Policija: Pierādījumi apliecina, ka bijušais 'Danske Bank' Igaunijas filiāles vadītājs izdarījis pašnāvību

Gan Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde, gan Ģenerālprokuratūra pirmdien paziņojušas, ka visa pieejamā informācija un pierādījumi apliecina, ka pagājušajā nedēļā mirušais bijušais "Danske Bank" Igaunijas filiāles vadītājs Aivars Rehe izdarījis pašnāvību.

"Tagad to apliecinājis arī tiesu medicīnas eksperts. Arī visas darbības, kas pēdējo dienu laikā veiktas "Danske Bank" krimināllietas izmeklēšanas ietvaros, nav devušas iemeslu apšaubīt šo Aivara Rehes nāves cēloni," teikts Ģenerālprokuratūras paziņojumā.

Kā ziņots, pagājušajā pirmdienā policija sāka Rehes meklēšanu, saņemot ziņu, ka no rīta viņš no savām mājām Tallinas Piritas mikrorajonā devies pastaigā un nav atgriezies. Meklēšanas darbi mežā netālu no Rehes mājām turpinājās divas dienas, bet trešdien tuvinieki viņu atrada mirušu savas mājas dārzā, ko policija nebija pārbaudījusi, paļaujoties uz viņa tuvinieku iepriekš sniegto informāciju.

Kā pirmdien pēc tikšanās ar Policijas un robežapsardzes pārvaldes ģenerāldirektoru Elmaru Vaheru un ģenerālprokurori Lavli Perlingu paziņojis iekšlietu ministrs Marts Helme, abas amatpersonas viņam apliecinājušas, ka saistībā ar Rehes nāvi tiks veiktas visas paredzētās izmeklēšanas darbības, lai gan sākotnēji policija paziņoja, ka detalizēta izmeklēšana par viņa nāves apstākļiem netiks veikta, jo viss norāda uz pašnāvību.

2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka "Danske Bank" Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu pārkāpumus. Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015.gadam caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat 200 miljardiem eiro.

2017.gada nogalē Igaunijā tika uzsākta kriminālizmeklēšana šai lietā, bet, kā laikrakstam "Postimees" apliecināja Igaunijas Ģenerālprokuratūra, pret Rehi izmeklēšana nav uzsākta un viņš nav bijis iesaistīts izmeklēšanas darbībās. Aizdomās par naudas atmazgāšanu lielā apmērā šobrīd tiek turēti desmit bijušie bankas darbinieki.

Pats Rehe, kas vadīja "Danske Bank" Igaunijas filiāli no 2008. līdz 2015.gadam, intervijā avīzei martā sacīja, ka jūtas atbildīgs, bet uzskata, ka pasākumi, kas tolaik bankas filiālē veikti cīņai pret naudas atmazgāšanu, bijuši pietiekami.