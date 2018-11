Pieci nepolitiski fakti par Azovas jūru

Sekli dubļainā piekraste

Ņemot vērā jūras seklumu un iežu saneses, Azovas jūras perimetru ieskauj daudz lagūnu un līču, no kuriem ievērojamākais atrodas jūras rietumu daļā – Sivašs jeb Puvusī jūra. Tā faktiski ir plašs un salīdzinoši sekls lagūnu tīkls, kura kopējā platība ir aptuveni 2560 kvadrātkilometri jeb tikpat, cik Latvijas lielākais – Rēzeknes – novads.

No pārējās Arāla jūras to nodala Arabata strēle, kas ģeogrāfiski ir Krimas pussalas daļa. Arī Sivašā ik gadu uzņem daļu pārējā baseina ūdens, jo, ņemot vērā tā lielo platību, nelielo dziļumu un karsto klimatu, no tā ūdens izgaro daudz straujāk nekā no pārējās jūras akvatorijas.

Savukārt jūras dienvidaustrumos esošā Tamaņas pussalā un ūdenī netālu no tās krasta atrodami daži desmiti dubļu vulkānu. No tiem parasti lēnām un klusu līdz ar dažādām gāzēm izplūst dubļu straumes, taču vēsturiski fiksēti gadījumi, kad spēji izvirdumi netālu no piekrastes rada pat vairāk nekā 100 metrus platas salas. Tomēr jau minēto straumju dēļ tās ikreiz no jauna tiek noārdītas.