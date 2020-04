'Piesardzības solis' – ar Covid-19 saslimušais Lielbritānijas premjers Džonsons nonācis slimnīcā

Desmit dienas pēc jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 apstiprināšanas Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons svētdienas vakarā uzņemts slimnīcā, lai veiktu testus, ziņo britu raidorganizācija BBC.

Džonsons nogādāts Londonas slimnīcā svētdienas vakarā ar "pastāvīgiem simptomiem," ieskaitot temperatūru. Viņa pārstāvji raidorganizācijai skaidrojuši, ka tas ir "piesardzības solis", kas sperts pēc premjerministra ārsta ieteikuma.

Premjerministra rokās joprojām ir valdības groži, bet paredzēts, ka pirmdienas rītā sanāksmi par jaunā koronovīrusa ierobežošanas pasākumiem vadīs ārlietu sekretārs.

Pēc BBC rīcībā esošās informācijas, Džonsons slimnīcā paliks pa nakti un viņam veiks kārtējās pārbaudes.

Svētdienas vakarā Džonsons sociālajā medijā "twitter" pateicās visiem, kas dod savu artavu cīņā pret koronavīrusu un pieteica: "palieciet mājās, sargājiet Nacionālo veselības dienestu un glābjiet dzīvības."

Thank you for doing your bit in the fight against #coronavirus .

27. martā publicētā ierakstā sociālajā medijā "twitter" Džonsons paziņoja, ka viņam veiktā jaunā koronavīrusa tests ir pozitīvs un viņš izjūtot vieglus saslimšanas simptomus. Kopš šīs dienas Džonsons ir pašizolējies mājās, bet attālināti ar videokonferenču palīdzību līdz šim turpināja vadīt Lielbritānijas valdību.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri