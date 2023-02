'Pirms gada agresors kļuva par bendi'. Teksta tiešraide

Gads kopš sākās pēc Otrā pasaules kara lielākais un nežēlīgākais militārais konflikts Eiropā ir bijis šoka, sāpju, ciešanu un asaru, kā arī varonības un aizkustinoša saviļņojuma pilns. Satraukumu un dusmas par Ļaunuma impērijas – Krievijas – gāšanos virsū savam kaimiņam drīz aizstāja arī prieka mirkļi, redzot, ka Kremļa propagandas izdaudzinātā kara mašīna ir apturama, kā arī šoks par okupantu pastrādātajām zvērībām. Iebrukuma pirmajā gadadienā teksta tiešraidē sekojam notikumiem un atskatāmies uz bijušo.

Gads kopš iebrukuma. 24.02.2023

Latvijas ukraiņu kongresa līdere Jana Streļeca “DelfiTV” atzīst – katra reize, kad Rietumvalstis Ukrainai piegādā spēcīgākus ieročus, tankus, ļauj Ukrainai uzelpot. “Ticam Ukrainas Bruņotajiem spēkiem un Rietumu atbalstam, un šajā ziņā varam būt absolūti droši,” viņa mudina. Uz jautājumu, ko cilvēki visbiežāk pārprot, runājot par Krievijas agresiju pret Ukrainu, Streļeca uzsver – apzīmējumam “Krievijas atbalstīti separātisti” ir jāizzūd. “Tas ir jāaizmirst. Ir tikai krievu algotņi! Tāpat šis nav tikai Putina karš – šis ir Krievijas karš ar visām sekām no tā.” Studijas viesi, ukraiņi, piekrīt – ir ļoti svarīgi mācīties atpazīt Krievijas “propagandas pirkstu” jebkurā informācijas plūsmā. Savukārt cerības, ka pati Krievijas tauta atmodīsies, vērtējama kā niecīga, jo vieglāk ir melot pašiem sev, nekā atzīt, ka esi daļa no tik milzīga ļaunuma

Un te arī Andra Kārkluvalka atmiņas par to, kā sākās iebrukums un “Delfi” darbs 24. februāra naktī. “Nedēļā pirms vispārējās invāzijas sākuma nepārtrauktu nemieru uzturēja Krievijas paziņojumi, kuri gatavoja Krievijas sabiedrību un formālo pamatu tūlītējam iebrukumam. Par ikvakara rutīnu tobrīd jau bija kļuvusi ar Ukrainas politiku un militāro sfēru saistītu kontu pārlasīšana "Twitter". Šaubas par jaunu iebrukumu tobrīd vairs nebija, nezināmais bija tikai laiks un apmērs. Trešdienas vēlā vakarā militārie konti izteica skopas, bet konkrētas norādes, ka "kaut kas notiek". Tas neļāva aiziet gulēt, un pēc stundām sekoja arī Volodimira Zelenska brīdinājums krieviem, ka ukraiņi aizstāvēsies, bet vēl pēc tam tika slēgta gaisa telpa. Tas apliecināja, ka iebrukums jau ir nenovēršams. Tobrīd sagatavojos sākt teksta tiešraidi. Dažas stundas bija relatīvs klusums, kuru pārtrauca agresorvalsts līdera paziņojums un pirmās ziņas par raķešu triecieniem. Zvanīju kolēģim Ansim Īvānam un sākām teksta tiešraidē ziņot par vērienīgo zvērību gaitu. Pirmās, šķiet, trīs diennaktis nevienam no mums īsti atslēgties no tās neizdevās pat tad, kad maiņās pieslēdzās citi kolēģi.”

Irina Pasečnaja, kura pērn martā pameta mājas kara plosītajā Harkivā un kopā ar meitu un mammu atbrauca uz Latviju, atzīst - pirmie mēneši bija ļoti grūti, bija milzīgs stress, apjukums, neziņa un viņas daudz raudājušas."Tad es nolēmu, ka kaut kas jādara, un nolēmu mācīties latviešu valodu. Kad atbraucu, zināju tikai "labdien" un "paldies". Kad biju stresā, mācījos latviešu valodu. Arī mana meita ļoti labi runā latviski, mācās latviešu skolā. Man gribas runāt latviski, jo jūs jau saprotat, kāpēc man negribas runāt krieviski," "DelfiTV" ēterā latviski stāsta ukrainiete. Viņa norādīja, ka Latvijā cilvēki ļoti daudz palīdz viņai un viņas ģimenei ar mājokli, apģērbu un visu pārējo. Arī citi raidījuma dalībnieki pauž pārsteigumu, cik labsirdīgi var būt cilvēki, atverot savas durvis svešiniekiem un daloties ar visu."Viņi sāka mūs mīlēt, pirms vēl bijām ieradušies un iepazinušies," par uzņemšanu Latvijā papildina mūziķis Edgars Vilcāns.https://www.delfi.lv/video/raidijumi/kara-gads-saruna-ar-latvija-dzivojosajiem-ukrainiem-video-tiesraide.d?id=55273962

Šonedēļ Ķīnas ārlietu ministrs tikās ar Putinu, un tas kļuva par nu jau kārtējo simbolu tam, ka Pekina un Maskava, neraugoties uz Ķīnas mēģinājumiem sevi pasniegt kā neitrālu, kļūst vienotākas. Tāpat Ķīna nākusi klajā ar miera plānu kara izbeigšanai Ukrainā. Šajā plānā iekļauti vairāki punkti un interpretācijas par starptautisko situāciju, kādas regulāri paudusi Maskava, liekot apšaubīt ne tikai Ķīnas kā vidutājas leģitimitāti, bet arī to, vai šis patiesībā nav Krievijas miera plāns, kas maskēts Ķīnas karoga toņos. (Toms Ģigulis, "Delfi" ārzemju ziņu žurnālists). https://www.delfi.lv/news/arzemes/kina-nak-klaja-ar-miera-planu-kara-izbeigsanai-ukraina.d?id=55276826

Droši vien katram no mums ir atmiņas, kā ziņas par iebrukumu mūs sasniedza pagājušā gada 24. februāra rītā, un kā turpmākās dienas pagāja sekojot notikumiem. Ņemot vērā pieaugošo spriedzi un Rietumu ziņojumus par draudošo uzbrukumu, “Delfi” ārzemju ziņu komanda jau kādu laiku naktīs atstāja ieslēgtus tālruņus un sadalīja maiņas, kurš pieskatīs ziņu plūsmu, lai nepalaistu garām draudošo iebrukumu. 23. februāra vakarā ziņām sekoja Andris Kārkluvalks, kurš jau naktī sociālajos medijos sāka pamanīt arvien vairāk norādes, ka X stunda tuvojas un palika nomodā līdz sagaidīja ziņas par pirmajiem sprādzieniem, un Putina paziņojumu par “speciālās militārās operācijas” sākumu neilgi pirms pieciem rītā. Savukārt Ansis Īvāns atceras: “Ap pieciem rītā zvanīja telefons, es jau nojautu, kāpēc. Andris bez liekiem ievadiem paziņoja, ka iebrukums ir sācies. Lai netraucētu mājiniekus, pēc brīža jau ar divriteni steidzos uz biroju, paralēli zvanīdams ziņu nodaļas vecākajam redaktoram Jānim Bagātajam, lai sāktu pielāgot redakcijas darbu krīzes apstākļiem. Satraukums par notiekošo bija milzīgs, bažas, ka var sekot kiberuzbrukumi, interneta un sakaru traucējumi, bet vienlaikus arī apziņa, cik svarīgi ir nekavējoties sākt ziņot par notiekošo.”

Gadu pēc kara sākuma noskaņojums Ukrainas sabiedrībā ir dažāds. Daļai ukraiņu piezogas depresīva un apātiskā sajūta, jo visi saprot, ka nav zināms, cik ilgi karš vēl turpināsies, un šī neziņa ir vissarežģītākā. Vienlaikus civiliedzīvotāji arī ir iemācījušies pakārtot dzīvi laika "logiem", kad ir pieejama elektrība, komunālie pakalpojumi, "DelfiTV" speciālizlaidumā situāciju raksturo bērnu ārste Dana Isarova. Mūziķis Edgars Vilcāns, kurš pērn martā pārcēlās no Kijivas uz Rīgu, atzīst, ka ir cilvēki, kurus karš ir izmainījis, tomēr daudzi cenšas saglabāt pozitīvu skatījumu uz dzīvi un tomēr ir cerība, ka jau drīz karš var beigties. Savukārt Latvijas Ukraiņu kongresa līdere Jana Streļeca uzsver – karš ilgst jau vairāk kā deviņus gadus un piezogas nogurums, taču ļauties sērām varēs tikai tad, kad karš būs uzvarēts.

Pulksten 12, lai parādītu Latvijas mediju vides nedalāmu vienotību Ukrainas atbalstam, "Delfi TV" vienlaikus ar citām televīzijām, radio stacijām un elektroniskajiem medijiem atskaņo Ukrainas valsts himnu.https://www.delfi.lv/video/raidijumi/kara-gads-saruna-ar-latvija-dzivojosajiem-ukrainiem-video-tiesraide.d?id=55273962

9. martā Krievijas apšaudē cieta Mariupoles dzemdību nams. https://twitter.com/OlenaIvantsiv/status/1501603358687256581

Jau no pulksten 4.50 Ukrainas atbalstītāji darināja plakātus, lai kopā dotos pie Brīvības pieminekļa, kur no pulksten 10 līdz 11 risinājās mītiņš “Bez Tevis nav uzvaras!”.https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-rita-agruma-top-plakati-ukrainas-atbalsta-mitinam.d?id=55277512

Ukrainas noturības pamats ir cilvēki, raksta Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs. “Parasti cilvēki. Parasti varoņi. Starp mums. Ierindā ar mums,” tā Zalužņijs. “Deviņos kara gados kļuvām stiprāki par betonu un tēraudu, jo mēs atceramies Doneckas lidostas un “Azovstaļ” nepielūdzamību.” https://t.me/CinCAFU/382

Atgādinām, ka no 24. februāra līdz 26. martam Kronvalda parkā iepretim Krievijas vēstniecībai Latvijā ir aplūkojams Ukrainas bruņoto spēku iznīcināts Krievijas okupantu tanks “T-72B”.Tanku 2022. gada 31. martā cīņas laikā iznīcināja Ukrainas aizstāvji Bučas apgabalā. Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdevās tanku neitralizēt, izmantojot kumulatīvo lādiņu, trāpot tanka munīcijas nodalījumam, kas izraisīja sprādzienu un spēcīgu ugunsgrēku, portāls "Delfi" uzzināja Aizsardzības ministrijā.

Kad notika kauja par Kijivu, satraukumu radīja satelīta attēli ar desmitiem kilometru garām Krievijas tehnikas kolonnām, kas piepildīja ceļus uz Ukrainas galvaspilsētu. Pulcēšanās lielās kolonnās gan nebija labākā taktika un deva ukraiņiem zināmas priekšrocības. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ka-30-ukraini-ar-droniem-un-kvadricikliem-apstadinaja-64-kilometrus-garo-krievu-kolonnu.d?id=54219092

No 24. februāra Rīgā kursē īpaša dizaina trolejbuss, kuru rotā Ukrainas karoga krāsas un simboli. Trolejbusa dizains vēsta par globālo iniciatīvu “United24”, kas izveidota Ukrainas atbalstam. Tāpat dizainā ir iestrādāts QR kods, kas lietotājus ziedojumu veikšanai novirza uz “United24” mājas lapu. United24 izveides iniciators ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, “Delfi” uzzināja Rīgas domē.Piektdien, 24. februārī, trolejbuss kursēs pa 12. trolejbusa maršrutu. Turpmāk trolejbusu plānots norīkot arī citu maršrutu līnijās.

“Kino cienīga specoperācija ir izgāzusies.” Pēc pirmā šoka par to, cik vērienīgs un ambiciozs ir Krievijas iebrukums, jau dažu dienu laika bija skaidrs, ka iecerētais nav izdevies kā plānots un okupantu taktika mainīsies, raidījumā “Komandcentrs” 1. martā skaidroja militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/komandcentrs/verdins-kino-cieniga-specoperacija-neizdevas-krievija-sak-planu-b-lenu-navejosu-karu.d?id=54110160

Ukrainas tautai Vīķe-Freiberga izteica savu apbrīnu par spēju aizstāvēt savas tiesības, bet Latvijas tautai – apbrīnu par spēju “nestāvēt malā, bet darīt visu, lai palīdzētu, kad ir nepārprotami redzams, ka Ukrainai tiek darīts pāri” un tiek veikti noziegumi pret cilvēci savās brutālākajās izpausmēs, kad ir iebrukusi armija, kas nogalina un spīdzina cilvēkus un īsteno noziegumus pret cilvēci.Eksprezidente uzsvēra, ka noziedzīgais Krievijas iebrukums Ukrainā ir panācis vēl nebijušu saliedēšanos, kā arī viņa pateicās latviešiem par to, ka arī latvieši ir spējuši mobilizēties un iestāties par Ukrainu.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga video uzrunā, kas tika atskaņota pie Brīvības pieminekļa, pateicās gan Ukrainas, gan Latvijas tautām “šajā skumjajā gadadienā, kad atceramies šo skumjo iebrukumu Ukrainas zemē no Krievijas puses”.

Kremlis škietami sācis radīt apstākļus tā saucamajām "viltus karoga" operācijām uz Ukrainas Čerņihivas apgabala starptautiskās robežas, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW). Domnīcas pētnieki raksta, ka Ukrainas Ziemeļu operāciju pavēlniecība 23. februārī ziņoja, ka Krievijas spēki gatavo iespējamās "viltus karoga" operācijas Čerņihivas apgabala starptautisko robežu rajonos. https://www.delfi.lv/news/arzemes/isw-kremlis-gatavo-viltus-karoga-operaciju-ukrainas-cernihivas-apgabala.d?id=55277394

Iebrukums, protams, lika sarosīties arī Kremļa dezinformācijas izplatītājiem, kas centās maldināt sabiedrību ar Maskavas propagandas atziņām. Konkrētā maldinošā ieraksta autors par Krievijas kara noziegumu attaisnošanu jau marta sākumā nonāca aiz restēm. https://www.delfi.lv/atmaskots/kremla-propagandas-izplatitaji-melo-par-krievijas-iebrukumu-ukraina.d?id=54098036

"Delfi" kultūras nodaļa apkopojusi desmit rakstus, kuros lasāms par Ukrainas kultūru, vēsturi un nozīmīgākajām personībām. https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/brivibas-balsis-10-stasti-un-sarunas-par-ukrainu-un-kulturu-kara-laika.d?id=55275112

Krievijas iebrukums aizsāka daudzus procesus Eiropā, tostarp atbrīvošanos no padomju ideoloģiskā mantojuma. Šādu skatu Rīgā varēja redzēt 25. februāra rītā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-nezinami-vandali-iekrasojusi-uzvaras-pieminekli-ukrainas-karoga-krasas.d?id=54096456

Te redzami foto no kara pirmajām stundām, kas pērn 24. februāra rītā bija pieejami strarptautiskajās foto aģentūrās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-iebrukums-ukraina-kara-pirmas-stundas-fotografijas.d?id=54091982

Droši vien pie daudzām ēkam Latvijā šodien plīvo Ukrainas karogi.

Apritot gadam, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, piektdien pie Brīvības pieminekļa noris mītiņš Ukrainas atbalstam, kuru rīko Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar domubiedriem.

Pēdējo nedēļu laikā Krievija, visticamāk, atkal ir mainījusi savu pieeju karā pret Ukrainu. Tās kampaņa tagad, visticamāk, galvenokārt ir vērsta uz Ukrainas bruņoto spēku degradāciju, nevis koncentrējas uz nozīmīgu jaunu teritoriju sagrābšanu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lielbritanija-krievijas-merkis-sobrid-ir-ukrainas-speku-degradacija-nevis-jaunu-teritoriju-sagrabsana.d?id=55277176

Sāpju, sēru, ticības un vienotības gads. “24. februārī miljoni no mums izdarīja izvēli. Nevis balto karogu, bet zili dzelteno. Nevis bēgt, bet stāties pretī. Tas bija sāpju, sēru, ticības un vienotības gads. Un šogad mēs palikām neuzvarami. Mēz zinām, ka 2023. būs mūsu uzvaras gads!” raksta Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1628983721507299333

Valsts prezidents Egils Levits uzrunā ukraiņu valodā tautai 24. februārī norādīja, ka ""krievu pasaule" ienīst brīvību un demokrātiju". Viņš arī atzīmēja, ka Ukraina būs demokrātiska un plaukstoša Eiropas valsts. https://twitter.com/valstsgriba/status/1629020804724981761

Tolaik pirmajās minūtēs kopš pirmajiem raķešu sprādzieniem “Delfi” sāka ilgāko teksta tiešraidi savā vēsturē, kurā tagad var atskatīties uz kara pirmo dienu, notikumu attīstības ātrumu un sajūtām. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ar-raketem-un-tankiem-krievija-iebruk-ukraina-teksta-tiesraides-arhivs.d?id=54090934

Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Esiet sveicināti kara gadadienai veltītā teksta tiešraidē. Tieši pirms gada agrās 24. februāra stundās Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kremlī plānotā ātrā “specoperācija” izvērsās asiņainā kaujā, kas turpinās joprojām, Maskavai nespējot sasniegt nevienu no saviem stratēģiskajiem mērķiem.