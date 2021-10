Pieaug pasaulē bagātāko valstu oglekļa emisiju apjomi

Oglekļa emisiju apjoms 20 pasaulē bagātākajās valstīs turpina aizvien pieaugt, atsaucoties uz "Klimata caurskatāmības ziņojumu", vēsta "Radio Brīvā Eiropa".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā G20 valstu vidū tas šogad audzis par 4% un paredzams, ka kopumā šogad celsies par 5%, pēc tam, kad pērn pandēmijas izraisītās ekonomikas attīstības piebremzēšanās dēļ kritās par 6%. Savukārt trīs valstis – Ķīna, Indija un Argentīna – šogad emitēs pat vairāk oglekli nekā 2019. gadā.

"Klimata caurskatāmības ziņojums" publicēts tikai dažas nedēļas pirms Glāzgovā plānotā globālā klimata samita, kurā no valstīm tiek sagaidītas konkrētas apņemšanās samazināt fosilo kurināmo izmantošanu un kopējo oglekļa emisiju līdz 2030. gadam. Esošie dati demonstrē, ka centieni panākt vidējās globālās temperatūras pieaugumu atbilstoši plāniem ir nepietiekami.

Nospraustais mērķis ir apturēt vidējās temperatūras pieaugumu pie 1,5 grādiem pēc celsija salīdzinot ar laiku pirms industriālās revolūcijas līdz šīs simtgades beigām. Šobrīd tā pieaugusi jau par 1,1 grādu pēc celsija un fosilo kurināmo izmantošanas turpināšana un pat pieaugums ievērojami sarežģī sasniegt nosprausto mērķi.

G20 saražo apmēram 75% no globālajiem emisijas apjomiem. Visstraujāk emisiju apjomi auguši Ķīnā, kas ir viena no lielākajām ogļu izmantotājām enerģijas ražošanā. Šogad tajā emitētā oglekļa apjoms audzis par 60%. Pieaugums, ekonomikai atgūstoties pēc krīzes, ir pat tik liels, ka par 200% augusi arī ogļu cena, atzīmē "Radio Brīvā Eiropa". Kopumā G20 valstīs arī gāzes izmantošana pieaugusi par 12%, salīdzinot ar vidējo patēriņu no 2015. līdz 2020. gadam, aplēsuši "Klimata caurskatāmības ziņojuma" autori.

Ziņojums arī atzīmē kādu pozitīvu aspektu – bagātajās valstīs līdz ar pieprasījuma pēc enerģijas pieaugumu palielinājies vēja un saules enerģijas izmantojums un atjaunojamās enerģijas staciju būvniecība.