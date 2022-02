Piektdienas rītā Kijevā nogrand sprādzieni. ES apstiprina plašu sankciju paketi. Teksta tiešraide

Krievijas prezidents Vladimirs Putins naktī uz ceturtdienu ap 4:50 (pēc Latvijas un Ukrainas laika), visticamāk, iepriekš ierakstītā uzrunā pasludināja specoperācijas sākumu pret neatkarīgo Ukrainu. Līdz ar šo paziņojumu Krievijas spēki uzsākuši jaunu posmu 2014. gadā sāktajā kaimiņvalsts terorizēšanā.

Vairāki mediji un informācijas avoti vēlu ceturtdienas vakarā ziņoja, ka piektdien ap pulksten 3.00 sagaidāma Ukrainas galvaspilsētas Kijevas bombardēšana. Informāciju par gaidāmo uzbrukumu apstiprināja arī Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis, kurš norādīja, ka Krievijas iebrucēju grupējumi jau iekļuvuši Kijevā, bet to mērķis ir "iznīcināt viņu".

Pirmie divi sprādzieni Kijevā piektdien atskanēja apmēram pulksten 4.22. Krievijas armija kādu laiku turpināja apšaudīt Kijevu ar raķetēm. Savukārt Ukrainas robežsardze ziņoja, ka raķešu uzbrukums noticis arī Zaporižjas apgabalā, kur bojā gājuši vairāki robežsargi.

Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko arī apstiprinājis informāciju, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vienu Krievijas armijas lidmašīnu. Atlūzas no kāda lidojoša objekta trāpījušas arī pa Kijevā esošu daudzstāvu māju, kurā cietuši vismaz trīs cilvēki.

Krievija iebrūk Ukrainā 24.02.

Kijevas video tiešraide liecina, ka sākusies Ukrainas galvaspilsētas bombardēšana.Pēc pāris sprādzieniem iestājies klusums. Diplomāts Aleksandrs Ščerba sociālajā vietnē "Twitter" apstiprina, ka Kijevā nograndējuši divi sprādzieni.

"Jāpielieto visas iespējamās sankcijas. Patlaban nolemtās sankcijas ir ļoti spēcīgas, un tās atstās negatīvu iespaidu uz Krievijas ekonomiku un militārajām spējām," LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja valsts prezidents Egils Levits.

Rītausmā Kijevā dzirdami vismaz trīs jauni sprādzieni, vēsta CNN.

Dažādās vietās Ukrainā šobrīd joprojām atrodas vairāki Latvijas sportisti, kuri pēc Krievijas iebrukuma cenšas pamest valsti. Sportisti ceturtdien lielu daļu distances drošības labad veikuši pa mazākas nozīmes ceļiem.Ziņots, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā izveidojusi konsulārās palīdzības punktu Ļvivā. Taču portāla "Delfi" saņemtās vēstis liecina, ka, tuvojoties Ļvivai no austrumiem, jau pārsimt kilometrus iepriekš ceļi ir noslogoti. Mašīnu karavānas pārvietojas ļoti lēni. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/latvijas-sportisti-steigsus-censas-pamest-ukrainu.d?id=54092376

BBC reportieris, kurš šobrīd atrodas Ukrainā, vietnē "Twitter" raksta, ka pēc tam, kad Kijevā notika “viena vai vairākas eksplozijas”, viņš un viņa komanda patveras kādā pagrabā. "Priekšā vēl viena gara diena," raksta Pauls Adamss, BBC korespondents. https://twitter.com/BBCPaulAdams/status/1497053911303266308

Ukrainas basketbola žurnālists Oleksandrs Prošuta sociālajā vietnē "Twitter" raksta, ka, atskaitot nelaimes gadījumu daudzstāvu ēkā, nakts Kijevā pagājusi diezgan mierīgi. Šāda atziņa sakrīt ar to, kas bijis zināms medijiem.

Krievija līdz šim zaudējusi aptuveni 800 karavīrus, ziņo Ukrainas aizsardzības ministrija.

Kijevas mērs Vitālijs Kļičko ziņo, ka degošajā deviņstāvu mājā cietuši vismaz trīs cilvēki, no kuriem vismaz viens ir kritiskā stāvoklī, raksta BBC.

Piektdien pulksten 16 NATO ir sasaukusi ārkārtas samitu saistībā ar situāciju Ukrainā.

Kijevā divas daudzdzīvokļu ēkas ir liesmās. Pastāv bažas, ka mājas var sabrukt, raksta "The Kyiv Independent".https://twitter.com/lapatina_/status/1497046990894641167

Ukrainas robežsardze ziņo, ka raķešu uzbrukums noticis arī Zaporižjas apgabalā. Bojā gājuši vairāki robežsargi. Vairāki ir ievainoti. Medijs "Nexta" ziņo, ka Odesā un Vinnicā šobrīd skan trauksmes sirēnas.

Francijas prezidentam Emanuelam Makronam pēc Ukrainas prezidenta Zelenska lūguma bijusi "atklāta, tieša un ātra" saruna ar Vladimiru Putinu.Makrons norādīja, ka saruna "nenesa nekādus rezultātus, jo Krievijas prezidents ir izvēlējies karu", raksta medijs "Politico".

Aculiecinieku video liecina, ka notriektās Krievijas armijas lidmašīnas atlūzas trāpījušas pa kādu daudzstāvu māju.Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko pavēstījis, ka ugunsgrēks izcēlies no ēkas ceturtā līdz devītajam stāvam, raksta Latvijas Sabiedriskais medijs.https://twitter.com/nexta_tv/status/1497042871760924675

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā tautai paudis, ka Ukraina ir atstāta viena cīņā pret tai uzbrūkošo Krieviju, raksta aģentūra "LETA"."Es šodien jautāju 27 Eiropas [Savienības valstu] līderiem, vai Ukraina būs NATO. Jautāju tieši. Visi baidās, neatbild," sacījis prezidents.Viņš paziņojis, ka šobrīd valsts liktenis ir atkarīgs no tās aizstāvjiem, norādot, ka neredz, kurš gatavs karot par Ukrainu.

https://twitter.com/DelfiLV/status/1497041865299873793

Ukrainas Iekšlietu ministrija ziņo, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas Krievijas armijas lidmašīnu, raksta Latvijas Sabiedriskais medijs.Aleksandrs Ščerba pieļauj, ka tas redzams šajos video kadros.https://twitter.com/olex_scherba/status/1497038618501828609

Medija CNN pārstāvji ziņo no Kijevas, ka dzirdējuši divus milzu sprādzienus pilsētas centrā. Trešais sprādziens nodārdējis tālākā distancē.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1497039041904193538

Iespējamais sprādziena brīdis...https://twitter.com/nexta_tv/status/1497037808946622479

Sprādzienus Kijevā izraisīja ballistiskās raķetes, raksta Ščerba. Informāciju apstiprina arī Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko, kurš min, ka tās bijušas ballistiskās vai spārnotās raķetes.

Eiropas Savienība nupat apstiprinājusi plašu pret Krieviju vērstu sankciju paketi, iekš "Twitter" paziņoja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.Pirmkārt, sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas nozari – tā ir galvenā nozare, kas palīdz Krievijai gūt finansiālu labumu. "Mūsu eksporta aizliegums skars naftas nozari, padarot Krievijai neiespējamu savu naftas pārstrādes rūpnīcu modernizāciju," norāda fon der Leiena.ES arī aizliegs pārdot lidmašīnas un citu aprīkojumu Krievijas aviokompānijām; ierobežos Krievijas piekļuvi būtiskām tehnoloģijām. Vēl arī sankcijas paredz, ka diplomātiem, uzņēmējiem un radniecīgām grupām vairs nebūs priviliģētas piekļuves ES."Šie notikumi iezīmē jaunas ēras sākumu. Putins cenšas pakļaut sev draudzīgu Eiropas valsti. Viņš mēģina ar spēku pārzīmēt Eiropas karti," vietnē "Twitter" raksta EK prezidente.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija ziņo par jaunāko pieejamo informāciju no Ukrainas, raksta medijs BBC."Ļoti ticams", ka Černobiļas AES sagrābuši Krievijas bruņotie spēki, bet tur strādājošos cilvēkus "aizturējuši Krievijas karavīri".Taču ministrijai zināms, ka Ukrainas armija apturējusi Krievijas bruņotos spēkus pirms tie sasnieguši Čerņihivu. Aizsardzības ministrija vērtē, ka "Krievija diez vai izpildījusi savus pirmajai iebrukuma dienai plānotos militāros uzdevumus".Ministrija arī atzīst, ka Ukrainas armijas karavīri izrāda sīvu pretestību.

Krievijas bruņotie spēki ielenkuši Ukrainas ziemeļaustrumos esošo Konotopu, no kuras virzās uz apmēram 245 kilometru attālumā esošo Kijevu.Sumu apgabala gubernators atklāj, ka iebrucēji ielenkuši vairākas šī reģiona pilsētas. Arī no pierobežā esošajiem Sumiem kāds milzīgs militārs grupējums dodas uz Kijevu. ("The Kyiv Independent").

Ap pulksten 3.00 bija dzirdami sprādzieni pie Gostomeļas militārā lidlauka, ziņo medijs "Nexta". Ukrainas armija to ceturtdienas vakarā atguva no Krievijas gaisa desantniekiem. Stratēģiski svarīgais lidlauks atrodas netālu no Kijevas.

Japāna un Austrālija pastiprina pret Krieviju vērstās sankcijas.Austrālijas premjerministrs Skots Morisons pauda, ka valsts vērsīsies pret vairākiem Krievijas elites pārstāvjiem un likumdevējiem.Savukārt Japānas premjers paudis, ka viņa pārstāvētā valsts pret Krieviju vērsīsies arī, apturot militārā aprīkojuma eksportu. Japāna, kā vairākas citas valsts, iesaldēs vairāku Krievijas banku aktīvus. ("The Guardian").

Hakeru grupa "Anyonymous" jau paguvusi apturēt Krievijas valdības finansētā medija RT darbību, sociālajā vietnē "Twitter" ziņo organizācija. Arī portālam "Delfi" neizdodas atvērt RT mājaslapu."Anonymous" arī pastiprina iepriekš ziņoto informāciju par Kijevu: "Krievijas bruņotie spēki gatavo liela mēroga Ukrainas galvaspilsētas bombardēšanu."

Daudzi mediji aktīvi pievērš uzmanību Kijevai. Kā ziņots, neoficiāla informācija liecināja par pulksten 3.00 gaidāmu Ukrainas galvaspilsētas bombardēšanu. Pilsēta video tiešraidēs šobrīd šķiet mierpilna.Medijs "The Kyiv Independent" norāda, ka agrā piektdienas rītā sagaidāmi uzbrukumi vairākiem Ukrainas apgabaliem – Sumi, Čerņihivas, Hersonas, Žitomiras, Kijevas un Harkovas.

Lietuva ir "pilnībā gatava aizstāvēt mūsu dzimteni" – tā pēc Krievijas militārā uzbrukuma Ukrainai teica Lietuvas parlamenta deputāte Dovile Šakaliene. Viņa norādīja, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai bijis paredzams, taču neviens nevar izdarīt "konkrētus secinājumus" par to, kāds būs Putina nākamais solis. (BBC)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ir pārliecināts, ka Krievijas armija centīsies gāzt Ukrainas valdību, ziņo ASV mediji. Viņš norāda, ka iebrucēji no vairākām debespusēm cenšas ielenkt Kijevu.Blinkens uzskata, ka Putins grasās atjaunot "padomju impēriju". Viņaprāt, Krievijas prezidenta ambīcijas ir lielākas nekā Ukrainas iekarošana. "Viņam patiktu atjaunot ietekmes sfēru ap kaimiņvalstīm, kas kādreiz bija daļa no padomju bloka," ASV valsts sekretāru citē CNN.Viņš gan atgādina, ka uzbrukums jebkurai NATO dalībvalstij nozīmētu uzbrukumu visām NATO dalībvalstīm.

Par atbalstu Ukrainai kaimiņvalstī Lietuvā rūpējas bezpeļņas organizācija "Blue / Yellow for Ukraine". Tā vēl ceturtdienas vakarā paziņoja, ka dienas laikā saziedots jau viens miljons eiro.https://www.facebook.com/blueyellowforukraine/posts/3220615494856224

Sociālā vietne "Facebook" ieviesusi funkciju, kas ļauj tās lietotājiem Ukrainā gūt papildu privātumu. Nepazīstami cilvēki jeb tie, kuriem nav "drauga" statuss, nevarēs apskatīt šo cilvēku ierakstus vai lejupielādēt viņu fotogrāfijas. Sociālā tīkla drošības politikas nodaļas vadītājs Nataniels Gleihers stāsta, ka šāda pieeja jau iepriekš izmantota citās nedrošās valstīs, piemēram, Afganistānā.https://twitter.com/ngleicher/status/1496909659919114240

Hakeru grupa “Anonymous”, kas veicina piekļuvi informācijai un atbalsta vārda brīvību, vietnē “Twitter” paziņoja, ka uzsāk kiberkaru pret Krievijas valdību. https://twitter.com/YourAnonOne/status/1496965766435926039?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs vietnē “Facebook” pulksten 2:26 ziņoja, ka Jūras spēki turpina cīņas Melnās jūras dienvidrietumu daļā. Gaisa spēki, savukārt atvaira ienaidnieka gaisa triecienus, veic pastāvīgu izlūkošanu, izmantojot bezpilota lidaparātus un uzbrūk okupācijas karaspēkam.Atsevišķi Ukrainas Bruņotie spēki šobrīd pārdislocēti Kijevas aizsardzībai.Ģenerālštābs norāda, ka okupantu spēki varētu būt zaudējuši vairāk nekā 30tankus, līdz 130 kaujas mašīnām, septiņām lidmašīnām un sešiem helikopteriem.

Medija “The New York Times” publicētajā video redzams, kā Ukrainas militārpersonas mēģina pretoties Krievijas karaspēkam. https://twitter.com/nytimes/status/1497005964884688902?ref_src=twsrc%5Etfw

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” šobrīd palīdz koordinētatbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kurivarētu ierasties Latvijā. Cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt, aicināti aizpildīt šo aptaujuhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaeU_-2o6NJS1fNewmspJrammC9hC4qlhBRyyxUgvq-Petiw/viewform?fbclid=IwAR1NOqySkKWF3egXcQIgtAyoGhxBC2D5r_TC2x1uxWky0QNVxYSPpLfg_lo

Bailēs, ka Krievija kuru katru brīvi varētu iebrukt Ukrainas galvaspilsētā, daudzi Ukrainas iedzīvotāji meklē patvērumu pazemē, vilciena stacijā. Cilvēki, gatavojoties garai naktij, paņēmuši līdzi savus suņus, segas un krustvārdu mīklu, vietnē “Twitter” raksta “The Associated Press” korespondente. https://twitter.com/FrancescaEbel/status/1496955397055389699?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas prezidents Volodomirs Zeļenskis norādījis, ka Krievijas iebrucēju grupējumi iekļuvuši Kijevā. "Pēc mums pieejamās informācijas, es esmu ienaidnieka mērķis numur viens, mana ģimene – numur divi. Viņi vēlas politiski iznīcināt Ukrainu, iznīcinot valsts vadītāju,” paudis Zeļenskis. (CNN).

ASV Baltā nama pārstāve Džena Psaki pauda, ka ir saņemtas ziņas, ka Krievijas karavīri Černobiļas AES personālu tur par ķīlniekiem. Psaki norādīja, ka var tikt traucēta kodolatkritumu objekta uzturēšana. (BBC).Ceturtdien neilgi pirms pulksten 20 pēc Latvijas laika Krievijas spēki bija ieņēmuši Černobiļas atomelektrostaciju.

Pēc ASV prezidenta Džo Baidens uzrunas izskanējusi plaša kritika, ka pieņemtās sankcijas pret Krieviju ir nepietiekamas. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks (A/P) vietnē “Twitter” rakstīja, ka Krievijas izslēgšana no SWIFT ir izšķirošs solis, lai apturētu Krievijas agresiju. https://twitter.com/Pabriks/status/1496957535143800844?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijā vairākās pilsētās, tostarp Maskavā un Sanktpēterburgā notikuši protesti pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijas valdība iepriekš norādījusi, ka policija aizturēs demonstrāciju dalībniekus. Pagaidām aizturēti vairāk nekā 1700 protestanti (Axios). https://twitter.com/axios/status/1496987150927249410?ref_src=twsrc%5Etfw

Līdz aptuveni pulksten 1 Latvijas iedzīvotāji platformā "ziedot.lv" saziedojuši vairāk nekā 500 000 eiro Ukrainas atbalstam.

Visiem ukraiņu vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem aizliegts izbraukt no Ukrainas, atsaucoties uz valsts robežsardzi, raksta “BBC”. Šis liegums noteikts, lai "garantēt Ukrainas aizsardzību un savlaicīgas mobilizācijas organizēšanu". Liegums stāsies spēkā piektdienas rītā.

Pirmajā Krievijas iebrukuma dienā krituši 137 ukraiņi, vēsta TV kanāls "Doždj".

Baidens atgādina, ka ASV vienmēr bijusi atklāta ar sabiedrotajiem, daloties ar drošības dienestu rīcībā esošo informāciju. Tamdēļ, Baidens atgādina, nevar būt pāpratumi par Krievijas mērķiem.

https://twitter.com/POTUS/status/1496976495704784901

Ukrainas prezidents Volodomirs Zeļenskis valstī izsludinājis vispārēju mobilizāciju visos Ukrainas reģionos, vēsta Ukrainas un ārvalstu mediji.

"Ziedot.lv" platformā dienas laikā ziedoti jau vairāk nekā 488 000 eiro Ukrainas atbalstam.

Kijevā pulksten 3 naktī gaidāms uzlidojums, atsaucoties uz avotiem Aizsardzības ministrijā, ziņo Ukrainā esošais žurnālists Neils Hauers.

Krievijā norit protesti pret karu. Aizturēti aptuveni 1702 cilvēki 53 Krievijas pilsētās — vismaz 940 no tiem Maskavā. (Sky News)

Drošības stiprināšanai arī Francija, iespējams, varētu sūtīt karavīrus uz Latviju, savukārt ASV uz Igaunijas un Lietuvas bāzēm nosūtījusi jaunākās paaudzes iznīcinātājus "F-35", apliecināja Latvijas Aizsardzības ministrijā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ari-francija-varetu-sutit-karavirus-uz-latviju-asv-uz-baltiju-nosutijusi-modernos-iznicinatajus.d?id=54095506

Soctīklos atrodami vairāki video, kur Ukrainas vīrieši atvadās no savām ģimenēm, pirms dodas cīnīties pret Krievijas okupantu armiju. Šādi kadri ir ārkārtīgi traģiski un sirdi plosoši, kā arī iezīmē psiholoģiskās un emocionālās brūces, kuras radījis Krievijas uzsāktais karš.

Protesti pret karu Krievijā turpinās. Aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēki. Šeit fotogrāfija no demonstrācijām Sanktpēterburgā: https://twitter.com/StereohausG/status/1496950203156680706

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs pulksten 20 ziņo, ka Krievija turpina pilna mēroga agresiju pret Ukrainu. Uz šo brīdi Ukrainas teritorijā ir iebrukušas 60 (no 90) taktiskās kaujas grupas (katrā 400-800 karavīru). Krievijas militārās operācijas galvenie mērķi ir ieņemt Kijevu, izveidot sauszemes koridoru uz Krimas pussalu un pašpasludināto "Piedņestras republiku", lēš Ukrainas ģenerālštābs. Smagas kaujas notiek visā valsts ziemeļu pierobežā, kā arī Hersonas pievārtē Ukrainas dienvidos. Ienaidnieks mēģina tikt garām pilsētai un virzīt ofensīvu uz Mikolajivu.

Tāpat tiek ziņots, ka okupantu spēki cietuši plašus zaudējumus. Vēstīts, ka nogalināti vairāk nekā 350 Krievijas armijnieki: https://twitter.com/olex_scherba/status/1496947501626454017

Ukrainas Veselības ministrija ziņo, ka pirmajā Krievijas invāzijas dienā nogalināti 57 Ukrainas iedzīvotāji, vismaz 169 ievainoti. • No mirušajiem 22 bruņoto spēku pārstāvji gājuši bojā Odesas apgabalā; • četri miruši Doņeckas apgabalā, kur tika uzbrukts slimnīcai; • Hersonas apgabalā nogalināti 13 cilvēki, tostarp divi bērni.

Nepilnīga karte, kur iezīmēta daļa Krievijas raķešu uzlidojumu mērķu. Pretēji Kremļa sākotnējiem apgalvojumiem, uzbrukums ir bijis vispārējs un ne brīdi nav koncentrējies uz Ukrainas austrumiem. https://www.facebook.com/helen.gahan.92/posts/10229067884787660&show_text=false&width=500

Krievijas invāzija Ukrainā. Kara pirmā diena ceturtdienas rīta pusē uzņemtās fotogrāfijās:

Platformā "Ziedot.lv" ceturtdien sāktajā līdzekļu vākšanā Ukrainas atbalstam līdz pulksten 22 saziedoti jau vairāk nekā 400 000 eiro. https://www.delfi.lv/news/national/politics/ziedotlv-dienas-laika-savakti-jau-vairak-neka-400-000-eiro-ukrainas-atbalstam.d?id=54095384

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidenta Džo Baidena publicētajā sankciju sarakstā iekļauta arī "Alfa-Bank", kuras līdzīpašnieks ir Latvijas pilsonību ieguvušais uzņēmējs Pjotrs Avens. https://www.delfi.lv/news/national/politics/asv-sankciju-saraksta-ieklauta-ari-latvijas-pilsonibu-ieguvusajam-avenam-piederosa-alfa-bank.d?id=54095364

Ukrainas Melnās jūras sala Zmijina, visticamāk, ieņemta. Robežsardzei vairs neizdodas sazināties ar tur dislocētajiem robežsargiem, ziņo dienesta pārstāvji.

Vairāk nekā 100 000 cilvēku ir pārvietojušies Ukrainas iekšienē, "bēgdami no vardarbības", teikts ANO Bēgļu aģentūras ceturtdien izplatītā paziņojumā. (CNN)

Līdz pulksten 14 Ukrainas spēki bija iznīcinājuši septiņas Krievijas lidmašīnas, četrus helikopters un vairāk nekā 10 bruņutransportierus, kā arī ziņoja par vismaz 100 kritušiem agresora pusē. Ukrainas spēki arī paziņoja, ka atkāpušies no Heničeskas un Novakahovkas Hersonas rajonā Ukrainas dienvidos, ziņoja "The Kyiv Independent". Tā ir arī svaigākā informācija.

Savā uzrunā Baltajā namā ASV prezidents Džo Baidens arī sacīja, ka, viņaprāt, Kremļa saimniekam Vladimiram Putinam "ir daudz lielākas ambīcijas", kas sniedzas tālu aiz Ukrainas robežām. "Viņš patiesībā vēlas atjaunot bijušo Padomju Savienību," sacīja Baidens. "Tas ir par to". Turklāt Baidens sacīja, ka sankcijas pret Putinu personīgi "joprojām tiek apspriestas" kā iespējamais variants papildus tām, kas jau tika izsludinātas pret Krievijas ekonomiku un vairākām personām un organizācijām. (BBC)

Plašāk par šodien izziņotajām ASV sankcijām pret Krieviju iespējams lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/baidens-pazino-par-jaunam-sankcijam-pret-krieviju.d?id=54095322

Nosaucot Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par agresoru, ASV prezidents Džo Baidens ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika ieskicēja arī stingras sankcijas pret Krieviju, lai "maksimāli palielinātu [to] ilgtermiņa ietekmi uz Krieviju un līdz minimumam samazinātu ietekmi uz ASV un to sabiedrotajiem". Preizdents norādīja, ka ir vienojies ar G7 līderiem no pasaules lielākajām ekonomikām, ka tie kolektīvi ierobežos Krievijas iespējas veikt uzņēmējdarbību dolāros, eiro, mārciņās un jenās."Tagad mēs esam noteikuši sankcijas Krievijas bankām, kurām aktīvos kopā ir viens triljons dolāru," saka Baidens. "Mēs esam nogriezuši vienu no lielākajām Krievijas bankām, kurai pieder viena trešdaļa no valsts banku aktīviem," norāda prezidents. (BBC & Sky News)

Krievijas Voroņežas apgabalā nogāzusies Krievijas spēku lidmašīna "Antonov An-26". Visa apkalpe gājusi bojā, nekonkretizējot, cik liela tā bijusi, ziņo TASS.

Ukrainas armija publicējusi video ar sagūstīta Krievijas Centrālā kara rajona 74. motorizētās strēlnieku brigādes priekšnieka pratināšanu. Viņš apgalvo, ka nezinot, kāpēc devies uz Ukrainu karot, bet ieradies no Baltkrievijas un dienas uzdevums bijusi kāda tilta ieņemšana.

Drošības spēki Maskavā aiztur protestētājus: https://twitter.com/BNONews/status/1496910952004038666

Maskavas centrs. Protestos pret Krievijas uzsākto karu Ukrainā piedalās tūkstošiem cilvēku. 850 jau esot aizturēti. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1496905901894258692

Plašs cilvēku skaits šovakar Maskavā piedalās protestos pret karu: https://twitter.com/mjluxmoore/status/1496906522080731139

https://www.facebook.com/videsdienests/posts/263130809335957&show_text=true&width=500

Ukrainas Veselības ministrijas pārstāvji atklājuši, ka šī diena Ukrainai prasījusi 57 cilvēku – gan karavīru, gan civiliedzīvotāju – dzīvības.

Prezidents Baidens ir atkārtoti uzsvēris, ka ASV spēki "nav un nebūs" iesaistīti konfliktā ar Krieviju Ukrainā."Mūsu spēki nedodas uz Eiropu, lai karotu Ukrainā, bet gan lai aizstāvētu mūsu NATO sabiedrotos un nomierinātu sabiedrotos austrumos," viņš saka. "ASV aizstāvēs katru NATO teritorijas collu ar visu amerikāņu spēku," piebilda Baidens. (BBC)

Turpinot stāstīt par ASV ieviestajām sankcijām pret Krieviju, Baidens saka: ""Un šodien mēs arī bloķējam vēl četras [Krievijas] lielākās bankas. Tas nozīmē, ka visi viņu aktīvi Amerikā tiks iesaldēti. Tas ietver VTB, otro lielāko banku Krievijā, kuras aktīvi ir 250 miljardi ASV dolāru." "Kā solīts, mēs arī pievienojam vārdus Krievijas elites un viņu ģimenes locekļu sarakstam, pret kuriem arī piešķiram sankcijas," piebilda Baltā nama saimnieks. Viņš skaidroja, ka tie ir cilvēki, kuri "personīgi iegūst" no Kremļa politikas. (Sky News)

Džo Baidens iesāk savu paziņojumu, sakot, ka Krievijas armija bez provokācijas ir sākusi brutālu uzbrukumu Ukrainai. Viņš saka, ka tas ir apzināts uzbrukums, kas tika plānots mēnešiem ilgi. Krievijas prezidents Vladimirs Putins noraidīja visus Rietumu piedāvātos dialoga mēģinājumus, kas būtu ļāvuši izvairīties no ciešanām un konfliktiem, turpina Baidens. "Putins ir agresors, Putins izvēlējās šo karu. Tagad viņš un viņa valsts uzņemsies sekas," izteicās ASV prezidents. Džo Baidens ieskicēja arī stingras sankcijas pret Krieviju, lai "maksimāli palielinātu [to] ilgtermiņa ietekmi uz Krieviju un līdz minimumam samazinātu ietekmi uz ASV un to sabiedrotajiem". Viņš saka, ka ir vienojies ar G7 līderiem no pasaules lielākajām ekonomikām, ka tie kolektīvi ierobežos Krievijas iespējas veikt uzņēmējdarbību dolāros, eiro, mārciņās un jenās. "Tagad mēs esam noteikuši sankcijas Krievijas bankām, kurām aktīvos kopā ir viens triljons dolāru," saka Baidens. "Mēs esam nogriezuši vienu no lielākajām Krievijas bankām, kurai pieder viena trešdaļa no valsts banku aktīviem," norāda prezidents. (BBC & Sky News)

Ukrainas armija ziņo par stratēģiski ārkārtīgi svarīgās Hostomeļas lidostas atgūšanu. "The Kyiv Independent" vēlāk precizēja, ka kauja par lidostu turpinās.

Krievijas militārpersonas savu dienas kaujas uzdevumu ir izpildījušas, atsaucoties uz Krievijas Aizsardzības ministrijas pārstāvi Igoru Konašenkovu, vēsta Krievijas aģentūra "TASS". Viņš apgalvo, ka Krievijas spēki iznīcinājuši 83 Ukrainas militārās infrastruktūras sauszemes objektus, notriekuši divas "Su-27" un divas "Su-24" lidmašīnas, kā arī vienu helikopteru un četrus bezpilota lidaparātus "Bayraktar TB-2". Konašenkovs arī atzīmējis, ka ieņemta Hersonas pilsēta un atbloķēts Ziemeļkrimas kanāls, atjaunojot ūdens piegādi Krimas pussalai.

Savu uzrunu par notikumiem Ukrainā uzsācis ASV prezidents Džo Baidens.

Ukrainas parlamentārieši ir sašutuši par atsevišķu Eiropas Savienības valstu vilcināšanos pieņemt lēmumu par Krievijas atvienošanu no SWIFT. Tāpat parlamentārieši ir nepamierināti ar šo valstu kavēšanos pieņemt lēmumus, kas bloķētu darījumus, kas saistīti ar enerģiju, "Twitter" vēsta Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete (JV).

Iepriekš ziņojām, ka Krievija sākusi operāciju nelielās Melnās jūras salas Zmijinas ieņemšanai, tās ieņemšana krievu spēkiem joprojām neesot izdevusies. Līdz šim tā apšaudīta no kreisera "Moskva", patruļkuģa "Vasilijs Bikovs", kā arī bombardēta no gaisa ar lidmašīnu "Su-24". Vairs neviena ēka uz salas neesot palikusi neskarta, vēsta Iekšlietu ministrijas pārstāvji. Uz salas atrodas vienīgi neliels robežsardzes postenis.

Hostomeļas lidostas ieņemšana savukārt var pavērt ceļu plašākai Krievijas spēku dislocēšanai Kijevas pievārtē. Patlaban tumsā virs Kijevas esot dzirdama aktīva aviācijas darbība, radot bažas ne tikai par uzlidojumiem ukraiņu karavīru pozīcijām, bet arī par iespējamu stratēģisko kravas lidmašīnu "Il-76" ierašanos. Pirms pusotras stundas vairāki "Il-76" esot pacēlušies no Pleskavas lidostas. Lidosta ir transporta uzņēmuma "Antonov Airlines" bāze. Lidostā patlaban atrodoties arī pasaulē lielākā transporta lidmašīna "Antonov-225 "Mriya"".

Somijas hokeja klubs Helsinku "Jokerit" pirms Kontinentālās hokeja līgas (KHL) izslēgšanas spēļu jeb Gagarina kausa izcīņas sākuma paziņos par čempionāta pamešanu, Somijas medijam "mtvuutiset.fi" apstiprinājuši vairāki avoti. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/helsinku-jokerit-izstasies-no-khl.d?id=54095124

https://twitter.com/RichardEngel/status/1496905450066890774

Krievijas spēki ieņēmuši Černobiļas atomelektrostaciju, paziņojis Ukrainas prezidenta biroja padomnieks. "Nevar teikt, ka Černobiļas atomelektrostacija ir droša pēc pilnīgi bezjēdzīga krievu uzbrukuma," sacīja Mihailo Podoljaks. "Šis šodien ir viens no nopietnākajiem draudiem Eiropā," viņš piebilda. Ukrainas premjerministrs arī sacīja, ka Černobiļas apgabals netālu no Kijevas tagad atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. (Sky News)

Krievijas spēki sīvās cīņās esot ieņēmusi Černobiļas AES un saņēmuši gūstā tās personālu, kā arī kontrolē Hostomeļas lidostu uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas Kijevas, kur šodien ar vismaz desmit helikopteriem ieradās desantnieki, vēsta medijs "Unian".

Krievijā protestos pret karu 24 pilsētās aizturēti aptuveni 200 cilvēku. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-protestos-pret-karu-aiztureti-aptuveni-200-cilveku.d?id=54095128

G7 valstis ir asi nosodījušas Krievijas iebrukumu Ukrainā un apsolījušas noteikt Maskavai bargas ekonomiskas sankcijas. "Šī krīze ir nopietns drauds uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai," teikts G7 līderu kopīgajā paziņojumā, ko izplatījusi Vācija. Paziņojumā piebilsts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir atkārtoti ieviesis karu Eiropas kontinentā, un teica, ka Krievijas prezidents ir "nolicis sevi nepareizajā vēstures pusē". G7 ietilpst Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna, Apvienotā Karaliste un ASV. (Al Jazeera)

Solidarizējoties ar Ukrainu un ukraiņiem, kuru vidū ir arī "Rimi Baltic" darbinieki un klienti, kā arī krasi iestājoties pret militāro agresiju, ko Krievija izvērsusi Ukrainā, "Rimi Baltic" lēmis pārtraukt Krievijā ražotu preču tirdzniecību, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/rimi-baltic-partrauks-krievija-razotu-precu-tirgosanu.d?id=54095086

Žurnālists Artēmijis Troickis skaidri uzskaita, kas, viņaprāt, Rietumiem tālāk darāms. Tostarp mudina veikt preventīvus soļus attiecībā uz Putina "piekto kolonnu". https://www.delfi.lv/news/versijas/artemijs-troickis-kars-klat.d?id=54095014

Lielbritānijas premjera Borisa Džonsona nule kā izziņotās sankcijas pret Krieviju cita starpā paredz: • Visām lielākajām Krievijas bankām tiks iesaldēti aktīvi un tās tiks izslēgtas no Apvienotās Karalistes finanšu sistēmas; • Tiesību akti neļaus lielākajiem Krievijas uzņēmumiem un valstij piesaistīt finansējumu vai aizņemties naudu Apvienotās Karalistes tirgos; • Līdzekļu iesaldēšana tiks piemērota 100 jaunām personām vai juridiskām personām; • Aviokompānijas “Aeroflot” lidmašīnām tiks aizliegts nolaisties Lielbritānijā; • Būs ierobežots noguldījumu apjoms, ko krievi var veikt Apvienotās Karalistes banku kontos; • Džonsons saka, ka ir potenciāls izslēgt Krieviju no “Swift” sistēmas ; • Līdzīgas finansiālas sankcijas tiks attiecinātas uz Baltkrieviju par tās lomu uzbrukumā Ukrainai. (BBC)

Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons sāk ieskicēt jaunākās sankcijas pret Krieviju, sakot, ka ukraiņi sīvi cīnās par savu valsti un nosaucot Vladimiru Putinu par "asiņainu agresoru". Viņš paziņo, ka visas lielākās Krievijas bankas saskarsies ar pilnīgu Apvienotajā Karalistē bāzēto aktīvu iesaldēšanu. Premjerministrs arī sola nākamnedēļ pieņemt likumu, lai apturētu lielo Krievijas uzņēmumu finansēšanu/parādu piesaisti Apvienotās Karalistes tirgos. Boriss Džonsons saka, ka būs ierobežojumi summai, ko krievi var noguldīt Apvienotās Karalistes bankās. Viņš saka, ka aviokompānijai "Aeroflot" tiks aizliegts ieceļot Apvienotajā Karalistē, savukārt Krievijai pārdotajām tehnoloģijām tiks noteikta "stingra eksporta kontrole". Līdzīgi pasākumi tiks noteikti arī Baltkrievijai, norāda premjers. "Oligarhiem Londonā nebūs kur slēpties," viņš piebilst. (BBC)

Tuvākās stundas laikā gaidāmas divas uzrunas - Lielbritānijas premjera Borisa Džonsona uzruna britu parlamentā, kā arī ASV prezidenta Džo Baidena paziņojums. Abi līderi runās par situāciju Ukrainā.

Ukrainas vēstniece ASV sniedza preses konferenci Vašingtonā. Oksana Markarova apstiprināja, ka Krievijas vads no Maskavas 74.Motorstrēlnieku brigādes šodien Ukrainā padevies. Vēlāk viņa sacīja, ka karavīri apgalvoja, ka nezināja, ka cīnīsies pret ukraiņiem. Nav skaidrs, cik daudz Krievijas karavīru bijis šajā vadā. Markarova sacīja: "Mēs pastāvējām ilgi pirms Krievijas, mēs esam tagad un noteikti cīnīsimies par savām mājām." Viņa piebilda, ka divi Krievijas helikopteri tikuši notriekti ārpus Kijevas. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šopēcpusdien atkal uzrunājis Ukrainas tautu. Viņš apgalvo, ka Ukrainas spēki ir veiksmīgi aizstāvējuši Donbasa reģionu, kā arī karojuši netālu no Harkivas. Zelenskis norāda, ka problemātiskākais rajons ir Hersonā valsts dienvidos, kur Krievijas karaspēks ir pārvietojies uz ziemeļiem no anektētās Krimas. Viņš saka, ka ziemeļos ienaidnieks turpina iespiesties reģionā, un viņš ir aprakstījis smagas cīņas Černobiļā. Zelenskis arī stāsta par karaspēka zaudējumiem, kā arī sagūstītajiem krievu karavīriem. Prezidents atzīmē, ka ir iznīcināts daudz Krievijas aviācijas un transportlīdzekļu. (BBC)

Ukrainai pašlaik nav pietiekami daudz militārā aprīkojuma, lai sevi aizstāvētu, ceturtdien paziņoja valsts vēstnieks Apvienotajā Karalistē Vadims Pristaiko. "Šajā konkrētajā brīdī mums ir pietiekami daudz cilvēku, mums nav pietiekami daudz aprīkojuma," sacīja Pristaiko, atbildot uz jautājumu, vai Ukrainas spēki uz vietas ir spējīgi atvairīt Krievijas uzbrukumu. (CNN)

Gostomeļā netālu no Kijevas, kur iepriekš izsēdies Krievijas desants, Nacionālā gvarde turpina kauju, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrija. Krievijas desantnieki tur atvesti ar 34 helikopteriem. Nacionālā gvarde notriekusi trīs no tiem un atklājusi artilērijas uguni pa lidostas teritoriju, kur desantēšanās notikusi.

Kijevas mērs Vitālijs Kļičko ir izsludinājis komandanta stundu visā pilsētā. "Draugi! Kijevā no šodienas tiek ieviesta komandantstunda. Tā būs spēkā no 22:00 līdz 7:00," viņš sacīja. "Tas ir nepieciešams galvaspilsētas iedzīvotāju drošībai" piebilda Kļičko. Lai gan komandantstundas laikā sabiedriskais transports nebūs pieejams, metro stacijas paliks atvērtas. Ukraiņi devušies uz metro stacijām, lai meklētu patvērumu no kara šausmām. (BBC)

Ukrainas atbalsta pasākums Viļņā. “Delfi” lasītāja foto.

Par spīti skarbām represijām, dažādās Krievijas pilsētās notiek protests pret Krievijas iebrukumu radniecīgajā kaimiņvalstī. Zemāk video no protesta Sanktpēterburgā. https://twitter.com/nexta_tv/status/1496870591483330560

Tuvākās 48 stundas rādīs, kāda būs tālākā Krievijas operācijas gaita, portālam “Delfi” prognozē rezerves kapteinis un militārā bloga “Vara bungas” autors Mārtiņš Vērdiņš. Cik var spriest no pašreiz pieejamās informācijas, tīrā veidā nav realizējusies neviena no iepriekš modelētajām versijām par Krievijas iebrukuma gaitu (versijas te: https://www.delfi.lv/news/arzemes/desants-odesa-kijevas-ielenksana-cik-reals-ir-iespejamais-krievijas-ofensivas-plans.d?id=53845623) , bet vērojami elementi vismaz no diviem scenārijiem – no totāla uzbrukuma visai Ukrainas līdz reģionālai operācijai, viņš secina. Tuvākās 24 līdz 48 stundas izšķirs, vai ir izdevies zibenskarš un kāda būs operācijas tālākā gaita. Ja Krievijai neies labi, paziņos, ka tā bija ierobežota specoperācija, kuras mērķi ir sasniegti, taču panākumu gadījumā uzbrukums turpināsies un tiks rāmēts kā “atbrīvošanas” vai “glābšanas” karš, viņš paredz. Krievijas operācija sākās ar “augstas precizitātes raķešu triecieniem”, kas gan izrādījās ne tik precīzi, turklāt šo raķešu resurss ir ierobežots viņš skaidro. Pēc tam sekoja aeromobilie desanti – desantnieku izsēdināšana no helikopteriem – Kijevas apkārtnē, kurus eksperts vērtē kā bīstamus. Tālākais atkarīgs, cik ātri Krievija spēs šos desantniekus pārapgādāt, pirms Ukrainas spēki spēs tos neitralizēt. Taču Ukraina dažus no helikopteriem ir notriekusi, kas ir nozīmīgi un parāda, ka arī pret šādiem draudiem var cīnīties. Situāciju Donbasa frontē Vērdiņš vērtē kā labu. Jāņem gan vērā, ka tur arī ir izvietoti galvenie Ukrainas spēki un pretinieka taktika varētu būt arī viņu piesaistīšana, lai brīvāk darbotos citur. Savukārt situāciju valsts dienvidos, kur Krievijas spēki virzās no Krimas, Vērdiņš vērtē kā sliktu, turklāt pašlaik pieejamā informācija liecina, ka tilti pār Dņepru nav uzspridzināti, kas paver iebrucējiem tālāku ceļu uz Kijevu.

Uz Ukrainas rietumu robežas situācija kontrolpunktos joprojām ir stabila, lai gan ir vērojams satiksmes pieaugums, liecina jaunākais Ukrainas Iekšlietu ministrijas paziņojums. (CNN)

Reģionālā administrācija, kas atbild par Ukrainas dienvidos esošo Hersonas reģionu, paziņoja, ka dažas tā teritorijas daļas ir nonākušas Krievijas spēku kontrolē (Al Jazeera)

Pirmā neoficiālā aktīvistu veidotā karte, kas parāda iespējamo Krievijas Bruņoto spēku dienas laikā iekaroto Ukrainas teritoriju. Informāciju pārbaudīt nav iespējams, bet līdzīnējās ziņas par Krievijas spēku lēno virzību sakrīt ar kartē redzamo. Redzams, ka vistālāk Krievijas spēkiem izdevies iespiesties Ukrainā no okupētās Krimas, kur aizsardzība bijusi vismazākā. Savukārt ziemeļaustrumos, neskatoties uz milzīgajiem pēdējos mēnešos savilktajiem spēkiem, virzība bijusi salīdzinoši neliela. Šeit arī Ukrainas spēki ziņo par lielākajiem agresora zaudējumiem. https://twitter.com/anna_not_hanna/status/1496864369568792577

Ukrainas varas iestādes ziņo, ka raķešu uzbrukumā militārajai zonai uz ziemeļaustrumiem no Kijevas raķešu uzbrukumā nogalināti septiņi cilvēki un 17 ievainoti. Brovari pilsētas mērs Ihors Sapožko sacīja, ka uzbrukums noticis pulksten 14:30 pēc vietējā laika. Brovari atrodas Ukrainas īpašo spēku bāze. Tas bija viens no vairākiem Krievijas triecieniem ceturtdien netālu no Kijevas. (CNN)

Prezidents Volodimirs Zelenskis vēsta, ka Krievijas spēki cenšas pārņemt Černobiļas atomelektrostaciju. "Mūsu aizstāvji atdod savas dzīvības par to, lai 1986. gada traģēdija neatkārtotos vēlreiz. Ziņoju par to Zviedrijas premjerministram. Tas ir kara pieteikums visai Eiropai," raksta Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496861577546543107

Nofilmēts brīdis, kad zemu lidojoša kara lidmašīna dod triecienu kaut kam mazstāvu dzīvojamajā rajonā. Video redzamās mājas līdzinās citā video redzamajai ainai uz ziemeļrietumiem no Kijevas, kam pāri pārlidoja vairāk nekā desmit Krievijas helikopteru ar desantniekiem. Lai gan aprakstā apgalvots, ka arī lidmašīna ir Krievijas spēku, citos video redzams, kā Ukrainas spēki izmanto zemu lidojošus iznīcinātājus, lai notriektu Krievijas lidaparātus. Patlaban informāciju nav iespējams pārbaudīt, taču video iezīmē Krievijas iebrukuma nestās šausmas civiliedzīvotājiem.https://twitter.com/ThomasVLinge/status/1496860423810912259?ref_src=twsrc%5Etfw

Laikā, kad vairākas pasaules sporta komandas un atlēti asi kritizē Krievijas agresiju Ukrainā un sola izvairīties no jebkādām saistībām ar Krievijas komandām un sporta struktūrām, Latvijas futbola augstākās divīzijas vicečempione lēmusi aizvadīt spēles ar diviem klubiem no lielvalsts. Valmieriešu rindās turklāt laukumā devušies divi Ukrainas futbolisti. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šī, iespējams, ir pirmā Ukrainas sportistu tikšanās ar kādu Krievijas sporta komandu. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/ukrainu-parstaveta-valmiera-fc-ceturtdien-spele-ar-krievijas-klubiem.d?id=54094522

Ukraina pirmās "Javelin" sistēmas saņēma jau 2018. gadā un kopš tā laika ir gan iegādājusies, gan dāvinājumu formā saņēmusi tūkstošiem šo raķešu, kā arī apmācījusi karavīrus ar tām rīkoties. https://www.delfi.lv/news/arzemes/javelin-efekts-krievu-tankisti-atsakas-uzbrukt-ukrainu-pozicijam-apgalvo-porosenko.d?id=50746011

Baidena administrācija apsver iespēju pārvietot vairāk ASV spēku, kas jau atrodas Eiropā, uz valstīm, kas atrodas tālāk uz austrumiem, jo sabiedrotajiem tuvu ir izvietots milzīgs Krievijas militārais potenciāls, medijam CNN sacīja ASV amatpersona, kas pārzina šo jautājumuNATO ir piešķīrusi Sabiedroto spēku augstākajam komandierim Eiropā, ASV ģenerālim Todam Voltersam pilnvaras aktivizēt NATO aizsardzības nostāju, kas ietvertu spēju aktivizēt NATO Reaģēšanas spēkus, ziņo ASV amatpersona un Eiropas diplomātiskais avots.

Viens no Ukrainas Bruņoto spēku sociālo tīklu kontiem ziņo, ka ar prettanku raķešsistēmām "Javelin" Hluhivas apgabalā (Ukrainas ziemeļaustrumos) iznīcināta 15 tanku "T-72" kolonna. Informācija gan nav pārbaudāma. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290496493182349&show_text=true&width=500

Doņeckas apgabala pārvalde ziņo, ka Krievijas Bruņoto spēku triecienā pa nelielo Vuleradas pilsētu uz rietumiem no Doņeckas un līdzšinējās frontes līnijas skarta arī slimnīca. Nogalināti vismaz četri un ievainoti vēl desmit civiliedzivotāji, tostarp seši ārsti. Trieciens noticis pulksten 11 (Latvijā un Ukrainā ir viena laika zona).

Krievijas karakuģi uzbrukuši mazai Melnās jūras salai Zmijinai, uz kuras atrodas Ukrainas robežsardzes postenis. Pa radio kanāliem robežsargiem piedāvāts padoties, un tad sala apšaudīta.

Pasaules līderi ceturtdien asi nosodījuši Krievijas uzbrukumu Ukrainai, Rietumiem solot ievērojami pastiprināt sankcijas pret Maskavu. https://www.delfi.lv/news/arzemes/pasaules-lideri-nosoda-krievijas-uzbrukumu-ukrainai.d?id=54094384

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1496851635376644097?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas spēki ieņēmuši Kahovskas HES, paziņojusi Enerģētikas ministrija. Savukārt Tripoļskas TEC nograndis sprādziens.

Latvijas tā dēvētās antivakseru kopienas kodols šodien aktīvi izmanto jēdzienu "globālais karš", ko pēc viņu teiktā Krievija ar uzbrukumu Ukrainai izcīnot. Arī šī jēdziena un idejas saknes meklējamas Krievijas propagandā, apliecinot sazvērestības teoriju mērķtiecīgu radīšanu. Krievijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zaharova, izmantojot tos pašus jēdzienus, tagad skaidro, ka notiekošais "nav kara sākums, bet mūsu vēlme novērst globālu karu". "Šīs ir kara beigas," viņa sludina.

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" fārmklubs HK "Rīga" izņēmis sociālajā vietnē "Facebook" publicētu ierakstu, kurā vienība aicināja cilvēkus ceturtdien apmeklēt Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) spēli. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/hk-riga-iznemusi-latviski-un-krieviski-publiceto-aicinajumu-apmeklet-mhl-speli.d?id=54093212

Līdz pulksten 15.00 nav pārrauta Ukrainas aizsardzība Donbasā, ziņo Apvienoto spēku operāciju štābs. Īpaši sīva kauja notiekot Doņeckas apgabala Piščeviku ciemā. Tur pretinieks licis lietā 16 tankus, no kuriem trīs jau iznīcināti ar NLAW raķetēm. Par NLAW var lasīt šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/nlaw-ukrainai-signals-kremlim-un-bedas-krievu-tankistiem.d?id=54002476

ASV prezidents Džo Baidens sasaucis ASV Nacionālās drošības padomes sēdi, lai apspriestu Ukrainas jautājumu, paziņojusi Baltā nama amatpersona. (BBC)

No Baltkrievijas teritorijas pa Ukrainu izšautas četras ballistiskās raķetes, paziņojis Ukrainas spēku komandieris Valērijs Zalužņijs.

Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņojis, ka viņa valsts stāvēs Ukrainas pusē, un brīdinājis, ka Krievijas iebrukumam tās kaimiņvalstī būs ilgstošas un "dziļas" sekas Eiropas kontinentam."Mēs uz šo kara aktu atbildēsim bez vājuma, ar mieru, apņēmību un vienotību," uzrunā tautai sacīja Makrons.Viņš piebilda, ka notikumi ir "pagrieziena punkts Eiropas un mūsu valsts vēsturē", kam būs "dziļas un paliekošas sekas uz mūsu dzīvi". (Al Jazeera)

Šodien britu premjers Boriss Džonsons uzrunā sacīja: "Mūsu misija ir skaidra. Diplomātiski, politiski, ekonomiski un galu galā arī militāri šīm riebīgajām un barbariskajām Vladimira Putina aktivitātēm jābeidzas ar neveiksmi." Vaicāts, ko premjerministrs domāja ar vārdu "militāri", viņa oficiālais pārstāvis sacīja, ka tas nozīmē, ka Apvienotā Karaliste nodrošina "militāro aizsardzības spēju". "Viņš [Džonsons] norāda, ka (..) mēs sagaidām, ka ukraiņu tauta cīnīsies (..) mēs nodrošinām militāras, militārās aizsardzības spējas," piebilda Lielbritānijas premjera pārstāvis. (Sky News)

Maskavā tiek aizturēti pretkara piketu dalībnieki, ziņo “Meduza”.

Uz Krievijas invāziju Ukrainā reaģējis arī četrkārtējais F-1 pasaules čempions Sebastians Fetels, kurš šobrīd pārstāv "Aston Martin" komandu. Vācietis izteicies, ka nepiedalīsies šī gada septembrī paredzētajā Krievijas "Grand Prix", kas ieplānots Sočos. "Mans viedoklis ir tāds, ka man nevajadzētu piedalīties [Krievijas Lielās balvas izcīņā], es nepiedalīšos," viņš teica. "Es domāju, ka ir nepareizi startēt [šajā] valstī. Man ir žēl nevainīgo cilvēku, kuri zaudē dzīvības, kuri tiek nogalināti muļķīgu iemeslu dēļ un ļoti dīvainas un trakas [Krievijas] vadības dēļ," izteicās Fetels.

https://www.facebook.com/Finieris/posts/379265580737532&show_text=true&width=500

Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoljaks CNN sacīja, ka Eiropā ir sācies "pilnvērtīgs liela mēroga karš". Krievija uzbrūk ne tikai Ukrainai, bet visiem normālas dzīves noteikumiem mūsdienu pasaulē. Kas paliks no drošības sistēmas kontinentā? Nulle," sacīja Podoljaks. Viņš piebilda, ka Krievijas spēki devās ofensīvā pret valsti no ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem. "Mūsu armija atvaira uzbrukumus, ienaidnieks cieš ievērojamus zaudējumus," viņš piebilda. "Šobrīd galvenais ir maksimāli koncentrēties uz valsts aizsardzību un cilvēku normālas dzīves saglabāšanu," sacīja Podoljaks.

Ukrainas spēki turpina kauju pie Starobiļskas Luhanskas apgabalā, cenšoties atvairīt Krievijas uzbrukumu. Ukrainas puse ziņo par divu pretinieku tanku un viena bruņutransportiera iznīcināšanu. Tāpat kauja turpinās pie Sčastjas, kur pretinieks esot cietis smagus zaudējumus un vairāki pretinieki krituši gūstā.

Vairākas Krievijas zvaigznes, lai gan ilgstoši bijušas Kremlim tīkamas, iestājušās pret karu. Kā atzīmē "Financial Times" Maskavas biroja vadītājs Makss Sedons, lai gan neviena no minētajām zvaigznēm nekritizē Putinu vai Kremli, iestāšanās pret karu var tām maksāt karjeru Kremļa televīzijas kanālos. Starp šīm zvaigznēm ir komiķis un televīzijas raidījumu vadītājs Ivans Urgants, komiķis un dziedātājs Maksims Galkins, dziedātāji Svetlana Loboda un Valērijs Meladze. View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

Līdz pusdienlaikam Krievija pret Ukrainu veikusi vairāk nekā 30 triecienus ar spārnotajām raķetēm “Kalibr”, zalvju uguns sistēmām, aviāciju un artilēriju, ziņo Ģenerālštābs. Krievijas spēki turpina uzbrukumu Hersonas un Kahovkas virzienā no Krimas. Notiek arī diversantu grupu darbība.

Prognozēts, ka Latvijā varētu ierasties aptuveni 10 000 kara bēgļu no Ukrainas, tāpēc Latvijas valdība otrdien, 24. februārī, atbalstīja pasākumu plānu šo cilvēku uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/uznemsanas-centri-un-izmitinasana-viesnicas-ka-latvija-palidzes-kara-begliem.d?id=54093364

"The New York Times" žurnāliste Matina Stevisa-Gridņefa, kura seko līdzi ES vienoto sankciju veidošanai atzīmē, ka visaptverošu un stingru sankciju pieņemšana pret Krieviju tiek bremzēta:Itālija, Austrija un Vācija neatbalsta plašas banku sektora sankcijas;Itālija neatbalsta sankcijas attiecībā uz dzelzceļa nozari, kā arī cenšas panākt izņēmumu attiecībā uz luksusa precēm;Beļģija vēlas panākt izņēmumu attiecībā uz dimantiem;tomēr pati lielākā pretestība Eiropas Savienības dalībvalstīs kopumā ir par enerģijas sektora sankcionēšanu.

https://www.facebook.com/vvfreiberga/posts/495952595228175&show_text=true&width=500

https://twitter.com/MGolubeva_LV/status/1496826654903398403?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevā cilvēki stāv garās rindās, lai nodotu asinis.

Krievijas helikoptera notriekšana pie Kijevas.

https://twitter.com/DelfiLV/status/1496828046199848960?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/arhivanags/status/1496774142229729280

Kijevas apgabalā avarējusi Ukrainas militārā lidmašīna An-26. Uz klāja bijuši 14 cilvēki, no kuriem pieci gājuši bojā, ziņo Ukrainas Ārkārtas situācijas ministrija. Iestāde neprecizē, vai lidmašīna ir notriekta. Foto: publicitātes attēls

Ukrainas Nacionālā banka atvērusi īpašu kontu līdzekļu vākšanai Ukrainas armijas vajadzībām. Konts pieņem dažādas valūtas (eiro, ASV dolārus, britu mārciņas un grivnas) un tajā naudu var ieskaitīt gan paši Ukrainas iedzīvotāji, gan no ārvalstīm.Konts, uz kuru var pārskaitīt līdzekļus Ukrainas armijai: UA843000010000000047330992708

Gaisa kauja pie Kijevas

Skaudrus kadrus nelielajā Čuhuivas pilsētā uz dienvidaustrumiem no Harkivas iemūžinājis Turcijas aģentūras Anadolu reportieris Volfgangs Švāns. Viņa uzņemtajā video redzams, ka Krievijas Bruņoto spēku artilērija ir apšaudījusi dzīvojamo māju rajonu, iznīcinot daudzdzīvokļu mājas, kā arī nogalinot un ievainojot cilvēkus tajās un pie tām. https://twitter.com/anadoluimages/status/1496777634277167104

“Dožģ”: Ukraina evakuē savu vēstniecību no Maskavas.

Ministru kabinets ceturtdien ārkārtas sēdē lēma līdz 3000 palielināt personu skaitu aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs ārā, piemēram, sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat būs ļauts valsts un pašvaldību institūcijām rīkot publiskus pasākumus ārā epidemioloģiski nedrošā vidē līdz 3000 personām. https://www.delfi.lv/news/national/politics/lai-lautu-iedzivotajiem-atbalstit-ukrainu-valdiba-lauj-piketos-pulceties-lidz-3000-cilveku.d?id=54093054

https://twitter.com/Pabriks/status/1496821196473704453?ref_src=twsrc%5Etfw

Pagaidām nav galēja apstiprinājuma, vai Krievijas desantam izdevies ieņemt Hostomelas lidostu uz ziemeļrietumiem no Kijevas. Tomēr zināms, ka no vairāk nekā desmit helikopteriem, kas bija iesaistīti desanta operācijā, vismaz viens uzbrukuma helikopters ir notriekts. https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1496811877313228800

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans nosodījis Krievijas iebrukumu Ukrainā kā "smagu triecienu" reģionālajam mieram. "Mēs noraidām Krievijas militāro operāciju," televīzijas runā sacīja Erdogans, nosaucot to par "smagu triecienu reģionālajam mieram un stabilitātei". (Al Jazeera)

Protesti pret Krievijas agresiju šodien pie Krievijas pārstāvniecībām notiek daudzviet pasaulē. Īrijā Krievijas vēstniecības ēka saņēmusi sarkanas krāsas šalti. Blakus norisinās arī protests. https://twitter.com/SMurphyTV/status/1496814711622492169

Turpinot televīzijā pārraidīto paziņojumu, britu premjers Boriss Džonsons Krievijas uzbrukumu raksturo kā "šausmīgu un barbarisku Putina pasākumu", kam "jābeidzas ar neveiksmi". Viņš saka, ka Putins Ukrainā ir atnesis "vardarbības paisuma vilni". Uzrunājot ukraiņus, Džonsons saka: "Mēs esam ar jums, mēs lūdzam par jums un jūsu ģimenēm." (BBC)

Uzrunu šobrīd sniedz Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons. Džonsons stāsta, ka runājis ar Ukrainas prezidentu Zelenski, lai apliecinātu Apvienotās Karalistes atbalstu. Viņš saka, ka mūsu lielākās bailes ir piepildījušās un visi brīdinājumi par Krievijas iebrukumu ir izrādījušies traģiski precīzi. Premjers norāda, ka Krievijas prezidents Putins ir izvērsis karu Eiropā. Putins ir uzbrucis draudzīgai valstij bez jebkādas provokācijas vai ticama attaisnojuma. Bumbas ir kritušas pār pilnīgi nevainīgiem iedzīvotājiem, turpina Džonsons. "Notiek milzīgs iebrukums pa sauszemi pa gaisu un jūru." "Šodien kopā ar mūsu sabiedrotajiem mēs vienosimies par milzīgu ekonomisko sankciju paketi, kas savlaicīgi izstrādātas, lai traucētu Krievijas ekonomikai," saka Džonsons. Eiropai ir arī kolektīvi jāpārtrauc paļaušanās uz naftu un gāzi, kas ir devusi Putinam satvērienu pār Eiropu, izteicās britu premjers. (BBC)

Ceturtdienas Rīgas domes ārkārtas sēdē plānots lemt par 500 000 eiro finansējuma piešķiršanu kā atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, kas cietuši no Krievijas militārās agresijas, liecina uz sēdi sagatavotā informācija.https://www.delfi.lv/news/national/politics/rigas-dome-lems-par-500-000-eiro-pieskirsanu-atbalstam-ukrainai.d?id=54092870

Kadros no Harkivas dzirdama apšaude ar automātiskajiem ieročiem.

"Situācija Latvijas kibertelpā ir karsta – apdraudējuma līmenis ir augsts, bet tāds tas ir no janvāra vidus. Pēdējās nedēļās gan vērojams daudz aktīvāks kibertelpas apdraudējums," portālam "Delfi" atzīst Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (Cert.lv) vadītāja Baiba Kaškina. https://www.delfi.lv/news/national/criminal/latvijas-kibertelpa-ir-karsta-saka-cert-vaditaja.d?id=54093028

No Ukrainas pienāk satraucošas ziņas no Hostomelas, kas atrodas netālu no Kijevas. Vietējā policija informējusi, ka tur izsēdināts pretinieka desants. Savukārt Ukrainas Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Geraščenko raksta, ka Ukrainas spēki pārķemmē apkārtni.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba mikroblogošanas vietnē "Twitter" uzsver: "Tas nav Krievijas iebrukums tikai Ukrainas austrumos, bet gan pilna mēroga uzbrukums no vairākiem virzieniem." "Nē, Ukrainas aizsardzība nav sabrukusi. Cīņā iesaistījās Ukrainas armija. Ukraina stāv ar abām kājām uz zemes un turpina sevi aizstāvēt," turpina ministrs. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496788635940581376

https://twitter.com/DelfiLV/status/1496811977875861504

Kijevas apgabalā pie Mežigorjes notriekts Krievijas helikopters Ka-52, ziņo Stratēģiskās komunikācijas un informācijas drošības centrs.

Krievijas "nepamatotais un neprovocētais" uzbrukums Ukrainai pakļauj riskam neskaitāmas nevainīgu cilvēku dzīvības, saka NATO ģenerālsekretārs. "Tas ir apzināts, aukstasinīgs un ilgi plānots iebrukums," norādīja Jenss Stoltenbergs. Krievijas līderi būs pilnībā atbildīgi par savu neapdomīgo rīcību un zaudētajām dzīvībām, viņš piebilda. (BBC).

Kijevā redzami paceļamies dūmi. Neapstiprināta informācija liecina, ka esot trāpīts pa militārās izlūkošanas biroja ēku.

Aculiecinieka video iemūžināta Krievijas kara helikopteru došanās uz Gostomeļas lidostu, kura atrodas uz ziemeļrietumiem no Kijevas. Video redzami vismaz desmit zemu lidojoši helikopteri. https://twitter.com/bedbolukbasi/status/1496808204210249728

"Es pateicos Latvijas cilvēkiem par lielo morālo atbalstu, kas sniegts Ukrainai, par ziedojumu vākšanu, par pulcēšanos demonstrācijās, aizstāvot ukraiņu tautas tiesības uz savu brīvo un neatkarīgo valsti," paziņojumā norādījis Valsts prezidents Egils Levits. Viņš pauda, ka Krievija ir jāsoda un jāizolē ar visstingrākajām sankcijām, un Latvija ir gatava sniegt Ukrainai arī visu iespējamo humāno atbalstu.

Saistībā ar Ukrainā izsludināto kara stāvokli un pārtraukto aviosatiksmi pasta sūtījumu pieņemšana uz Ukrainu ir apturēta, informē VAS "Latvijas pasts". https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/latvijas-pasts-aptur-pasta-sutijumu-pienemsanu-uz-ukrainu.d?id=54092144

Ukraina ziņo par pirmo pretinieku sagūstīšanu. Divi Krievijas karavīri esot no Jampoļskas motorizēto strēlnieku pulka jeb kara daļas Nr. 91701. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254659590162867&show_text=true&width=500

Pašlaik nedarbojas Krievijas Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietne, pārliecinājās “Delfi”.

NATO dalībvalstis ir vienojušās stiprināt sauszemes, jūras un gaisa spēkus militārās alianses austrumu flangā. "Mēs izvietojam papildu aizsardzības sauszemes un gaisa spēkus alianses austrumu daļā, kā arī papildu jūras spēkus," teikts NATO vēstnieku paziņojumā pēc ārkārtas sarunām. "Mēs esam palielinājuši savu spēku gatavību reaģēt uz visiem neparedzētiem gadījumiem," teikts paziņojumā. (Al Jazeera)

Ukrainas galvaspilsēta pagaidām ir samērā droša vieta, jo ap pilsētu darbojas pretgaisa aizsardzības, taču nav zināms, cik ilgi drošības saglabāsies, “Delfi” atklāja avots Ukrainas Ārlietu ministrijā. Nupat bija ziņas par jauniem raķešu triecieniem pa militāru objekti pie galvaspilsētas. Kijevā izveidojušies gari sastrēgumi, daudziem mēģinot pilsētu pamest. Krievijas spēki virzās Kijevas virzienā, atklāj avots.

Odesas apgabalā Krievijas triecienā armijas bāzei gājuši bojā 18 cilvēki, ziņo UNIAN.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) ir mājupceļā no Ukrainas, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris. Bija ieplānots, ka ministrs kopā ar kolēģiem - Igaunijas ārlietu ministri Evu Mariju Līmetsu un Lietuvas ārlietu ministru Gabrieļu Landsberģi - no ceturtdienas līdz piektdienai atradīsies Ukrainā, lai demonstrētu solidaritāti un atbalstu.

Krievija ar spārnotajām raķetēm apšaudījusi militāro objektu Brovaros pie Kijevas, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko.

Krievija uzsākusi pilna mēroga invāziju Ukrainā. Šeit ieskats fotogrāfijās no kara pirmajām stundām. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-iebrukums-ukraina-kara-pirmas-stundas-fotografijas.d?id=54091982

Saeima aicina Eiropas Savienībai (ES) nekavējoties piemērot maksimālas sankcijas Krievijas Federācijai, Baltkrievijai un to amatpersonām, kuras ir atbildīgas par šo uzbrukumu Ukrainas valstiskumam, teikts ceturtdien, 24. februārī, parlamentā vienbalsīgi atbalstītajā paziņojumā par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeimas-vienbalsigs-pazinojums-es-janosaka-maksimalas-sankcijas-krievijai-un-baltkrievijai.d?id=54091774

https://twitter.com/DelfiLV/status/1496794700417802242?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo par jau septīto notriekto Krievijas lidmašīnu – Luhanskas apgabalā.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kategoriski nosoda Krievijas agresīvo rīcību, rupji pārkāpjot starptautisko tiesību normas, 24. februāra naktī ievedot karaspēku un uzsākot plaša mēroga karadarbību Ukrainā. LPS valdes sēdē vienprātīgi tika pieņemts lēmums aicināt visas Latvijas pašvaldības pie savas administratīvās ēkas vai pašvaldībai nozīmīgā vietā izkārt Ukrainas karogu, tādējādi atbalstot Ukrainas valsts neatkarību un teritoriju integritāti. Tāpat LPS valde aicina pašvaldības, kurām ir sadraudzības pašvaldības Ukrainā, sazināties ar tām un apzināt, kādu palīdzību iespējams sniegt saistībā ar krīzi.

Krievijas iebrukuma rezultātā Ukrainā līdz šim gājuši bojā vairāk nekā 40 cilvēki, paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Aleksejs Arestovicš. Viņš atklāja, ka no tiem civiliedzīvotāji ir līdz 10, bet vairāki desmiti cilvēku ir ievainoti.

Valsts prezidents Egils Levits ir sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi saistībā ar notikumiem Ukrainā, raidījumā "Spried ar Delfi" atklāj prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis. Levits šobrīd atrodas Vācijā, kur pārtrauc vizīti, lai šovakar atgrieztos Latvijā, norāda Teikmanis.

Baltkrievija daļēji slēdz savu gaisa telpu civilajai aviācijai, ziņo “Meduza”.

https://twitter.com/DelfiLV/status/1496791030552838144?ref_src=twsrc%5Etfw

Ceturtdien plānots sasaukt Rīgas domes sēdi, lai lemtu par konkrētu, praktisku atbalstu Ukrainai un paustu Rīgas nosodījumu saistībā ar Krievijas sākto karadarbību.https://www.delfi.lv/news/national/politics/rigas-domes-arkartas-sede-lems-par-atbalstu-ukrainai.d?id=54092142

Ieroči tiks izsniegti visiem, kas to vēlas, sola Zelenskis.

Ukraina oficiāli pārtrauc diplomātiskās attiecības ar Krieviju, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Siguldas novada vadība ir solidāra ar ukraiņu tautu un nosoda Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīcību, uzbrūkot Ukrainai, teikts paziņojumā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/siguldas-mers-aicina-partraukt-finanset-pasakumus-ar-krievijas-parstavju-dalibu.d?id=54092136

Harkivas apgabala Čugujevas pilsētā dzīvojamās mājas apšaudes rezultātā gājis bojā nepilngadīgs zēns, paziņojis Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/320587826775780&show_text=true&width=500

“Šīs ir vienas no tumšākajām stundām Eiropā kopš Otrā pasaules kara beigām,” uzskata Eiropas Savienības (ES) augstais ārlietu pārstāvis Žuzeps Borels. Borels solīja steidzamu palīdzību Ukrainai un atbalstu ES personāla evakuācijai no Ukrainas. Tāpat Krieviju sagaidot “smagākā sankciju pakete, kāda jebkad piemērota”.

'Ziedot.lv' pāris stundās savākti jau gandrīz 25 000 eiro Ukrainas atbalstam.https://www.delfi.lv/news/national/politics/ziedotlv-paris-stundas-savakti-jau-gandriz-25-000-eiro-ukrainas-atbalstam.d?id=54091938

Ukrainas veselības ministrija paziņojusi par visu plānveida hospitalizāciju pagaidu apturēšanu, ziņo “Meduza”.

Lai izteiktu atbalstu un solidarizējoties ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Ukrainā Ivanofrankivsku, Jelgavas pašvaldība sniegs finansiālu palīdzību 5000 eiro apmērā no Jelgavas budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.Šie līdzekļi paredzēti palīdzības sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem, kas nonākuši kara apstākļos.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs informē, ka visas bruņoto spēku vienības ir savās pozīcijās un cīnās ar pretinieku. Čerņigovas apgabalā līdz šim pretinieku esot izdevies apturēt, bet pie Harkivas notiekot smagas cīņas, kurās Krievijas spēki ciešot zaudējumus. Ģenerālštābs atgādina, ka līdz šim ir iznīcināti vismaz sešas pretinieka lidmašīnas, divi helikopteri un desmitiem bruņutehnikas vienību. Sarežģīta situācijas izveidojusies Hersonas virzienā. “Delfi” atgādina, ka pagaidām nav iespējams droši pārbaudīt ziņas par notikumiem frontē.

Runājot par rietumvalstu politisko atbalstu, Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes (JV) ieskatā, ir svarīgi, lai šodien gan ASV, gan Eiropas Savienība (ES) pieņemtu augstākā līmeņa sankciju paketi, kurā nepieciešams ietvert liegumu Krievijai iegādāties augstās tehnoloģijas, kuras tā pati neražo. Kalniete norādīja, ka Krievijai ir nepieciešamas augstās tehnoloģijas, lai varētu uzturēt savu militāro potenciālu un lai varētu karu turpināt. Tā kā Krievijas gaisa flote ir gandrīz pilnībā nokomplektēta ar "Boeing" lidmašīnām, būtu jāpanāk, lai uzņēmums pārtrauktu Krievijai pārdot rezerves daļas. EP deputātes ieskatā, būtu jāliedz Krievijas gaisa flotei lidot uz Eiropu un uz ASV, kā arī jāatslēdz Krievija no SWIFT. Tāpat būtu jāattīra ASV, Lielbritānijas un ES finanšu sistēma no Krievijas "netīrās naudas". "Bankas ir dzīvojušas un uzdzīvojušas, šo naudu kustinot. Ukrainas ārlietu ministrs lūdza, lai NATO palīdz ar kiberekspertu brigādēm. Tā ir pirmās nepieciešamības lieta, jo vakar notikušais kiberuzbrukums parāda, ka nav nepieciešams karaspēks, lai traucētu valsts darbu," sacīja politiķe.

Krievijas spēki Ukrainas ziemeļos pavirzījušies piecu kilometru dziļumā Ukrainas teritorijā, atsaucoties uz Ukrainas prezidenta biroju, ziņo UNIAN.

Skaidrs, ka šim Krievijas iebrukumam sekos Rietumu sankcijas. Cik tās būs nopietnas, vēl redzēsim. Un vai politiķi izšķirsies par Krievijas atslēgšanu no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT? https://www.delfi.lv/news/arzemes/ko-nozimetu-krievijas-atslegsana-no-swift-sistemas.d?id=53851097

https://twitter.com/DelfiLV/status/1496773322075422720?ref_src=twsrc%5Etfw

Saskaņā ar Ukrainas armijas datiem Krievija devusi triecienu pa visām Ukrainas aktīvajām lidostām. Savukārt pie Harkivas Ukrainas spēki iznīcinājuši četrus Krievijas tankus.

Vairāki desmiti cilvēki jau no rīta pulcējušies pie Krievijas vēstniecības Rīgā, lai protestētu pret iebrukumu Ukrainā, kas uzsākts ceturtdienas rītā, novēroja portāls "Delfi".https://www.delfi.lv/news/national/politics/cilveki-pulcejas-pie-krievijas-vestniecibas-protestejot-pret-iebrukumu-ukraina.d?id=54091770

BBC korespondenti stāsta, ka, lai gan cilvēki gaidīja Krievijas uzbrukumu, invāzijas mērogs viņus pārsteidzis. Iedzīvotājiem mēģinot bēgt no galvaspilsētas Kijevas, veidojas gari sastrēgumi. Citi iedzīvotāji meklējuši patvērumu metro stacijās.

Labdarības organizācijas "Ziedot.lv" mājaslapā ceturtdien sākta līdzekļu vākšana Ukrainas iedzīvotājiem."Ziedot.lv" skaidro, ka Krievijas armija ir iebrukusi Ukrainā un pārkāpusi neatkarīgas valsts robežas un Ukrainai ir nepieciešams atbalsts."Mēs nedrīkstam un negribam bezspēcīgi noskatīties uz nežēlīgu un bezjēdzīgu uzbrukumu Ukrainai. Katram ir jārīkojas, lai palīdzētu bērniem, sirmgalvjiem, mammām un tētiem, kuriem uzbrūk Krievijas armija. Šajā nevienlīdzīgajā karā nedrīkst Ukrainu atstāt vienu," pausts paziņojumā.Iniciatīvai "Ukrainas cilvēkiem!" līdz pulksten 10.30 jau bija saziedoti vairāki simti eiro.

Saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda izsludinājis valstī ārkārtas stāvokli, ziņo portāls “Delfi.lt”.

Ukraiņu tauta pat ar pilnībā sabumbotu infrastruktūru nepadosies Krievijai un Rietumos jau tiek pietiekami atklāti runāts par to, kā veicināt un atbalstīt partizānu karu Ukrainā, TV24 raidījumā "Dienas personība" norādīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (JV).Politiķe norādīja, ka šodien jābūt lielām protesta demonstrācijām Rīgā pie Krievijas vēstniecības. Tāpat jānoliek cieņas sveces pie Ukrainas vēstniecības. Viņa vērsās pie Latvijas iedzīvotājiem un mudināja šādā veidā paust savu nostāju par notiekošo Ukrainā."Mēģiniet atcerēties, cik svarīgi 1991.gada "asiņainajā janvārī" Latvijai bija katrs šāds solidaritātes žests, ko mēs saņēmām no pasaules," sacīja Kalniete.

Ukraina ir lūgusi Turciju slēgt Bosfora un Dardaneļu jūras šaurumus Krievijas karakuģiem, paziņoja Kijevas vēstnieks Ankarā. "Mēs aicinām slēgt gaisa telpu, Bosfora un Dardaneļu šaurumus. Mēs esam nosūtījuši savu attiecīgo prasību Turcijas pusei. Tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai Krievijas pusei tiktu piemērotas sankcijas,” preses konferencē Turcijas galvaspilsētā sacīja vēstnieks Vasils Bodnārs. Turcija ir NATO dalībvalsts un tai ir relatīvi labas attiecības gan ar Krieviju, gan Ukrainu. Saskaņā ar 1936. gada paktu Ankara kontrolē jūras šaurumus un var ierobežot karakuģu pārvietošanos kara laikā vai apdraudējuma gadījumā. (Al Jazeera)

"Šīs ir vienas no tumšākajām stundām Eiropai kopš Otrā pasaules kara beigām," žurnālistiem sacīja ES Augstais pārstāvis Žuseps Borels. (CNN)

“Kremlis izvēlējies sliktāko opciju – pasaulei un sev. Sankcijas neiedarbojas uz diktatoriem. Uz sankcijām un diplomātiju nevar paļauties, paļauties var uz armiju, ja tā ir rūpīgi un pamatīgi būvēta,” raksta militārais portāls “Vara bungas”, uzskaitot pašlaik nozīmīgos faktus: 1. RU operācija sākusies 05:00. Klasika 2. Trieciens ar augstas precizitātes munīciju (APM) pa UA armijas bāzēm un lidlaukiem visā UA teritorijā, bet tā vēl nav sauszemes operācija no visiem virzieniem. Ne visa APM aizlidoja līdz mērķim. APM krājumi RU nav bezgalīgi, drīz pāries uz parasto munīciju, bet tas nozīmē civiliedzīvotāju nāves (kurus RU grasās aizstāvēt). 3. UA robeža šķērsota virzienā uz Lugansku, Harkovu. Vieglas pastaigas nebūs. 4. Šajā etapā RU ļoti vajadzīga panika UA. Tādēļ aicinu nepavilkties un nešērot RU kara propagandu. 5. Tīmeklī mēdz uzdot UA kaujas tehniku par RU, ņemiet to vērā. 6. Mariupole, Harkova izskatās gavenie mērķi. Mariupole sliktākā situācijā, ja RU karaspēks škērsos Melitopoli. 7. šādu RU sauszemes operāciju nevar nepavadīt RU informācijas operācija tīmeklī. Ņemiet vērā, ka avoti angļu valodā atpaliek, bet RU avoti un tīmekļa izgāztuves melo. Skatīties var visur bet šērot uzmanīgi. Iesaku UA avotus piemēram censor.net, inforesist.org

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1496762685047902213?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina pāriet totālās aizsardzības režīmā. Ikviens, kurš spēj un ir gatavs nest ieroci, tiek aicināts pievienoties Teritoriālās aizsardzības spēkiem savos reģionos, informē Ukrainas Stratēģiskās komunikācijas un informācijas drošības centrs. Tiem, kas vēlas saņemt ieročus, jādodas uz tuvāko Teritoriālās aizsardzības štābu ar pasi.

Francijas prezidents Emanuels Makrons sacīja, ka Krievijai "nekavējoties" ir jāizbeidz militārās operācijas Ukrainā. “Francija asi nosoda Krievijas lēmumu uzsākt karu pret Ukrainu. Krievijai nekavējoties ir jāizbeidz savas militārās operācijas,” viņš ceturtdien paziņoja tviterī. "Francija ir solidāra ar Ukrainu. Tā atbalsta ukraiņus un strādā ar saviem partneriem un sabiedrotajiem, lai izbeigtu karu," piebilda prezidents. (CNN)

Arī Ukrainas armijas Ģenerālštābs apstiprina ziņas par aptuveni 50 Krievijas iebrucēju iznīcināšanu. Savukārt pie Kramatorskas esot notriekts vēl viens Krievijas lidaparāts – kopumā jau sestais. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257901039856315&show_text=true&width=500

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena saka, ka šodien Eiropas līderiem apstiprināšanai tiks iesniegta "masveida un mērķtiecīgu sankciju pakete" pret Krieviju. "Ar šo paketi mēs mērķēsim uz Krievijas ekonomikas stratēģiskajām nozarēm, bloķējot to piekļuvi galvenajām tehnoloģijām un tirgiem. Mēs vājināsim Krievijas ekonomisko bāzi un modernizācijas spēju," viņa saka. "Turklāt mēs iesaldēsim Krievijas aktīvus ES un apturēsim Krievijas banku piekļuvi Eiropas finanšu tirgum," viņa piebilda. (BBC)

Rīgā izvietotā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts aicina sabiedrību nepakļauties Krievijas propagandai.https://twitter.com/janis_sarts/status/1496732681081655296

Kijevā daudzi cilvēki pulcējas metro stacijās, kas kalpo kā patvērums no bombardēšanas, ziņo CNN.

Ukrainas spēki Luhanskas apgabalā pie Ščastjes iznīcinājuši pretinieka tehniku un aptuveni 50 karavīrus, ziņo Ukrainas Stratēģiskās komunikācijas un drošības centrs. https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/296168965916424&show_text=true&width=500

https://twitter.com/DelfiLV/status/1496751212607193089?ref_src=twsrc%5Etfw

Latvijai ir jābūt paaugstinātā gatavībā, ja būs nepieciešama rīcība, pasliktinoties drošības situācijai Austrumeiropā, ceturtdien LTV "Rīta panorāma" uzsvēra Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis (ZZS).Runājot par to, kā situācija attīstīsies tālāk, Kučinskis prognozē, ka Krievija nav objektīvi novērtējusi Ukrainas patriotismu un iedzīvotāju cīņas sparu, tajā skaitā partizānu karu, tādēļ tas nebūs divu dienu jautājums un Ukrainu nenoslaucīs no zemes.Kučinskis uzsvēra, ka Latvijas labākais lēmums bija iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Atšķirībā no Ukrainas Latvija ir aizsargāta, jo karš pret Latviju būtu karš arī pret NATO.Kučinskis atzina, ka jau vakar bijis diezgan skaidrs, taču cilvēciski nav gribējies ticēt, ka Krievija izvērsīs kara darbību pa visu Ukrainu, lai arī tas izskatījies nenovēršami.

Par uzbrukumu Ukrainai Eiropas Savienība ieviesīs bargāko sankciju paketi, kāda jebkad ieviesta pret Krieviju, paziņojis bloka ārpolitikas vadītājs. "Eiropas Savienība reaģēs visstingrākajā iespējamajā veidā... (ES līderi) pieņems stingrāku paketi, bargāko sankciju paketi, kādu mēs jebkad esam īstenojuši," žurnālistiem Briselē sacīja Žuzeps Borels. (Al Jazeera)

Polija un trīs Baltijas valstis rosina sākt konsultācijas saskaņā ar NATO līguma 4. pantu. Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa norāda, ka Krievijas iebrukums Ukrainā rada draudus visai Eiropai.

Paralēli militārajam iebrukumam Ukrainā turpinās kiberuzbrukumi, bet mobilie tīkli ir pārslogoti, ziņo “Currenttime”.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, uzstājoties Briselē, nosoda Vladimiru Putinu par "kara atgriešanu Eiropā". Viņa paziņojusi, ka vēlāk tiks ierosināta "masveida" sankciju pakete, lai vājinātu Krievijas ekonomisko bāzi un tās "modernizācijas spēju". (BBC)

Krievijas pilna mēroga invāzija Ukrainā: šobrīd aktuālais (plkst. 13:31)• Krievijas militārā operācija sākās naktī uz ceturtdienu. • Krievijas prezidents Vladimirs Putins, visticamāk, iepriekš ierakstītā uzrunā pasludināja specoperācijas sākumu pret neatkarīgo Ukrainu. • Pirms rītausmas Kijevā, Harkivā un Odesā atskanēja lieli sprādzieni. • Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko sociālajā tīklā "Facebook" paziņojis, ka Krievijas armija ir veikusi raķešu triecienus Ukrainas militārās vadības objektiem, gaisa spēku bāzēm un militārajām noliktavām Kijevā, Harkivā un Dņepro.• Krievijas spēki šķērsojuši Ukrainas robežu gan no Baltkrievijas, gan okupētās Krimas, gan Krievijas puses.• Saņemtas ziņas par pirmajiem bojāgājušajiem: seši cilvēki nogalināti netālu no Kijevas; 18 gājuši bojā Krievijas uzbrukumā Odesā.• Pēc Krievijas veiktas daudzdzīvokļu ēkas apšaudes Harkivā bojā gājis zēns, atsaucoties uz Ukrainas ziņoto, raksta "Sky News".• Dūmi un liesmas ir novērotas nākam no lidostas Mariupolē, Ukrainas dienvidaustrumos. • Ukrainas armijas Ģenerālštābs apstiprinājis ziņas par aptuveni 50 Krievijas iebrucēju iznīcināšanu. Savukārt pie Kramatorskas esot notriekts vēl viens Krievijas lidaparāts.• Krievijas veiktā invāzija izpelnījusies plašu starptautisko nosodījumu. Paredzams, ka virkne Rietumu valstu uz šo atbildēs ar plašām sankcijām pret Maskavu.

Ukrainas robežsardzes video redzams, kā militārā tehnika šķērso administratīvo robežu no okupētās Krimas.

Ukrainā dienošie Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīri devušies mājup, aģentūrai LETA apliecināja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Krievijas spēku uzbrukumos gājuši bojā septiņi cilvēki, ziņo Ukrainas policija.Amatpersonas ziņo, ka uzbrukumā militārajai vienībai Podiļskā pie Odesas tika nogalināti seši cilvēki un septiņi ievainoti.Pazuduši 19 cilvēki.Piebilsts, ka viens cilvēks gāja bojā Mariupoles pilsētā. (BBC)

Ministrijām ir iebildumi pret iespējamo ukraiņu bēgļu uzņemšanas plānu, tomēr Iekšlietu ministrija (IeM) cer, ka plāna saskaņošanu un pieņemšanu izdosies realizēt jau tuvākajā laikā, ceturtdienas rītā Latvijas Radio teica iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP).https://www.delfi.lv/news/national/politics/ministrijam-ir-iebildumi-pret-iespejamo-ukrainu-beglu-uznemsanas-planu-atklaj-golubeva.d?id=54091404

Kijevā veidojas sastrēgumi, daudziem steidzoties galvaspilsētu pamest.

Ukrainas Aizsardzības ministrija ceturtdien paziņoja, ka tās spēki "ar cieņu" cīnās pret Krievijas ofensīvu un nodara zaudējumus Maskavas karaspēkam. "Nacionālie aizsardzības spēki, izmantojot tiesības uz pašaizsardzību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51. pantu, ar cieņu cīnās pret ienaidnieka mēģinājumiem pārkāpt valsts robežu," teikts ministrijas paziņojumā. "Situācija tiek kontrolēta. Krievijas karaspēks cieš zaudējumus," tajā piebilsts. Ministrija arī norādīja, ka Ukrainas aizstāvju vidū nav kritušo. Iepriekš Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tā ir neitralizējusi Ukrainas pretgaisa aizsardzību. CNN nav spējis neatkarīgi pārbaudīt nevienu no šiem apgalvojumiem.

Krievija apgalvo, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība ir apklusināta, ziņo “Interfax”.

Saeima ceturtdien, 24. februārī, kārtējo plenārsēdi atklāja, paužot nosodījumu par Krievijas un Baltkrievijas iebrukumu neatkarīgajā Ukrainā.https://www.delfi.lv/news/national/politics/sis-ir-launs-rits-deputati-nosoda-krievijas-un-baltkrievijas-iebrukumu-ukraina.d?id=54091362

Apvienotās Karalistes Eiropas ministrs Džeimss Kleverlijs norāda, ka pašreizējā Vladimira Putina un Krievijas rīcība novedīs pie stingrākām sankcijām pret Maskavu no Apvienotās Karalistes valdības. Viņš saka, ka iebrukums Ukrainā ir "pilnīgi neizprovocēts un pilnīgi nepamatots", un ka Putins cenšas "atjaunot Krievijas impēriju". "Ukraina nav Krievija," piebilst ministrs. (Sky News)

Krievija šonakt sāka pilna mēroga invāziju Ukrainā. Par šobrīd zināmo un amatpersonu paziņojumiem plašāk iespējams lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/sacies-krievijas-iebrukums-ukraina-kas-zinams-paslaik.d?id=54091298

Ukrainas robežsardze informē, ka Krievijas spēku konvoji šķērsojuši robežu ziemeļos Černigovas un Sumu apgabalos, austrumos Luhanskas un Harkivas apgabalos. Starp Ukrainas robežsargiem ir ievainotie, ber robežsargi un armija darot visu nepieciešamo, lai ienaidnieku apturētu.

Ukrainas Bruņoto spēku komandieris Valērijs Zalužnijs devis pavēli nodarīt maksimālus zaudējumus agresoram. "Mēs esam uz savas zemes un mēs nepadosimies," viņš norādīja.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/levits-aicina-krieviju-izolet-no-parejas-pasaules.d?id=54091302

“Ukraina uzvarēs!” “Putins uzbruka, bet neviens nebēg. Armija, diplomāti, visi strādā. Ukraina cīnās. Ukraina sevi aizsargās. Ukraina uzvarēs,” raksta Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Ministra aicina starptautisko sabiedrību dalīties ar patiesību par Putina invāziju un aicināt valdības nekavējoties rīkoties. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496731660066435072?ref_src=twsrc%5Etfw

Kaujas helikopters virs Luhanskas apgabala un Krievijas raķešu uzbrukums gandrīz 300 000 cilvēku apdzīvotās Ukrainas rietumos esošās Ivanofrankivskas pilsētas lidostai. https://twitter.com/ThomasVLinge/status/1496737147235311617

Luhanskas apgabalā iebrucēji ieņēmuši divus ciemus – Gorodišče un Melovoje, ziņo aģentūra UNIAN. Savukārt Luckā uzspridzināts TV tornis. Tāpat pienāk ziņas par ugunsgrēkiem kara daļās un noliktavās, kas sākušies pēc triecieniem.

Ukrainas Bruņoto spēku gaisa bāzu militārā infrastruktūra ir neitralizēta, atsaucoties uz Krievijas Aizsardzības ministriju, ziņo "RIA Novosti"

Ukraina pieprasa piemērot “graujošas sankcijas” pret Krieviju, paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Viņš raksta, ka pasaulei ir jārīkojas nekavējoties un ka uz spēles ir likta Eiropas nākotne. Kuleba aicina sankcijās iekļaut arī maksājumu sistēmas SWIFT atslēgšanu. Tāpat pasaulei Krievija ir pilnībā jāizolē un jāpalīdz Ukrainai ar ieročiem, ekipējumu, finanšu un humāno palīdzību. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496711163530424324?ref_src=twsrc%5Etfw

Starp dažām niansēm, kuras ASV izlūkdienesti nebija pareizi noteikuši, viena ir, ka Putins izspēlēs viltus provokāciju kā iemeslu karam. Tā vietā bija tikai vājš mēģinājums vainot Ukrainu uzbrukumā separātistiem, bet galu galā viņš vienkārši gāja un to izdarīja, operāciju raksturo "Financial Times" žurnālists Makss Sedons.

Triecieni pa militāriem objektiem notiekot arī Ukrainas rietumos. Te video no Luckas. https://twitter.com/IntelCrab/status/1496719857735413763?ref_src=twsrc%5Etfw

Video, kurā esot redzami Krievijas tanki iebraucam Ukrainā no Baltkrievijas. Konkrētā video autentiskumu gan nevar pārbaudīt, taču zināms, ka bruņutransporta kolonnas vairākās vietās Ukrainā iebraukušas no Baltkrievijas teritorijas. https://twitter.com/ajeshpindia/status/1496731426552782848

Ukrainas Bruņotie spēki nākuši klajā ar paziņojumu par notiekošo. “Šodien, 24. februārī, 5.00 Krievijas Federācijas bruņotie spēki sāka intensīvi apšaudīt mūsu vienības austrumos, kā arī veica raķešu triecienus pa Borisopiļas, Ozernas, Kulbakinas, Čugujevas, Kramatorskas, Černobajevkas lidostām, kā arī Ukrainas Bruņoto spēku objektiem. Tajā pašā laikā agresors sāka artilērijas apšaudes pa teritorijām un apdzīvotām vietām gar valsts robežu.”Gaisa spēki atvairot gaisa uzbrukumu. “Valsts aizsardzības spēki atrodas pilnā kaujas gatavībā, ir ieņēmuši un notur aizsardzības pozīcijas. Situācija tiek kontrolēta.” Ģenerālštābs norāda, ka izskanējusī informācija par Krievijas desantu Odesā nav patiesa.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs paziņojis, ka, saskaņā ar viņu informāciju, ir notriektas piecas Krievijas lidmašīnas un helikopters. Krievija šis ziņas jau noliegusi. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257835063196246&show_text=true&width=500

“Currenttime” TV tiešraidē tikko ziņoja, ka Ukraina zaudējusi divus ciemus Luhanskas apgabalā.

Ukrainas otras lielākās pilsētas Harkivas mērs Igors Terehovs brīdina cilvēkus neiet ārpus mājām. Skolas, bērnudārzi un citas iestādes šodien nestrādā, viņš informē.

Trauksmes sirēnas dzirdamas arī Ļvivā, ziņo CNN korespondents. Sirēnas pirms tam skanēja Kijevā.

Putina rīta uzrunā bija šāda frāze, kas, domājams vērsta pret Rietumiem un liek spekulēt par Kremļa saimnieka gatavību pielietot kodolieročus, ja kāds vēlētos palīdzēt Ukrainai. “Ja kāds mums centīsies patraucēt, vēl jo vairāk radīt draudus mūsu valstij, viņiem ir jāzina, ka Krievijas atbilde būs nekavējoša, un radīs tādas sekas, ar kādām jūs savā vēsturē vēl nekad neesat sastapušies.”

Ukrainas kontrolētajā Luhanskas apgabala daļā izsludināta evakuācija. “Mēs rekomendējam Luhanskas reģiona iedzīvotājus nekavējoties atstāt apgabalu,” “Facebook” paziņoja apgabala reģionālās administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs. Privātā transporta īpašniekiem ieteikts braukt Dņepras upes virzienā, citiem tiek organizēta evakuācija ar vilcienu.

Atbilstoši ziņotajam Krievijas militārie sauszemes spēki šobrīd Ukrainā iebrauc gan ziemeļos no Baltkrievijas un Krievijas, gan no Krievijas okupētās Krimas dienvidos.

Ukrainas Prezidenta biroja izplatīts foto no Kijevas.

Militārās kolonnas no Baltkrievijas šķērsojušas Ukrainas robežu, ziņo CNN. To apliecina video no robežas novērošanas kamerām.

https://twitter.com/ZKLukasevica/status/1496716778935832580

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis valstī izsludinājis karastāvokli. “Dārgie Ukrainas pilsoņi, šorīt prezidents Putins izziņoja speciālo militāro operāciju Donbasā. Krievija veic triecienus pret mūsu militāro infrastruktūru un mūsu robežsargiem. Daudzās Ukrainas pilsētās bija dzirdami sprādzieni. Mēs ieviešam karastāvokli visā valstī.”Zelenskis apstiprina, ka nupat ir runājis ar ASV prezidentu Džo Baidenu un ASV jau sākot apvienot starptautisku atbalstu. Prezidents aicina saglabāt mieru. “Palieciet mājās, ja varat. Armija strādā. Viss aizsardzības sektors strādā. Bez panikas, mēs esam stipri. Mēs esam gatavi visam. Mēs visus uzvarēsim, jo mēs esam Ukraina!”

Sirēnas Kijevā šobrīd:

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka ar “augstas precizitātes ieročiem” dod triecienus tikai militāriem mērķiem, bet ne pilsētām.

Ukrainas galvaspilsētā Kijevā dzirdamas trauksmes sirēnas, pēc vadāmo raķešu uzbrukumiem pa komandpunktiem un pretgaisa aizsardzību, tagad, visticamāk, sagaidāmi bumbvedēju uzlidojumi.

“Šajos apstākļos man ir jāmaina savs aicinājums: Prezident Putin, cilvēcības vārdā, ved savus karavīrus atpakaļ uz Krieviju. Šim konfliktam ir jābeidzas,” raksta ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterēšs. Iepriekš viņš aicināja Putinu pārtraukt uzbrukumu un dot iespēju mieram. https://twitter.com/antonioguterres/status/1496704208254509059?ref_src=twsrc%5Etfw

"Novaja Gazeta" apstiprina iepriekš izskanējušo, ka Putina video par militārā iebrukuma sākuma pasludināšanu ierakstīts jau pirmdien. Kremlis to nemaz necenšas slēpt - datums un laiks izlasāmi video metadatos. https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1496702395438485504

CNN, atsaucoties uz Ukrainas Iekšlietu ministriju, ziņo, ka visaptverošajā Krievijas agresīvajā raķešu un artilērijas uzbrukumā bojā gājuši jau vairāki simti cilvēku.

Kijevas mērs Vitālijs Kļičko iesaka pilsētas iedzīvotājiem nekrist panikā. Visiem kritiskās infrastruktūras darbiniekiem viņš pagaidām iesaka palikt mājās un turēt gatavībā “krīzes somu”.

Ukrainas iekšlietu ministrija ziņo, ka Ukrainas robežpunkti un pierobeža piedzīvo smagas artilērijas apšaudes.

"Es asi nosodu Krievijas militāro darbību Ukrainā. Uzbrukums klaji pārkāpj starptautiskās tiesības un apdraud daudzu civiliedzīvotāju dzīvības. Somija pauž stingru atbalstu Ukrainai un ukraiņiem. Mēs meklējam veidus, kā palielināt atbalstu viņiem," agrā rītā tvīto Somijas premjere Sanna Marina. https://twitter.com/MarinSanna/status/1496708074542882820

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pašlaik runājot ar ASV līderi Džo Baidenu, ziņo CNN.

Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko oficiālā žurnālistu apziņošanas "WhatsApp" grupā ziņojis, ka Krievijas karavīri izsēdušies Odesā un šķērso robežu pie Harkivas. Par izsēšanos Odesā pagaidām gan nav citu apstiprinājumu. Viņš arī atklāj, ka noticis raķešu uzbrukums Vasilkovska lidostai pie Kijevas. Par sprādzieniem viņam tikko ziņojis ar Dnipro mērs.

https://twitter.com/900sekundes/status/1496706298049708032?ref_src=twsrc%5Etfw

Gaisa telpa no civilajām lidmašīnām faktiski tika atbrīvota ap pulksten 4 pēc Ukrainas (un Latvijas) laika.

Ukraina slēdz savu gaisa telpu civilajām lidmašīnām, ziņo UNIAN. Savukārt Eiropas aviācijas regulators jau pirms brīža brīdināja, ka civilās lidmašīnas Ukrainas gaisa telpā ir pakļautas riskam tikt notriektas jebkurā augstumā, ziņo CNN.

Šobrīd notiek pirmsuzbrukuma triecieni, kuri varētu turpināties vairākas stundas. Tiem sekos sauszemes spēku uzbrukums, kurā būs iesaistīti visi Krievijas sapulcinātie spēki, atsaucoties uz ASV drošības jomas amatpersonu, tvīto "Fox News" žurnāliste Dženifera Grifina. Kremlis līdz trešdienas vakaram pie Ukrainas robežām bija savilcis ap 200 000 vīru jeb aptuveni 80% Krievijas konvencionālo spēku.

“Ir par vēlu, mani dārgie kolēģi, runāt par deeskalāciju, par vēlu. Krievijas prezidents ir pasludinājis karu,” ANO Drošība padomes sēdē teica Ukrainas vēstnieks ANO Sergijs Kislica.

Pirmais sprādziens Kijevā atskanējis īsi pēc pieciem rītā, ziņo BBC korespondents. Pavisam bijuši dzirdami četri vai pieci sprādzieni ārpus pilsētas centra. Iespējams, ka tas bijis uzbrukums Kijevas lidostai. Amatpersonas jau paziņojušas, ka notiek uzbrukumi lidlaukiem un militārajiem štābiem.

Uzlidojums vai raķešu trieciens pie Svatoves Luhanskas apgabala ziemeļdaļā. Krievijas spēki pilsētu līdz šim nav ieņēmuši, bet sprādzienā 2015. gada nogalē ieroču noliktavā, kas iespējams bijis tīši izraisīts, divi cilvēki gāja bojā un astoņi tikuši ievainoti. https://twitter.com/Neringa285/status/1496697845914779649

Krievijas desants izsēdies Ukrainas ostas pilsētās Mariupolē un Odesā, ziņo Krievijas ziņu aģentūra “Interfax”.

Ukrainas iekšlietu ministrs Antons Geraščenko ziņo, ka Krievijas uzbrukumi ir skāruši militāros kontroles centrus Kijevā un Harkivā.

Visā Ukrainā notikuši uzbrukumi militārajiem objektiem. Pirmkārt pretgaisa aizsardzības sistēmām, aviobāzēm un vadības sistēmām, ziņo ukraiņu žurnālists Jurijs Butusovs. “Ukrainas bruņotie spēki izrāda pretestību,” viņš papildina.

Eiropas Savienības vēstnieks Ukrainā Mati Māsikas ielicis foto, kurā esot redzams skats Ukrainas lielākās lidostas Borispoles lidostas tuvumā. https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1496696982269747204?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas karavīri pārgājuši Ukrainas robežu pie Harkovas, ziņo žurnālists Andrejs Caplienko.

Karu uzsākušais Krievijas prezidents Vladimirs Putins TV uzrunā aicina uz “Ukrainas demilitarizāciju” .

Tas, ka Putins, piesakot specoperācijas sākumu, bija ģērbies tāpat kā pirmdien, raisījis spekulācijas, ka ieraksts arī tapis 22. februārī. Trešdienas vakarā publiskotie Krievijas kontrolēto "tautu republiku" lūgumi Putinam palīdzēt ar militāriem spēkiem pret Ukrainu arī bija datēti ar 22. februāri, iezīmējot, ka šajā dienā ne tikai tika pasludināta "tautu republiku" atzīšana, bet tika iestudētas arī sekojošās darbības.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/putins-ir-sacis-karu-eiropa-saka-pabriks.d?id=54090956

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba: Putins nupat kā ir sācis pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tiek uzbrukts mieru mīlošām ukraiņu pilsētām. Tas ir agresijas karš. Ukraina sevi aizstāvēs un uzvarēs. Pasaulei ir jāaptur Putins. Laiks rīkoties ir tagad.

Doņeckas apgabala Kramatorskā, no kurienes pienāca pirmās ziņas par raķešu uzbrukumiem, šobrīd gaisā dominē Krievijas kara lidmašīnas. Vēl trešdienas vakarā Kramatorskas iedzīvotāji rīkoja protestu pret Krievijas agresiju: https://twitter.com/Mariia_Zolkina/status/1496544033874878465?ref_src=twsrc%5Etfw

Pienāk neapstiprinātas ziņas, ka Krievijas Bruņotie spēki pārņēmuši visus Sumskas apgabala robežkontroles punktus. Sumskas apgabals atrodas uz ziemeļaustrumiem no Kijevas.

Sprādzieni arī Zaporožjē, Dņipro un Kahovkā - svarīgās Dņepras upes krasta pilsētās. https://twitter.com/gt_lozt/status/1496692518007808004?ref_src=twsrc%5Etfw

Mariupole šobrīd - Doņeckas nozīmīgākā ostas pilsēta ar 400 000 iedzīvotājiem, kas 2014. gadā divreiz padzina Kremļa atbalstīto bandu kaujiniekus. https://twitter.com/BNONews/status/1496690850675535873?ref_src=twsrc%5Etfw

“Reuters”, atsaucoties uz aculieciniekiem, ziņo, ka sprādziens dzirdēts arī netālu no Ukrainas robežas esošajā Krievijas pilsētā Belgorodā.

Lielbritānijas vēstniece Ukrainā Melund Simonsa notiekošo sauc par pilnībā neprovocētu uzbrukumu miermīlīgai valstij. https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1496689830763409409?ref_src=twsrc%5Etfw

Doņeckas apgabala Mariupoles frontē, kas atrodas vien dažus kilometrus no 400 000 cilvēku apdzīvotās pilsētas, Krievijas spēki īsteno masīvu uzbrukumu ar BM-21 "Grad" raķešu palaišanas sistēmām. Par "Grad" koncentrēšanu pie Mariupoles ziņas pienākušas arī iepriekš pēdējās diennakts laikā. https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496686726802288640?ref_src=twsrc%5Etfw

Visas pasaules lūgšanas ir ar Ukrainas cilvēkiem, viņiem ciešot neizaicinātā un neattaisnojamā Krievijas militāro spēku uzbrukumā. Krievija viena pati ir atbildīga par nāvi un iznīcību, ko šis uzbrukums nesīs, paziņoja ASV prezidents Džo Baidens.

Putins agrā rīta uzrunā paziņojis, ka viņa plāns nav okupēt Ukrainu.

ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterēšs aicina Putinu apturēt karavīrus. “Šonakt man ir sakāma tikai viena lieta no sirds. Prezident Putin, apturi savus karavīru uzbrukumu Ukrainai. Dod iespēju mieram. Pārāk daudz cilvēki jau ir miruši.” https://twitter.com/antonioguterres/status/1496684236325195777?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN tiešraides laikā Kijevā dzirdami sprādzieni. https://twitter.com/ryanobles/status/1496684241282912257?ref_src=twsrc%5Etfw

Tiešraides kamerā redzams, ka virs Kramatorskas paceļas dūmi:

Putins aicina Ukrainas spēkus nolikt ieročus un doties mājās, ziņo “RIA Novosti”. Visa atbildība par asinīm būs Ukrainas valdības atbildība, viņš teic.

Pirmās vizuālās liecības par iebrukuma sākumu parādījās ap pulksten 4 pēc Latvijas un Ukrainas laika – Kalančakas kontrolpunktu starp Ukrainu un Krievijas okupēto Krimu bēgot pameta karavīri, pēc tam izdzisa gaisma. https://twitter.com/DrAlakbarov/status/1496670655282139141?ref_src=twsrc%5Etfw

Sprādzienu troksnis dzirdams arī Kijevā un Harkivā. Visticamāk, ar vadāmajām raķetēm tiek iznīcināti pretgaisa aizsardzība un citi militāri mērķi pirms gaisa un sauszemes spēku uzbrukuma.

Putins uzrunā paziņoja, ka operācijas mērķis ir demilitarizēt Ukrainu, nenodalot atsevišķi tikai valsts austrumus. Viņš visu Ukrainas valdību pasludināja par neonacistisku huntu.

Sprādzienu troksnis dzirdams arī Odesā, Mikolajivā un citviet valstī, ziņo sociālajos tīklos.

Austrālijas fotokorespodents Brūss Vilsons, kurš jau ilgstoši uzturas Ukrainā, ziņo, ka notiek uzbrukums Doņeckas apgabala pilsētai Kramatorksai, kuru kontrolē Ukraina.

Ukrainā jau aptuveni stundu ir slēgta gaisa telpa civilajam aviotransportam. Slēgtas lidostas un starptautiskie reisi novirzīti vai atgriežas.

Putins, visticamāk, ierakstītā uzrunā paziņo par operācijas sākšanu pret Ukrainu.

