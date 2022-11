Podoļaks: Ukraina ir gatava sarunām ar Krievijas nākošo prezidentu

Ukraina ir gatava sarunām ar Krieviju, bet tikai ar tās nākošo prezidentu, pirmdien tviterī apliecināja Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.

Šādu nostāju Podoļaks pauda pēc ASV laikraksta "Washington Post" publikācijas par to, ka ASV it kā mudina Ukrainu izrādīt gatavību iesaistīties sarunās ar Kremli un ka ASV esot gatavas uzstāt uz šādām sarunām, ja Ukrainas armija atbrīvos Hersonu - tas ļaušot runāt no spēka pozīcijām.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.

1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else

Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.