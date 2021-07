Pie Tunisijas krastiem pēc kuģa avārijas pazuduši 43 cilvēki

Nogrimstot migrantu kuģim, pie Tunisijas krastiem jūrā pazuduši 43 cilvēki, sestdien ziņoja Tunisijas Sarkanais Pusmēness.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tunisijas dienvidaustrumu piekrastē piektdienas vakarā nogrimis kuģis ar 127 migrantiem, no kuriem 84 ir izglābti un 43 pazuduši, ziņu aģentūrai AFP pavēstīja Sarkanā Pusmēness pārstāvis.

Kuģis bija izbraucis no Lībijas. Izglābtie migranti ir no dažādām valstīm, tostarp Bangladešas, Čadas, Ēģiptes, Eritrejas un Sudānas, ziņoja Tunisijas Aizsardzības ministrija, piebilsto, ka izglābtie ir vecumā no trīs līdz 40 gadiem.