Pirmais Rietumu tanks Ukrainai? Kas ir Makrona solītie AMX-10RC

4. janvārī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka telefonsarunā ar Emanuelu Makronu pateicies Francijas līderim par "vieglo tanku" nodošanu ukraiņiem, ko Elizejas pils saimnieks daudzināja kā pirmo šāda veida Rietumu bruņojumu, kas nonāks Ukrainas kaujaslaukos.

Medijos sekoja virsraksti par to, ka Ukrainā beidzot nonāks "pirmais Rietumu tanks" , tāpat tiek lietots Zelenska izmantotais apzīmējums "vieglais tanks". Daļa plašsaziņas līdzekļu vārdu "tanks" ielika pēdiņās, bet citi vispār to nepiemin virsrakstā.

Runa ir par franču kaujas mašīnu AMX- 10RC, kas ir diezgan unikāla un patiešām var radīt mulsumu – tas ir tanks vai nav. To skaidrojam to šajā rakstā. Par to, kā vispār tanki atšķiras no pašgājējhaubicēm un cita veida militārās tehnikas, var lasīt šeit.