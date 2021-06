Piektdaļa iedzīvotāju vēlas emigrēt no Krievijas, atklāj aptauja

Vairāk nekā piektdaļa jeb 22% krievu vēlas emigrēt, liecina sabiedriskās domas pētniecības uzņēmuma "Levadas centrs" veiktais pētījums.

Tas ir augstākais rādītājs kopš 2013. gada, un, kā norāda Levadas centra sociālpolitisko pētījumu nodaļas vadītāja Natālija Zorkaja, daļēji atkārtojas situācija, kāda izveidojās pēc protestu apspiešanas, kad 2012. gada aprīlī kārtējo reizi prezidenta amatā tika ievēlēts Vladimirs Putins.

Tajā pašā laikā 77% aptaujāto krievu izteikušies, ka negrasās izceļot uz ārzemēm.

Vislielākais skaits to, kas vēlas emigrēt ir vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem. 48% jauniešu izteikuši vēlmi doties prom no Krievijas. Tomēr tas ir nedaudz mazāk nekā 2019. gadā, kad par gatavību izceļot izteicās 53% jauniešu.

Tikmēr to skaits, kas vēlas emigrēt, no desmit procentiem līdz 21% pieaudzis vecuma grupā no 44 līdz 54 gadiem.

Vismazāk to, kas vēlas emigrēt, ir starp tiem, kuri sasnieguši vismaz 55 gadu vecumu. Šajā vecuma grupā Krieviju vēlas pamest tikai septiņi procenti aptaujāto.