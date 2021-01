Policija aizturējusi Navaļnija brāli un fonda juristi; ierosināta krimināllietu pret štābu tīkla vadītāju

Krimināllietas ietvaros par sanitāri epidemioloģisko noteikumu pārkāpšanu Maskavā uz 48 stundām aizturēti apcietinātā opozicionāra Alekseja Navaļnija brālis Oļegs un Navaļnija dibinātā Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) juriste Ļubova Soboļa, pavēstīja FBK līdzstrādnieki.

48 stundu laikā viņiem jānosaka drošības līdzeklis. Trešdien Soboļas dzīvoklī veikta kratīšana, pēc tam viņa aizvesta uz Maskavas Galveno izmeklēšanas pārvaldi un pēc nopratināšanas rokudzelžos nogādāta pagaidu aizturēšanas izolatorā.

Oļegs Navaļnijs pārvaldē nogādāts pēc tam, kad veikta kratīšana Alekseja Navaļnija pieraksta vietā. Opozicionāra brālis, kas tobrīd atradies dzīvoklī, policistiem nav atvēris durvis, un tās uzlauztas. Trešdien uz 48 stundām aizturēta arī pankgrupas "Pussy Riot" dalībniece Marija Aļohina, kas arī tiek turēta aizdomās krimināllietā par sanitāri epidemioloģisko noteikumu pārkāpšanu.



Krievijas Izmeklēšanas komitejas darbinieki trešdien veikuši vismaz 15 kratīšanas Navaļnija tuvinieku un līdzgaitnieku dzīvesvietās. Vairums kratīšanu veiktas krimināllietas ietvaros par sanitāri epidemioloģisko normu pārkāpšanu, kas ierosināta pēc 23.janvāra Navaļnija atbalstītāju mītiņiem.

Laušanās Jūlijas Navaļnajas dzīvoklī:

Right now at Yulia Navalnaya's apartment on Avtozavodskaya. Security services are trying to break down the door. She will says she will not open until her lawyer arrives. #Navalny #navalnyprotests #навальный pic.twitter.com/HFT7M9dNRW