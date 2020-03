Pieaugot spriedzei, Krievija uz Sīriju nosūta tanku desantkuģi

Krievijas Jūras spēki uz Vidusjūru nosūtījuši tanku desantkuģi "Novočerkaska", raksta CNN. To jau 2. martā pamanījuši turku kuģu vērotāji Bosfora šaurumā

Ņemot vērā spriedzes palielināšanos starp Turcijas spēkiem un tās atbalstītājiem kaujiniekiem vienā frontes pusē un Sīrijas armiju un to atbalstošajiem Krievijas un Irānas spēkiem otrā pusē, ceturtā karakuģa nosūtīšana uz Sīrijas krastiem liecina par Krievijas vēlmi demonstrēt gatavību plašākai iesaistei Sīrijas pilsoņkarā.

Vienlaikus mainījies arī Krievijas propagandas kanālu vēstījums. Piemēram, pagājušajā svētdienā, 1. martā, vienā no populārākajiem iknedēļas raidījumiem tā vadītājs Vladimirs Solovjovs Turcijas balstītos kaujiniekus dēvēja par teroristiem, kā arī atzīmēja, ka "teroristi, kurus Turcijai vajadzēja aizkavēt, uzbruka Sīrijas armijai, kura atbildēja, kā rezultātā mira vairāki desmiti Turcijas karavīru, kuriem tur nemaz nebija jābūt." Ņemot vērā, ka Krievijas vadošo televīziju retorika sakrīt ar Kremļa politiku, Solovjova teiktais jāuztver kā skaidra Krievijas norāde - turki Sīrijā nav vēlami, atzīmē "Radio Brīvā Eiropa".

Krievija uz Sīriju jau decembrī nosūtīja vienu fregati, bet pagājušajā nedēļā Bosforu šķērsojuši divi ar "Kalibr" raķetēm bruņoti karakuģi, vēsta "The Moscow Times". Zīmīgi, ka tieši pēdējo nedēļu laikā Krievijas un Turcijas spēki ir nonākuši vistuvāk savstarpējām sadursmēm, ņemot vērā, ka Krievijas kara lidmašīnas gandrīz katru dienu bombardē Turcijas armijas atbalstītos un bruņotos kaujiniekus, bet Turcija īsteno uzlidojumus, raķešu un artilērijas uzbrukumus Sīrijas armijai, kuru cieši atbalsta Krievijas spēki.

Līdz šim krievu atbalstītie sīrieši nogalinājuši jau vismaz 54 turku karavīrus, bet Turcija notriekusi vismaz trīs Sīrijas kara lidmašīnas, kā arī nogalinājusi nezināmu skaitu pretējā frontes pusē karojošo.

Krievija Sīrijas Tartūsas ostā jau no PSRS mantoja 1971. gadā atklāto jūras spēku bāzi un nesen, ņemot vērā tās tiešu militāru atbalstu Bašara al Asada režīmam kopš 2015. gada, pagarināja tiesības to izmantot līdz 2092. gadam. Savukārt Turcija kopš pilsoņu kara sākuma iestājusies pret al Asada režīmu un kopā ar Kataru ilgstoši bijusi viena no vadošajām opozīcijas puses finansētājām.