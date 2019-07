Plūdi Vašingtonā nesaudzē pat Baltā nama pagrabu

Lietusgāžu izraisīti plūdi pirmdien piemeklējuši ASV galvaspilsētu Vašingtonu, kā arī blakus esošos rajonus Mērilendas un Virdžīnijas štatos, vēsta telekanāls "NBC News".

Tūkstošiem cilvēku laika apstākļu dēļ palikuši bez elektrības un stihija nav saudzējusi arī Balto namu, ziņo "The Washington Post" – ūdens parādījies prezidenta administrācijas pagrabstāvā. Sociālo tīklu attēli liecina, ka telpās izveidojusies peļķe.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) July 8, 2019



Plūdu dēļ arī slēgta Nacionālā arhīva ēka.

#DCsBravest have removed several occupants to safety from cars in high water at 15th St and Constitution Ave NW. pic.twitter.com/MKXSMJzsua — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 8, 2019



Lietus appludinājis desmitiem ceļu, kā dēļ tie ir slēgti. Savukārt Vašingtonas piepilsētā Arlingtonā applūdusi metro stacija "Virginia Square".

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019



Laika apstākļi ietekmējuši arī Ronalda Reigana lidostas darbu galvaspilsētā, kur kavēti lidojumi. Virdžīnijas štatā atcelti vilcienu reisi.