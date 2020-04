Pirmās vīzijas: virskaņas lidaparāti 'Talon-A' palaišanai no gigantiskā 'Stratolaunch'

Futūristisko gaisa transportlīdzekļu izstrādes kompānija "Stratolaunch Systems" publiskojusi pirmos skiču attēlus ar plānotajiem atkārtoti izmantojamajiem lidaparātiem "Talon-A". Tie tikšot palaisti no uzņēmuma jau radītās pasaulē lielākās lidmašīnas "Stratolaunch".

Lidojuma testus jau veiksmīgi izturējusī 72 metrus garā un 15 metru augstā lidmašīna vienlaikus gaisā varēšot pacelt trīs "Talon-A" tipa lidaparātus. Nelielos virsskaņas transportlīdzekļus uz priekšu dzīs raķešu dzinējs ar šķidro kurināmo, ļaujot skaņas ātrumu pārsniegt līdz pat piecām reizēm jeb sasniegt piecu mahu ātrumu.

"Talon-A" tiek izstrādāts kā paraugs, kuru izmantot testiem, kas savukārt ļaus nākotnē radīt maksimāli optimālu, iespējams, plaši ražojamu un izmantojamu transportlīdzekli. Tas iecerēts tikai astoņus metrus garš, trīsarpus metrus plats un 2,7 tonnas smags. "Talon-A" testa modelim jābūt gatavam 2022. gadā, apgalvo kompānijas pārstāvji.

Virsskaņas lidaparāti tiks palaisti gaisā no "Stratolaunch", kā arī spēs pacelties no skrejceļa paši, nolidot lielus attālumus ļoti īsā laikā un nolaisties uz gandrīz jebkura skrejceļa, sola kompānijas pārstāvji. Viņi cer, ka izstrādē esošais lidaparāts ir sākums lidošanas infrastruktūras un virsskaņas tehnoloģiju renesansei gan valstiskā, gan komerciālā, gan akadēmiskā ziņā.

"Stratolaunch Systems" izstrādājot arī vairākkārt izmantojamu lidmašīnu "Black Ice" kosmosa sasniegšanai un dažādu pakalpojumu nodrošināšanai zemes orbītā (attēlā zemāk), piemēram, kravas un apkalpes nogādāšanu un pieņemšanu. Arī "Black Ice" palaišana pamatā iecerēta no "Stratolaunch".

Foto: Publicitātes attēls

Aptuveni pirms gada, 2019. gada 13. aprīlī nelaiķa miljardiera, filantropa un investora Pola Alena dibinātā kompānija "Stratolaunch Systems" devās pirmajā pasaulē lielākās lidmašīnas testa lidojumā.

Viens no "Microsoft" dibinātājiem Alens "Stratolaunch Systems" izveidoja 2011. gadā. Uzņēmums dibināts, lai izstrādātu lidmašīnas, kas spējīgas kosmosā nogādāt satelītus un cilvēkus. Drīz pēc Alena nāves kompānijas pārņēmēji atteicās no plāniem ražot sākotnēji iecerētās raķetes, saglabājot darbu pie "Stratolaunch" lidmašīnas un citu no tās palaižamu lidaparātu izstrādes, kā arī atlaida virkni darbinieku.