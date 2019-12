Pieaug sieviešu karotāju loma konfliktos; Spānija grib vairāk sievietes specvienībās

Iesaistoties starptautiskajos centienos cīņā pret terorismu un nekonvencionālo karadarbību, Spānijas Aizsardzības ministrija atvēlējusi vairāk lomas sievietēm īpašo uzdevumu spēkos, vēsta raidsabiedrība BBC.

Aizsardzības ministre Margarita Roblesa, ceturtdien apmeklējot armijas īpašo uzdevumu operāciju komandcentru (MOE) pie Alakantas, norādīja, ka ANO aicina vairāk sieviešu iesaistīties konfliktu risināšanā visā pasaulē.

ANO un NATO vadītajām misijām tādās konfliktu zonās kā, piemēram, Irāka un Lībija, īpaši nepieciešanas arābu valodā runājošas sievietes.

Konservatīvās un patriarhālās sabiedrībās sievietēm ir vieglāk iegūt informāciju no vietējām sievietēm, kuras kulturālu un citi apsvērumu dēļ var nerunāt un turēties pa gabalu no ārzemju vīriešiem.

Kā norādīja spāņu ministre, MOE ir jābūt kaujasspējām ne tikai militārās robotikas un jaunu tehnoloģiju ziņā, bet arī "izprotot teroristu sociālos un kultūras pamatus". Sievietēm spāņu specvienībās tiek rezervētas dažādas lomas, piemēram, sieviešu pārmeklēšana kontrolpunktos.

Vēl aprīlī Roblesa paziņoja, ka lielāka sieviešu iesaistīšana ārvalstu militārajās misijās ir viena no prioritātēm.

Tiesības ieņemt vairumu militāro amatu sievietes Spānijā ieguva 1999. gadā. Pašlaik sieviešu proporcija spāņu bruņotajos spēkos ir 12,7%, kas ir nedaudz virs NATO valstu vidējā rādītāja – 11,1%.

Tomēr ir nepieciešams rekrutēt vēl daudz vairāk sieviešu, uzskata ministre. Pašlaik skaitliskā izteiksmē spāņu dienestā ir 15 300 sievietes. Sievietes proporcionāli vairāk ir ar tiešu karadarbību nesaistītos amatos un kopumā zemākā militārajā rangā.

Pašā MOE pašlaik dien aptuveni 1000 cilvēku, no kuriem sievietes ir vien daži desmiti, ziņo Spānijas laikraksts ABC.

Jūlijā Patrīsija Ortega kļuva par pirmo sievieti ģenerāli Spānijas spēkos. Savukārt 2005. gadā leitnante Estere Janeza kļuva par pirmo sievieti karakuģa kapteini.

2006. gadā Rosa Marija Garsia-Malea kļuva par Spānijas pirmo sievieti iznīcinātāja piloti.

Starp NATO valstīm procentuāli visvairāk sieviešu ir Ungārijā (19,3%), tad seko Slovēnija (16,5%) un ASV (16,2%), liecina NATO dati par 2017. gadu. Latvija ar 15,3% sieviešu bruņotajos spēkos ierindojas septītajā vietā.

Vismazāk sieviešu – 0,8% – ir Turcijas spēkos.

Spānijas militārās vienības kopā ar NATO partneriem ir piedalījušās misijās Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, Irākā, Afganistānā un Āfrikas ragā.

Sievietēm ir svarīga loma attiecību nogludināšanai ar vietējiem iedzīvotājiem konfliktu zonās, BBC skaidro Spānijas starptautisko konfliktu eksperts Hesus Nunjezs.

"Ja ved vienību ciemā, ir nepieciešams kontakts ar iedzīvotājiem, ir jārada uzticība. Un sievietes sniedz vēl vienu kanālu misijas atvieglošanai," viņš skaidro.

Par to, ka vitāli svarīgi miera uzturēšanās misijās lielāku lomu piešķirt sievietēm, aprīlī paziņoja ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterēšs.

Sieviešu klātbūtne militārajā kontingentā samazina seksuālas izmantošanas un vardarbības gadījumu skaitu, veicina ziņošanu par seksuālu un dzimumos balstītu vardarbību, kā arī dod iespēju piekļūt vietējiem sieviešu tīkliem, skaidroja Guterēšs.

Our Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028 sets targets for military, police, justice & corrections personnel. Our objective is to ⬆️numbers of qualified women serving in peace operations, including senior command, to improve the efficiency of our operations. #A4P #WPS #UNSC pic.twitter.com/stc5Z1aA1F