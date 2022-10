Piegādājot dronus Krievijai, Irāna pārkāpj ANO sankcijas, atgādina ASV

Ar Irānas dronu piegādēm Krievijai tiek pārkāptas ANO sankcijas, paziņojis ASV Valsts departaments, norādot, ka Krievija tiks saukta pie atbildības par kara noziegumiem, kas tiek pastrādāti ar šiem droniem.

ASV piekrīt Francijas un Lielbritānijas viedoklim, ka ar šo dronu piegādēm tiek pārkāpta ANO Drošības padomes 2231. rezolūcija, norādīja Valsts departaments.

Šī rezolūcija, kas ir saistīta ar Irānas kodolvienošanos, Irānai aizliedz atsevišķu militāro tehnoloģiju nodošanu.

Ukraina bezpilota lidaparātus identificējusi kā Irānas dronus "Shahed-136".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Mēs uzskatām, ka šie bezpilota lidaparāti, kurus Irāna nodevusi Krievijai un kurus Krievija izmanto Ukrainā, ir tā bruņojuma skaitā, uz kuriem attiecas embargo atbilstoši 2231. rezolūcijai," sacīja Valsts departamenta pārstāvis Vedants Patels.

Irāna noliedz, ka tā būtu piegādājusi dronus Krievijai, bet Patels sacīja, ka ASV "publiski atmaskojušas to, ka Krievija saņēmusi dronus no Irānas, kas bija daļa no Krievijas plāna importēt vairākus simtus dažādu veidu Irānas bezpilota lidaparātus".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Irāna un Krievijas savienības stiprināšanās pasaulei jāuztver kā drauds, norādīja amatpersona.

"Ikvienam, kam ir darījumi ar Irānu un kam varētu būt jebkāds sakars ar droniem, ballistisko raķešu izstrādi vai ieroču piegādēm no Irānas uz Krieviju, ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāizrāda atbilstoša piesardzība. ASV bez svārstīšanās piemēros sankcijas," sacīja Patels.

Ir pārliecinoši pierādījumi, ka Krievija Irānas ražojuma dronus izmanto Ukrainā, viņš piebilda.

ASV nenovēro satraucošas pazīmes par Baltkrieivijas iesaisti



ASV pagaidām saistībā ar karaspēka izvietošanu Baltkrievijā nenovēro satraucošas pazīmes, kas potenciāli varētu ietekmēt situācijas attīstību kaujaslaukā Ukrainā, preses brīfingā apliecināja augsta ranga ASV Aizsardzības ministrijas amatpersona.

"Kas attiecas Baltkrieviju, tad tas ir tas, kam mēs, protams, sekojam. Pagaidām nav nekādu pazīmju, kas liktu mums mainīt mūsu uzskatus [par situācijas attīstību] kaujaslaukā patlabanējā izskatā," norādīja amatpersona.

Attiecībā uz stratēģisko lidmašīnu un citu Krievijas līdzekļu, kas spēj nest kodolieročus, pārvietošanu Krievijas iekšienē ASV nav novērojušas neko tādu, kas spētu mainīt ASV kodolatturēšanas pozīciju Eiropā, viņš piebilda.

Baltkrievijas militārā vadība nule paziņojusi par gatavību izvietot savā teritorijā aptuveni 9000 Krievijas karavīru kopīgā "reģionālā grupējuma" izvēršanas ietvaros.

Vienlaikus Krievija paziņojusi, ka sāk ikgadējās kodolmācības "Grom".

Savukārt NATO rīko pati savas kodolmācības "Steadfast Noon" ar 14 valstu piedalīšanos. To ietvaros notiks kaujas lidmašīnu treniņlidojumi virs Beļģijas, Ziemeļjūras un Lielbritānijas.