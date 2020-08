Plūdi apdraud Ziemeļkorejas galveno kodolobjektu

Plūdi Ziemeļkorejā, domājams, skāruši Jongbjonas zinātnisko pētījumu centru, kas ir totalitārās valsts galvenais kodolobjekts, vēsta portāls "38 North".

Pie tāda secinājuma pētnieki nonākuši, analizējot satelīta uzņemtos attēlus.

6. augusta attēlos redzams, ka gar centru plūstošās upes līmenis ir pacēlies un ūdens sasniedzis divas sūkņu stacijas, kas apkalpo kompleksa kodolreaktorus.

Savukārt no 8. līdz 11. augustam uzņemti attēli liecina, ka ūdens vēlāk atkāpies, nenodarot bojājumus kodolobjektam.

Ziņojuma autori norāda, ka objektā esošais piecu megavatu jaudas kodolreaktors, ko, iespējams, izmanto ieroču plutonija ražošanai, nedarbojas jau vairākus mēnešus, bet eksperimentālais vieglā ūdens reaktors pagaidām nav palaists.

Speciālisti uzskata, ka nākotnē līdzīgi plūdi varētu novest pie reaktoru atslēgšanas.

Recent commercial satellite imagery of #DPRK's Yongbyon Nuclear Center shows significant flooding along the Kuryong River. https://t.co/AilsRIDEat