Pirmo reizi fiksēta retā Krievijas BMPT 'Terminators' likvidēšana Ukrainā

9. februārī Ukrainā fiksēta reti sastopamās Krievijas tanku atbalsta kaujas mašīnas (BMPT) "Terminators" iznīcināšana – šis ir pirmais zināmais un vizuāli apstiprinātais šīs tehnikas zaudējums Ukrainā.

Drona video, kurā nofilmēta "Terminatora" sašaušana, publicējusi Ukrainas jūras kājnieku pavēlniecība.

"Jūras kājnieku 140. atsevišķais izlūkošanas bataljons atrada Krievijas izslavēto BMPT "Terminators", nodeva koordinātes Ukrainas bruņoto spēku artilērijas vienībām un koriģēja uguni. Tas deg tikpat labi kā pārējie Krievijas metāllūžņi," teikts "Facebook" ierakstā.

It won’t be back.

The much-ballyhooed newest russian tank support fighting vehicle "Terminator" has been destroyed near Kreminna.

It burned just as any other russian IFV. pic.twitter.com/qQsNu7KEAF