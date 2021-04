Pirms protestiem Krievijā aiztur Navaļnija atbalstītājus. Teksta tiešraide

Visā Krievijā trešdien plānotas solidaritātes akcijas ieslodzījumā esošā Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija atbalstam, kurš kopš 31. marta ievēro badastreiku un viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies.

Navaļnija līdgaitnieki protestus trešdien, 21. aprīlī, izsludināja lielākajās Krievijas pilsētās, tostarp Maskavā un Sanktpēterburgā, kur to sākums paredzēts pulksten 19.00. Varasiestādes cenšas nepieļaut pulcēšanos un jau dienas gaitā tiek ziņots pat aizturētajiem.

Navaļnijs badastreiku sāka pēc tam, kad viņam cietumā pasliktinājās veselības stāvoklis, bet ieslodzījuma vietas administrācija neļāva viņu pārbaudīt ar cietumu nesaistītiem mediķiem. Pēc badastreika sākuma viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies un pagājušās nedēļas nogalē izskanēja bažas, ka viņš jebkurā brīdī var nomirt.

Akcijas nav saskaņotas. Iepriekšējās Navaļnija atbalstam notikušās akcijās šogad notika masveida aizturēšanas un pret daudziem protestu dalībniekiem ierosinātas krimināllietas.

Permā: View this post on Instagram A post shared by @navalnytoday

https://twitter.com/pushkarskaia/status/1384882670728093700?ref_src=twsrc%5Etfw

Pilsētu laukumos jau preventīvi varasiestādes izvietojušas nožogojumus, lai pulcēšanās nebūtu iespējama.

Maskavā aizturēta Navaļnija līdzgaitniece Ļubova Soboļa, kā arī preses sekretāre Kira Jarmuša.

Varasiestādes cenšas nepieļaut akciju norisi un jau tiek ziņots par kratīšanām pie opozicionāra atbalstītājiem un vairāk nekā 100 aizturētajiem.

