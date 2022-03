Poļi amerikāņiem piedāvā dot visus 'Mig-29'; Krieviju pamet 'McDonald's'. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā, kura laikā tiek terorizēti un bombardēti civiliedzīvotāji, ilgst jau gandrīz divas nedēļas. Kijeva turpina uzstāt uz nepieciešamību slēgt gaisa telpu virs Ukrainas, lai pārtrauktu Maskavas dominanci gaisā un civilās infrastruktūras bombardēšanu. Krievija neapstāsies Ukrainā, brīdina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Turpinām sekot notikumiem kara 13. dienā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (13. diena)

Irpiņa Kijevas pievārtē. Kāds vīrietis no karadarbības zonas iepirkumu ratos ved ārā pavecāku sievieti. Foto: AP

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Anna Maļara otrdien aicināja pilsoņus neizplatīt ziņas par bruņojumu un tehniku, ko Ukrainai plāno nodot starptautiskie partneri. "Cienījamie līdzpilsoņi, ir milzu lūgums - līdz uzvarai neizplatīt informāciju par bruņojumu un tehniku, ko plānots nodot Ukrainai vai kas jau ir nodota. Nevajag priecīgus paziņojumus! Pašlaik karš ir cita realitāte. Šī ir ļoti jutīga tēma, un jums tik un tā nav drošas informācijas, jo tā ir aizslepenota," atzīmēja Maļara. Viņa uzsvēra, ka ar šādiem paziņojumiem vai to pārsūtīšanu tiek nodarīts ļaunums valstij. (LETA)

Tikmēr ukraiņu zemnieki ar traktoriem turpina utilizēt Krievijas armijas bruņutehiku. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1501293371071123456?ref_src=twsrc%5Etfw

Vācijas raidsabiedrība "Deutsche Welle" otrdien paziņojusi, ka pārcels savu Maskavas biroju uz Rīgu. Latvijas galvaspilsētā tiks iekārtota "Deutsche Welle" studija un uz šejieni pārbrauks arī visi raidsabiedrības Maskavas biroja darbinieki. 3. februārī stājās spēkā Krievijas valdības lēmums slēgt raidorganizācijas "Deutsche Welle" biroju Maskavā un tā darbinieku akreditācijas anulēšana. "Deutsche Welle" slēgšana ietilpa atbildes pasākumos pret Vācijas medijiem par Krievijas valsts raidsabiedrības RT vācu valodas kanāla translācijas aizliegšanu Vācijā. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis jau paudis prieku par "Deutsche Welle" lēmumu. https://twitter.com/MStakis/status/1501310327249588225?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas Banka otrdien paziņojusi, ka no 9. marta līdz 9. septembrim valstī būs spēkā noteikumi, kas ierobežos ārvalstu valūtas izņemšanu no banku kontiem. Krievijas iedzīvotāji no saviem valūtas noguldījumiem vai kontiem varēs izņemt summas tikai līdz 10 tūkstošiem ASV dolāru, bet pārējā summa tika izsniegta rubļos. Valūtas kontu summa rubļos tiks pārrēķināta pēc attiecīgās dienas kursa. (CNN)

ASV bezalkoholisko dzērienu ražotājs "Coca-Cola Co." otrdien paziņoja par savas darbības apturēšanu Krievijā, pievienojoties Rietumu valdību un uzņēmumu reakcijai uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ar līdzīgu paziņojumu otrdien nāca klajā arī uzņēmumi "PepsiCo" un "Starbucks".

Ukrainā jau karo un arī miruši pirmie Kremlim pakļautās privātās militārās organizācijas "Vagner" kaujinieki, ziņo Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs. Iepriekš bija izskanējušas baumas, ka no Sīrijas un Āfrikas valstīm kompānijas kaujās rūdītie kaujinieki esot pārdislocēti karam Ukrainā, bet nekādu pierādījumu tam nebija. https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1501262745156661257

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, kas atrodas Rīgā iepretim Krievijas vēstniecībai, otrdien izvietojis milzīgu plakātu, kurā attēlots Vladimirs Putins ar galvaskausa elementiem. Muzeja solis jau ieguvis plašu ievērību "Twitter" tīklā, kur ar foto no muzeja fasādes dalījies arī pazīstamais krievu publicists un žurnālists Artēmijs Troickis.

Ukrainas mērogiem salīdzinoši netālu no Izjumas šovakar Krievijas aviācija bombardēja nelielo Balaklijas pilsētu harkivas apgabalā, kuru Krievijas spēki sakās jau kontrolējam. https://twitter.com/antiputler_news/status/1501277344903806976

Krievijas spēki pēc vairāku dienu ilgas bombardēšanas ieņēmuši Izjumas pilsētas ziemeļdaļu, kuru no dienvidiem nodala Siverijdonecas upe. Visus tiltus Ukrainas spēki pilsētā uzspridzinājuši, lai tādējādi kavētu krievu uzbrukumu.

Krievija uz ASV un Lielbritānijas paziņojumiem par energoresursu iepirkšanas pārtraukšanu atbildējusi ar paziņojumu, ka ierobežos noteiktu izejvielu eksportu. BBC atzīmē, ka Krievija (kā arī kara plosītie Ukrainas austrumi) ir viena no lielākajiem graudu ražotājām pasaulē, turklāt Krievija saražo gandrīz 40% no pallādija – reta metāla, kas ir būtiska dažādu elektronisku ierīču, kā arī gaisa, ūdens un cita veidu attīrīšanas iekārtu sastāvdaļa.

Zelenskis pēc ASV lēmuma apturēt naftas un citu energoresursu iepirkumu no Krievijas pateicas Baidenam par triecienu Putina kara mašīnas sirdī. Viņš arī aicināja citu pasaules valstu līderus sekot šim piemēram. (BBC)

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sieva Oļena otrās kara nedēļas izskaņā publiskā vēstulē dažādiem medijiem uzrunājusi pasauli. "Neskatoties uz Kremļa atbalstīto propagandas iestāžu apgalvojumiem, kuri to sauc par "speciālo operāciju", patiesībā notiek Ukrainas civiliedzīvotāju masu slepkavība," pauž Zelenska.

No Krievijas spēku ielenktās Simi pilsētas Ukrainas ziemeļaustrumos uz Poltavu šodien evakuēti aptuveni 600 indiešu studenti. Tā esot pirmā veiksmīgā evakuācijas operācija no Krievijas ielenktas teritorijas. Vairākas evakuācijas operācijas no Mariupoles izgāzušās, Krievijas spēkiem neturot solījumu uz evakuācijas laiku pārtraukt uguni. (BBC)

Fragments no Vladimira Solovjova raidījuma, kas pēc tiešraides esot dzēsts. Tajā sankcijām pakļautais Kremļa propagandists, kurš iebrukuma dēļ zaudējis vismaz divas villas, ar viesi runā par "specoperācijas" neveiksmēm un bezjēdzību.

Ko īsumā nozīmē ASV atteikšanās no Krievijas energoresursiem:- tūlītēji liegta jaunu Krievijas naftas, noteiktu naftas produktu, sašķidrinātas gāzes un ogļu iegādes līgumu slēgšana;- esošo kontraktu pārtraukšana 45 dienu laikā;- liegts investēt Krievijas enerģijas sektorā gan tieši, gan pastarpināti.ASV amatpersonas norāda, ka nesagaida, ka Eiropa sekos ASV piemēram, jo ASV importē ievērojami mazāk Krievijas energoresursu. Tomēr par līdzīgu soli, tiesa, ilgākā laika periodā izšķīrusies arī Lielbritānija.

Arī bijušais Gruzijas aizsardzības ministrs Iraklijs Okruašvili kopā ar Gruzijas brīvprātīgajiem ieradies Ukrainā, lai cīnītos pret Krieviju, raksta ukraiņu medijs "Pravda". Okruašvili starptautisku atpazīstamību ieguva kā Gruzijas prezidenta Mihaila Saakašvili opozicionārs vēl pirms Krievijas iebrukuma Gruzijā 2008. gadā. Okruašvili bija Saakašvili sabiedrotais, bet 2007. gada septembrī pārgāja opozīcijā, apsūdzot prezidentu uzņēmēja Badri Patarkacišvili nogalināšanas organizēšanā. Viņš vēlāk tika arestēts, tad atbrīvots un patvērās Francijā.

Norvēģijas galvaspilsētā Oslo Krievijas vēstniecību "pārceļ" pie Ukrainas laukuma, sekojot citu valstu piemēriem ielu nosaukumu maiņā.

Polija visus tās rīcībā esošos iznīcinātājus "MIG-29" nodos ASV Bruņotajiem spēkiem Vācijā. "Polijas Republikas varas iestādes pēc konsultācijām starp prezidentu un valdību ir gatavas nekavējoties un bez maksas nodot visas savas lidmašīnas "Mig-29" ASV Ramšteinas aviācijas bāzē ASV rīcībā," teikts Polijas valdības interneta vietnē. Tajā pašā laikā Polija pieprasa ASV nodrošināt Polijai lietotas lidmašīnas ar atbilstošām spējām. Polijas valdība arī aicina citus NATO sabiedrotos, kuru rīcībā ir "MIG-29", rīkoties tāpat.

Pēdējās dienās Krieviju pametuši zīmolu "Adidas", "Calvin Klein" un "Tommy Hilfiger" pārstāvji, bet globālais milzis "Shell" paziņojis, ka pārtrauks naftas iepirkšanu no Krievijas. Pretēji "McDonald's" ķēdei, kas pēc ilgstošas minstināšanās kara 13. dienā paziņoja par darbības apturēšanu Krievijā, "KFC" un "Pizza Hut" īpašnieki pagaidām tikai paziņojuši par investīciju apturēšanu.

Ātrās ēdināšanas ķēde "McDonald's" uz laiku slēgs visus tā aptuveni 850 Krievijas bistro. Tajos līdz šim strādāja ap 62 000 darbinieku. Paziņojums nācis pēc vairāk nekā nedēļu ilgas uzņēmuma starptautiskas kritizēšanas par savu sākotnējo lēmumu Krievijā darbu turpināt. Kā aplis ir noslēdzies, var atcerēties, aplūkojot vairāk nekā 30 gadus senus kadrus: https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/vesturiski-foto-garas-rindas-un-amerikas-garsa-pirma-mcdonalds-atversana-maskava.d?id=44872112

"Irish Times", visticamāk, neapzināti izplatījuši viltus ziņu, ka ANO liegusi saviem darbiniekiem situāciju Ukrainā saukt par "karu" vai "iebrukumu". ANO ģenerālsekretāra vietniece politikas jautājumos Rosmarija Dikarlo arī personīgi Krievijas agresiju sauc īstajos vārdos: "Pēc gandrīz divām nedēļām ir sāpīgi skaidrs, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā visvairāk cieš civiliedzīvotāji — nogalināti, ievainoti, un spiesti pamest mājas. Šis karš ir bezjēdzīgs. Mēs esam gatavi atbalstīt visus labticīgos centienus sarunās, lai izbeigtu asinsizliešanu." https://twitter.com/DicarloRosemary

Volodimirs Zelenskis britu parlamentāriešiem tiešraidē atzīmēja, ka Ukraina cīnīsies līdz galam. Atsaucoties uz britu premjera Vinstona Čērčila 1940. gada runu, Zelenskis uzsvēra: "Mēs nepadosimies un mēs nezaudēsim. Mēs cīnīsimies līdz galam jūrā, gaisā. Mēs turpināsim cīnīties par savu zemi, lai kāda tā būtu. Cīnīsimies mežos, laukos, jūras krastos un ielās."

Ukrainas līderis īpašā tiešraides uzrunā Lielbritānijas parlamentam prasīja nodrošināt Ukrainas debesu slēgšanu.BBC atzīmēja, ka šī bija pirmā kāda ārvalstu līdera uzruna Lielbritānijas parlamentā un tā uzklausīta pilnīgā klusumā, bet noslēdzoties saņēma ilgstošus aplausus. Vestminsterā iepriekš notikušas diskusijas par to, vai valdība ir darījusi gana daudz, un līdzšinējās sankcijas un palīdzības programmas ir atbalstījusi arī opozīcija. Tomēr Zelenskis aicināja iet vēl tālāk un slēgt Ukrainas debesis. Šo ideju ministri jau vairākkārt ir noraidījuši, baidoties no plašākas konflikta eskalācijas ārpus Ukrainas robežām.

ASV izlūkdienesti lēš, ka Krievijas agresīvajā iebrukumā bojā gājuši no 2000 līdz 4000 Krievijas karavīru, otrdien Pārstāvju palātas Izlūkošanas komitejai atklāja Aizsardzības izlūkošanas pārvaldes vadītājs ģenerālleitnants Skots Berjērs.

"Krievijas agresija maksā mums visiem. Nav īstais brīdis peļņas gūšanai vai cenu griešanai. Es vēlos skaidri pateikt, ko mēs nepieņemsim," komentējot ASV atteikšanos no Krievijas energoresursiem, norādīja Džo Baidens. "Šis ir brīdis, kad mums ir jāizdara sava daļa," viņš teica.

Premjerlīga un visi tās klubi šodien vienbalsīgi lēma pārtraukt sadarbību ar Krievijas raidkompānijas partneri "Rambler" ("Okko Sport"). https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/anglijas-futbola-premjerligas-speles-turpmak-krievija-vairs-neredzes.d?id=54131496

ASV prezidents Džo Baidens, nesagaidot līdzvērtīgu atbalstu no Eiropas valstu līderiem, otrdien paziņoja par pilnīgu atteikšanos no Krievijas energoresursiem.Viņš uzsvēra, ka iebrukums Ukrainā jau tagad nodara kaitējumu amerikāņu ģimenēm, pieaugot izmaksām. Vladimira Putina izvērstais karš pret kaimiņvalsti jau tagad ir redzams cenu pieaugumā. Tāpat paredzama cenu celšanās arī šī lēmuma dēļ.Eiropas Savienībā savukārt vienprātība par nepieciešamo rīcību nav panākta tieši lielo ekonomisko izmaksu dēļ. No Eiropas valstīm vienīgi Lielbritānija skaidri norādījusi, ka arī sekos ASV piemēram.

Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojums, ka viņš paaugstina savu kodolspēku gatavības statusu, bija "ļoti neparasts", otrdien likumdevējiem sacīja ASV Nacionālās izlūkošanas direktore Avrila Heinsa, taču viņa sacīja, ka pats paziņojums ir tulkojams kā atturēšanas līdzeklis, nevis tiešs drauds Savienotajām Valstīm."Mēs to uztveram ļoti nopietni, kad viņš dod šādus signālus," sacīja Heinsa, "taču mēs domājam, ka viņš (..) mēģina atturēt NATO no iesaistīšanās konfliktā Ukrainā. Tas bija viņa galvenais [paziņojuma] mērķis."Heinsa arī mierināja, ka par spīti Kremļa paziņojumiem, ka Krievijas stratēģiskajiem spēkiem tiks noteikts "īpašs trauksmes statuss", šobrīd neesot redzams nekas tāds, kas nebūtu redzēts pagātnē. (CNN)

Krievijas spēki šodien šķērsojuši Užas upi uz ziemeļrietumiem no Kijevas, liecina pašu Krievijas spēku publicēts video. Atbilstoši līdzšinējām aplēsēm, tā ir teritorija pie pašas Baltkrievijas robežas, kuru Krievijas spēki kontrolē jau kopš kara pirmās dienas un neliecina par jauniem okupantu panākumiem. https://twitter.com/SimNasr/status/1501172060021792773

Spānijas ģenerālprokurors sācis tā dēvēto "strukturālo izmeklēšanu" par iespējamiem kara noziegumiem, ko Krievijas karavīri pastrādājuši kopš iebrukuma Ukrainā, tādējādi sekojot Vācijas kolēģim, kura pārstāvji par izmeklēšanu paziņoja stundu iepriekš.

Pāvests Francisks ir gatavs "darīt visu", lai Ukrainā būtu miers, telefonsarunā Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam norādījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins. Viņš nodevis karu izraisījušās valsts ārlietu ministram pāvesta "dziļās bažas", kā arī atkārtoja aicinājumu izveidot humānos koridorus, lai civiliedzīvotāji un glābēji varētu izvairīties no vardarbības. ("The Moscow Times")

Ceļš no Harkivas līdz Starij Saltivai piedrazots ar "denacifikācijas specperācijas" militāro tehniku un, kā video saka tā autors, arī kājām un citām cilvēku ķermeņa daļām. https://t.me/kharkivlife1/27099

Kremļa propagandas rupora "Sputnik" radio stacijai piešķirta pagājušajā nedēļā Ukrainas kara patiesā atspoguļojuma dēļ aizliegtās liberālās radiostacijas "Eho Moskvi" frekvence, paziņojusi "Sputnik" mātesuzņēmuma "RT" galvenā redaktore Margarita Simonjana.

Lielbritānija arī aizliegs Krievijas naftas importu, ziņo "Politico". Jau izskanējis, ka arī ASV mudina sabiedrotos atteikties no krievu naftas, turklāt paredz no tās atteikties arī vienpusēji. Tikmēr Eiropas Savienības dalībvalstis turpina diskutēt par kaitējumu ekonomikai, ko nodarītu šāds solis. ASV jau izsenis uzsver, ka Krievija naftu izmanto kā ieroci politisku mērķu sasniegšanai.

Vācijas federālais prokurors sācis tā dēvēto "strukturālo izmeklēšanu" par iespējamiem kara noziegumiem, ko Krievijas karavīri pastrādājuši kopš iebrukuma Ukrainā, otrdien telekanālam CNN pavēstīja prokuratūra. "Ir konkrētas pazīmes, ka jau varētu būt pastrādāti kara noziegumi, jo īpaši kara noziegumi, kas saistīti ar aizliegtu kara metožu izmantošanu pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī pret civiliem objektiem," teikts prokuratūras paziņojumā.

Prestižā itāļu autoražotāju kompānija "Ferrari" ziedos vienu miljonu eiro ukraiņu atbalstam. Šie līdzekļi cita starpā tikšot novirzīti starptautiskiem projektiem, kas paredzēti Ukrainas atbalstam.

No agresoriem atbrīvots ceļš līdz Sumi, paverot iespēju no ilgstoši ielenktās pilsētas evakuēties civiliedzīvotājiem, ziņo BBC. Pirms vairākām dienām tika ziņots, ka tie, kas paši saviem auto bija nolēmuši pilsētu pamest, tika Krievijas armijas karavīru aplaupīti, piekauti un padzīti no automašīnām. Sumi, pilsētā ar aptuveni 260 000 iedzīvotāju, otrdien saorganizēti autobusi evakuācijai, bet britu žurnālisti norāda, ka lielākais izaicinājums bijis nonākt līdz šīm iepriekš noteiktajām pulcēšanās vietām. Patlaban jau pirmie autobusi esot ceļā uz Poltavu. Ceļā tie apšaudīti pie ukraiņu kontrolposteņa, bet uguns neesot atklāta tieši pa autobusiem un cietušo nav. Arī Krievijas bruņutehnikas kolonna drīz atkāpusies.

Aktuālā karte – kā Ukraina aizstāvas pret Krievijas iebrukumu (8. marts).https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-8-marta-aktuala-informacija.d?id=54130410

Ministru kabinets otrdien, 8. martā, vienojās par plašām izmaiņām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, atvieglojot Ukrainas bēgļiem darba gaitu sākšanu Latvijā, sevišķi farmācijas nozarē. https://www.delfi.lv/news/national/politics/ukrainas-begliem-atvieglo-darba-gaitu-uzsaksanu-latvija-ziedotajiem-paplasina-nodoklu-atlaides.d?id=54130694

Harkivas mērs Igors Terehovs telekanālam CNN sacījis, ka ir "pilnīgi pārliecināts", ka viņa pilsēta sakaus Krievijas spēkus. Smagās artilērijas apšaude, gaisa uzlidojumi, kā arī apšaudes pret dzīvojamiem rajoniem ir radījušas lielu postījumu, taču Harkiva vēl nav nonākusi krievu rokās un, pateicoties Ukrainas armijai, "izturēs", uzstāja Terehovs.

Latvijas basketbolists Artjoms Butjankovs pametis Krievijas superlīgas klubu "Samara" un atgriezies Latvijā. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/butjankovs-pametis-krievijas-klubu-samara-un-atgriezies-latvija.d?id=54129536

Paredzams, ka ASV prezidents Džo Baidens šodien aizliegs Krievijas naftas, dabasgāzes un ogļu importu uz ASV, liecina trīs avoti, kas ir pazīstami ar lēmumu un uz kuriem atsaucas CNN. ASV veiks šo soli vienpusēji – bez saviem sabiedrotajiem Eiropā, jo Eiropas valstu starpā nav vienprātības par to, vai aizliegt Krievijas energoresursu importu.

Ukrainas ģenerālštābs brīdina, ka Baltkrievija, iespējams, gatavojas karaspēka nosūtīšanai uz Ukrainu. Baltkrievija pārgrupējusi savus spēkus un daļu no tiem izvietojusi uz Ukrainas robežas netālu no Brestas pilsētas un Aleksandrovkas ciema Gomeļas apgabalā. Bažas par to, ka Baltkrievija varētu militāri iesaistīties konfliktā un palīdzēt Krievijas spēkiem veikt invāziju Ukrainā, izskanējušas jau iepriekš. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1501182101298757637

Pēdējās dienās strauji palielinājušies uzbrukumi Ukrainas slimnīcām un neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam, brīdinājusi Pasaules Veselības organizācija (PVO).Tā piebilda, ka valstī sāk beigties vairāki medicīnas resursi un medikamenti, piemēram, skābeklis, insulīns un individuālie aizsardzības līdzekļi, taču organizācija strādājot, lai ātri piegādātu Ukrainai visu nepieciešamo. (Sky News)

Andrejs Ilarionovs, bijušais Putina padomnieks, kurš pašlaik dzīvo ASV, aizvadītajā nedēļas nogalē apmeklēja Tallinu. Ilarionovs piecus gadus, līdz 2005. gadam, bija Krievijas prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos, kā arī pārstāvēja Krieviju "lielajā astotniekā". https://www.delfi.lv/news/arzemes/bijusais-putina-padomnieks-baltijai-un-polijai-dala-brunoto-speku-jakoncentre-pie-baltkrievijas-robezas.d?id=54129744

"Ukraina pieprasa ētiski un sociāli atbildīgus globālos uzņēmumus pārtraukt vai apturēt darbību ar Krieviju vai Krievijā, tādējādi atsakoties finansēt [Maskavas] vardarbību, slepkavības un noziegumus pret cilvēci," mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstījis Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501166138495062022

Kanādai ir nozīmīga loma Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā, otrdien, 8. martā, tiekoties ar Kanādas premjerministru Džastinu Trudo, uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. https://www.delfi.lv/news/national/politics/kanadai-ir-nozimiga-loma-latvijas-aizsardzibas-speju-stiprinasana-uzsver-karins.d?id=54130210

Ieslodzītais Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs atkal aicinājis uz protestiem pret Maskavas iebrukumu Ukrainā, sakot, ka krievu reakcija uz karu "lielā mērā noteiks Krievijas vietu 21.gadsimta vēsturē". Navaļnija vārdā paustos ierakstos mikroblogošanas vietnē "Twitter" teikts, ka Krievijā aug dusmas pret karu un "pretkara impulss turpinās pieaugt visā sabiedrībā, tāpēc pretkara protestus nekādā gadījumā nevajadzētu apturēt". (RFE/RL)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens paziņojis, ka Eiropas valstīm ir "obligāti" jāpārtrauc paļaušanās uz Krievijas enerģiju, jo īpaši turpinoties Ukrainas karam. Uzstājoties kopīgā preses konferencē Tallinā ar Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu, Blinkens sacīja, ka šobrīd ir "nozīmīga, ne tikai iespēja, bet arī obligāta nepieciešamība daudzām Eiropas valstīm beidzot atbrīvoties no atkarības no Krievijas enerģētikas. Jo Krievija to izmanto kā ieroci," izteicās Blinkens, kuru citē CNN.

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, partijas "Konservatīvie" (iepriekš – Jaunā konservatīvā partija) pārstāvis Juris Jurašs brīvprātīgi devies aizstāvēt Ukrainas teritoriju, apliecināja "Konservatīvo" līderis, tieslietu ministrs Jānis Bordāns. https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeimas-deputats-jurass-brivpratigi-pievienojies-ukrainas-spekiem.d?id=54130364

Stoltenbergs minēja, ka Krievijas iebrukums Ukrainā radījis lielāko bēgļu krīzi Eiropā kopš Otrā pasaules kara, savukārt apšaudes, kam pakļauti civiliedzīvotāji, ir kara noziegums. https://www.delfi.lv/news/national/politics/video-nato-aizsargas-katru-latvijas-centimetru-pauz-stoltenbergs.d?id=54128926

Pagaidu pamiers ap Sumi pilsētu lielākoties tiek ievērots, ļaujot civiliedzīvotājus evakuēt pa humanitāro koridoru, sacījis reģiona gubernators. (Al Jazeera)

Iznīcināta okupantu tehnika Sumi apgabalā. Fotogrāfijas uzņemtas 7. martā.

Saskaņā ar jaunākajiem ANO datiem kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma 24. februārī karā ir cietuši 1207 civiliedzīvotāji.Šis skaitlis ietver 406 nogalinātos un 801 ievainotos, taču skaitļi, "visticamāk, ir daudz lielāki", saka ANO pārstāve Liza Trosela.

Krievijas spēku virzība uz priekšu Ukrainā ir "ievērojami palēninājusies", apgalvoja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks. "Atsevišķos virzienos, kur viņi devās uz priekšu, tā [virzīšanās] praktiski ir apstājusies," televīzijā pārraidītā brīfingā sacīja Oleksijs Arestovičs, piebilstot, ka Ukrainas spēki dažos apgabalos veic pretuzbrukumus. (Al Jazeera)

Ukrainas Nacionālā policija sākusi vairāk nekā 1100 kriminālprocesus par Krievijas militārpersonu pastrādātajiem noziegumiem. Lielākā daļa no tiem ir par kara likumu un paražu pārkāpšanu, Ukrainas teritoriālās vienotības un neaizskaramības aizskaršanu un sabotāžu, tviterī paziņojis Ukrainas Valsts īpašo sakaru un informācijas aizsardzības dienests (SSCIP). https://twitter.com/dsszzi/status/1501161188511694857

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins situāciju Ukrainā raksturojis kā satraucošu un aicinājis uz "maksimālu savaldību". Sji, runājot virtuālajā konferencē ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu, sacīja, ka šīm trim valstīm kopīgi jāatbalsta miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu, raksta "Al Jazeera". Ķīnai ir labas attiecības ar Krieviju un līdz šim Pekina ir izvairījusies no Maskavas uzsāktās militārās invāzijas nosodīšanas. Tāpat Ķīna nav Krievijas darbības nosaukusi par "iebrukumu".

Uzņēmums "Shell" paziņojis, ka nekavējoties pārtrauks visus Krievijas jēlnaftas iepirkumus, slēgs degvielas uzpildes stacijas, kā arī pārtrauks visu cita veida darbību Krievijā.

"Mums jābūt gataviem uz ļaunāko, sliktākais vēl ir tikai priekšā," šodien par situāciju Ukrainā izteikusies Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa. Viņa aicināja Krieviju izolēt no brīvās pasaules un sacīja, ka kriptovalūta ir jāierobežo, lai novērstu sankciju "nepilnības". (Sky News)

BBC ziņo, ka Krievijas spēki apšauda evakuācijas ceļu no aplenktās Mariupoles pilsētas. Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis Oļegs Ņikoļenko sacīja, ka Krievijas spēki uzbrūk humānās palīdzības koridoram. Astoņas kravas automašīnas un 30 autobusi ir ceļā, lai nogādātu pilsētā humāno palīdzību un evakuētu civiliedzīvotājus uz Zaporižju, viņš sacīja.

Zelenskis apliecināja, ka Ukraina nevēlas būt valsts, kas "kaut ko lūdz, stāvot uz ceļiem, un mēs negrasāmies būt tāda valsts, es nevēlos būt tāds prezidents". https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-aicina-putinu-uz-dialogu-kapitulet-nav-gatavs.d?id=54130084

Ukrainas kara bēgļu skaits pārsniedzis divus miljonus, paziņojusi ANO. ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi iepriekš nosauca masveida izceļošanu no Ukrainas par visstraujāk augošo bēgļu krīzi Eiropā kopš Otrā pasaules kara. (BBC)

Ukraina ir atguvusi kontroli pār kādu rajonu Mikolajivas pilsētā, paziņojis reģiona gubernators. (Sky News)

Eiropas Savienības piedāvājums 500 miljonu eiro apmērā palīdzībai valstīm, kas palīdz Ukrainas bēgļiem, ir nepietiekams, paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks. "Ar šo summu noteikti nepietiks, jo īpaši tāpēc, ka tā ir jāsadala starp visām valstīm," intervijā sacīja Pāvels Jablonskis. (BBC)

Populārais aktieris Leonardo Dikaprio esot ziedojis 10 miljonus ASV dolāru Ukrainas bruņotajiem spēkiem — šobrīd tas ir lielākais vienas personas ziedojums. https://twitter.com/Hromadske/status/1501133808996921345

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Mariupolē miris bērns, kurš cietis no dehidratācijas. Aplenktā ostas pilsēta Mariupole Ukrainas dienvidaustrumos pašlaik cieš no ūdens, pārtikas un elektroenerģijas trūkuma. Trūkums ir novedis pie traģiska bērna zaudējuma dehidratācijas dēļ, ziņojis prezidents. (Sky News)

Ukrainas amatpersonas ziņo, ka ir sākušas civiliedzīvotāju evakuāciju no Sumi pilsētas ziemeļaustrumos un Irpinas pilsētas netālu no galvaspilsētas Kijevas. Evakuācija sākās pēc tam, kad Krievijas un Ukrainas amatpersonas vienojās izveidot "humānos koridorus", lai civiliedzīvotāji varētu izkļūt no dažām Krievijas spēku aplenktajām pilsētām. (Al Jazeera)

Sumi Ukrainas spēku rokās nonācis nebojāts Krievijas tanks, turklāt krāsojums uz sāna liecina, ka tas piedalījies militārajās parādēs. https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/videos/4891766400910257/&show_text=0&width=268

Ukrainas eksprezidents Viktors Janukovičs aicinājis pašreizējo Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski beigt cīnīties. Prokremliski noskaņotais Janukovičs, kurš dzīvo Krievijā, kopš zaudēja amatu 2014. gadā, lūdz Zelenski “pārvarēt savu lepnumu” un apturēt karu.Janukoviča vēstule Zelenskim publicēta Krievijas medijos. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1501112603132968960

Ukraina ziņo par Krievijas spēku zaudējumiem kopš invāzijas sākuma: Vairāk nekā 12 000 okupantu karavīru ir krituši. Vakar tika ziņots par aptuveni 11 000.Iznīcināti vairāk nekā 300 tanki, kā arī 1036 bruņu kaujas mašīnas, teikts paziņojumā. Šie ir Ukrainas sniegtie dati, un šobrīd nevaram pārliecināties par to precizitāti. https://twitter.com/dsszzi/status/1501110070993637379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501110070993637379%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-latest-news-war-vladimir-putin-zelenskyy-ceasefire-only-50-uk-visas-live-updates-12541713

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless šorīt atkal apspriedis jautājumu par lidojumu aizlieguma zonas izveidi virs Ukrainas. Viņš uzsvēra, ka Apvienotā Karaliste neatbalsta šādas zonas izveidi. Viņš norāda, ka lidojumu aizlieguma zona neietekmēs ne Krievijas raķetešu, ne artilērijas uzbrukumus. Tāpat ministrs skaidroja, ka šādas zonas izveide arī apturētu Ukrainas lidmašīnu lidojumus. "Ja mums ir lidojumu aizlieguma zona, neviens nelido," sacīja Voless. (BBC)

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien kritās, bet naftas cenas pieauga pēc ziņām, ka ASV varētu aizliegt Krievijas jēlnaftas importu tās iebrukuma Ukrainā dēļ. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/akciju-cenas-kritas-naftas-cenas-aug-bazas-par-iespejamu-asv-aizliegumu-importet-krievijas-naftu.d?id=54128936

Uzbrukumos Sumi pilsētai un tās apkārtnes priekšpilsētām pagājušajā vakarā nogalināti vairāk nekā 10 cilvēki, paziņoja Ukrainas militārpersona. Starp bojāgājušajiem ir arī bērni. (Sky News)

Ukraina šajos grūtajos laikos tiek atbalstīta visdažādākajos veidos. https://www.delfi.lv/kultura/news/art/no-parizes-lidz-sidnejai-ielu-makslinieki-visa-pasaule-velta-darbus-ukrainai.d?id=54127510

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. februārī vismaz 1,2 miljoni bēgļu ir šķērsojuši robežu, dodoties uz Poliju, otrdien ziņoja Polijas robežsardze.Robežsardzes dati liecina, ka pirmdien vien robežu šķērsoja 141 500 bēgļu. (CNN)

Odesas operas nams 1942. gadā un šobrīd...https://twitter.com/KyivPost/status/1500751560166588416

Latvijas iedzīvotājiem virtuālais asistents jeb bots ļauj atrast labāko veidu, kā katrs varam palīdzēt Ukrainai. Savukārt Ukrainas bēgļiem tas vienkārši un ātri ļauj noskaidrot svarīgāko informāciju par palīdzības iespējām un uzturēšanos Latvijā, lai tā nebūtu jāmeklē interneta plašumos. https://www.delfi.lv/bizness/tehnologijas/radits-virtualais-asistents-kas-apkopo-informaciju-par-atbalsta-iespejam-ukrainai.d?id=54128700

Šodien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis attālināti uzrunās britu parlamenta deputātus, raksta BBC.

Ļvivas mērs otrdien paziņoja, ka pilsētai ir grūtības nodrošināt pārtiku un mājokli aptuveni 200 000 ukraiņu, kuri uz turieni aizbēga no kara plosītajām valsts daļām. (CNN)

Iebrukums Ukrainā krieviem "neveicas īpaši labi", intervijā ar mediju "Sky News" izteicies Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless. Viņš sacīja, ka lielākais upuris līdz šim, iespējams, ir Krievijas karavīri, kurus, viņaprāt, "pievīluši šausminošie [Krievijas spēku] vadītāji, šausminošā vadība un plāni". Voless piebilda, ka tagad jāskatās, vai Kremlis atzīs lielos zaudējumus. Voless sacīja, ka Krievija "kļūst izmisusi", jo tai sākušās "reālas loģistikas problēmas".

Poļu brīvprātīgie izrāda sava darba rezultātu Ukrainā. https://www.facebook.com/oleksandr.aronets/videos/469221064938275/&show_text=0&width=560

Jaunākā izlūkošanas informācija, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Londona norāda, ka kopš februāra beigām ir ievērojami pastiprinājušās Krievijas apsūdzības, ka Ukraina izstrādā kodolieročus vai bioloģiskos ieročus. Šie Maskavas izplatītie naratīvi pastāvot jau ilgstoši, bet pašlaik, iespējams, tie tiek pastiprināti kā daļa no retrospektīva attaisnojuma Krievijas iebrukumam Ukrainā, skaidro ministrija. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501077805093822467

ASV vēstniecība Ukrainā otrdien paziņoja, ka drošības situācija visā Ukrainā "turpina būt neprognozējama", brīdinot ASV pilsoņus, kuri cenšas bēgt, ka apstākļi uz katra robežas punkta "var ļoti ātri mainīties". Vēstniecība arī atgādināja saviem pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju, kā iemeslu minot "patvaļīgu likumu izpildi, aizturēšanas risku, Krievijas militāro uzbrukumu kaimiņvalstij Ukrainai un Krievijas militāro spēku palielināšanos Baltkrievijā pie Ukrainas robežas". (CNN)

Pirms Krievijas iebrukuma sākuma sociālajos tīklos klīda attēli, ka Krievijas spēki savus tankus aprīko ar režģiem, lai tāda veidā pasargātu tos no prettanku raķetēm “Javelin” un dronu uzbrukumiem. Režģi gan izrādījušie neefektīvi aizsardzības līdzekļi. Par šo tēmu pasmejas interneta jokdari. Attēlā virs tanka torņa iemontēts batuts. “Plusi: vieglāks, paceļ morāli (var palēkāt). Mīnusi: joprojām nedarbojas.” https://twitter.com/MENAConflicted/status/1500924143369400321 https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-pierobeza-sapulcinatie-tanki-sagatavoti-dronu-un-javelin-uzbrukumiem.d?id=53825567

61 gadu vecs skots no Edinburgas ieradies Kijevā aizstāvēt Ukrainu pret Krievijas iebrukumu. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501058932781027329

Kremļa karš Ukrainā, nespējot ātri sasniegt diktatora Putina mērķus, arvien vairāk tiek vērsts pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Vienlaikus militārās neveiksmes un pretkara noskaņojums daļā Krievijas sabiedrības ir licis Maskavai pievilkt grožus iekšzemē, vēl vairāk ierobežojot medijus. Ir pieņemts jauns likums, kas paredz līdz 15 gadiem ilgu cietumsodu par “Krievijas armijas diskreditēšanu”. Kremļa uzsākto “specoperāciju” Ukrainā aizliegts saukt par karu, uzbrukumu un invāziju. Krievijā bloķēti Rietumu ziņu mediji, kā arī sociālais medijs “Facebook”, ievērojami ierobežojot informācijas par karu apriti Krievijā. Kopš iebrukuma sākuma par piedalīšanos pretkara protestos Krievijā aizturēti vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Krievija arvien vairāk tiek izolēta no pārējās pasaules ar smagām sankcijām, uzņēmumu aiziešanu no Krievijas tirgus un Krievijas izslēgšanu no dažādām sporta un citām organizācijām.

“Mēs iznīcināsim ienaidnieku uz katra centimetra Ukrainas zemes katrā mūsu pilsētā, katrā ciemā, mežā un laukā. Par katru bērnu, sievieti, sirmgalvi, sagrauto ēku, ielu, pat šķūni mēs jūs apšausim kā trakus suņus. Slava Ukrainai!” video saka sievietes, kuras nolēmušas palikt valstī un pievienoties bruņotajai cīņai pret okupantiem. https://twitter.com/dsszzi/status/1501041523361816582?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501041523361816582%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-nuclear-nato-kyiv-zelenskiy-live-updates-12541713

Naktī uz otrdienu Sumi no Krievijas uzlidojumā sagrautas dzīvojamās mājas glābēji atbrīvojuši dzīvu sievieti. Taču deviņi cilvēki, tostarp divi bērni, ir gājuši bojā. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/681800109926439/&show_text=0&width=560

Ne visi civiliedzīvotāji bēg no Ukrainas. Daudz paliek un dažādos veidos palīdz cīņā pret okupantiem. Attēlā sievietes Ļvivā apgūst pamatprasmes darbā ar ieročiem. (AP/Scanpix/LETA)

Ukrainas spēki ar dronu “Bayraktar” iznīcinājuši vēl vienu Krievijas iebrucēju pretgaisa aizsardzības sistēmu “Buk”, ziņo UNIAN.

Pirmdien vakarā pēc Krievijas aviācijas uzlidojumiem aizdegušās naftas bāzes Žitomirā un Žitomiras apgabala Černjahovā. ("Liga.net")https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/841055556853039/&show_text=0&width=261

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ikrīta paziņojumā raksta, ka okupanti ir demoralizēti un arvien biežāk nodarbojas ar marodierismu. Harkivas, Sumu, Čerņihivas un Kijevas apgabalos okupantu kontrolētajās teritorijās tiek fiksētas laupīšanas, vardarbīgas darbības pret iedzīvotājiem, civilo ēku sagrābšana, lauksaimniecības angāru izmantošana militārās tehnikas novietošanai, ugunspunktu izvietošana blīvi apdzīvotos rajonos un civilās infrastruktūras objektos. Hersonas un Mikolajivas apgabalos okupanti izmanto psiholoģiskās cīņas vienības, lai iedarbotos uz vietējiem iedzīvotājiem. Izveidotas līdz 10 psiholoģiskās cīņas taktiskās grupas ar uzdevumu veikt propagandas darbu.

Krievija atkal sola pulksten 10.00 pēc Maskavas laika atvērt humānos koridorus civiliedzīvotāju evakuēšanai no Kijevas, Čerņihivas, Sumi, Harkivas un Mariupoles. Vairums piedāvāto evakuācijas maršrutu ir uz Krievijas teritoriju. Iepriekš Kijeva kritizēja šādu Maskavas pieeju. Visi iepriekšējie evakuācijas mēģinājumi izgāzās, pusēm vainojot vienai otru pamiera neievērošanā. (BBC)

Pasaules banka apstiprinājusi ārkārtas finansējumu 723 miljonu dolāru apmērā, lai palīdzētu Ukrainas valdībai izmaksāt budžeta darbinieku algas, pensijas un pabalstus, ziņo BBC. Finansējumu šai palīdzībai sniegusi Lielbritānija, Nīderlande, Zviedrija, Dānija, Latvija, Lietuva un Islande. Pasaules banka arī sola tuvāko mēnešu laikā Ukrainai un kaimiņvalstīm piešķirt vēl trīs miljardus dolāru.

Sumu apgabala administrācijas deputāts Dmitro Živickis publicējis video, kur esot redzama ar dronu “Bayraktar” iznīcināta Krievijas spēku tehnika.

Ukraina nolēmusi atsaukt savus miera uzturētājus no visām misijām pasaulē, lai stiprinātu valsts aizsardzību. Par tādu prezidenta lēmumu paziņojis Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Andrejs Sibiga. (Liga.net)

Krievija pēc iebrukuma Ukrainā ir kļuvusi par valsti, pret kuru noteikts vislielākais sankciju skaits, šai ziņā apsteidzot Irānu, Sīriju un Ziemeļkoreju. (LETA)

Krievija pēdējās diennakts laikā ir pārgrupējusi spēkus uzbrukumam Kijevai un plāno tajā iesaistīt kadiroviešus (čečenu formējumu karavīrus) un bijušos algotņu grupas "Vagner" locekļus, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs. (LETA)

Austrālija ievieš papildu sankcijas Krievijai. Tās vērstas gan pret amatpersonām, gan propagandistiem. Šīs sankcijas arī mērķtiecīgi virzītas pret Krievijas bruņotajiem spēkiem, augsta ranga militārajiem komandieriem, vēsta BBC.

Krievija piedraudējusi, ka var pārtraukt gāzes piegādes Eiropai pa gāzesvadu “Nord Stream 1”. Šāds iespējamais solis saistīts ar “nepamatotām apsūdzībām pret Krieviju par enerģijas krīzi Eiropā” un vēršanos pret jaunā gāzesvada “Nord Stream 2” atvēršanu, paziņoja Krievijas premjera vietnieks Aleksandrs Novaks. “Bet pagaidām mēs nesperam šādu soli,” viņš piebilst. Viņš arī brīdina, ka naftas cenas sasniegs 300 dolārus par barelu, ja ASV un tās sabiedrotie pārtrauks Krievijas naftas importu. Analītiķi norāda, ka Novaka aplēses ir pārspīlētas un cena drīzāk būtu ap 200 dolāriem par barelu, ja tiktu apturēts viss Krievijas naftas eksports. Krievija ir pasaules trešais lielākais naftas ražotājs, bet lielākais eksportētājs, nodrošinot Eiropas Savienību ar 40% tās gāzes un 30% naftas. (Sky News).

