Piemaskavā izcēlies liels ugunsgrēks

Krievijā netālu no galvaspilsētas Maskavas Domodedovā naktī uz ceturtdienu nodārdējis sprādziens un izraisījies liels ugunsgrēks, vēsta vietējās varasiestādes un mediji.

Ugunsgrēka platība ir 1000 kvadrātmetru, pavēstīja Ārkārtas situāciju ministrija. Atbilstoši oficiālajai versijai deg autoserviss.

Kā apgalvo ministrija, sprādziena iemesls nav zināms. Sprādziena apvidū atrodas vairāki autoservisi, darbnīcas un auto mazgātavas.

Domodedovas lidosta atrodas desmit kilometru attālumā no sprādziena vietas.

Drones hit Domodedovo airport area in Moscow around 4a.m. last night.

Both Domodedovo and Vnukovo airports are closed as of now. Airplanes redirected to St. Petersburg.

