrī publicētajos kadros ir redzams, ka Ukrainas spēki ir sasnieguši meža joslu uz austrumiem no Krievijas prettanku nocietinājumiem pie Verboves ciema. Tur iet Krievijas armijas trīslīmeņu aizsardzības līnija.

