Polijā nokritušas divas Krievijas raķetes, nogalinot divus cilvēkus, ziņo ASV amatpersonas

Otrdienas pēcpusdienā Polijas ciematā Pševoduvā (Przewodów), kas atrodas pie robežas ar Ukrainu, noticis sprādziens, kurā bojā gājuši divi cilvēki, vēsta poļu mediji.

Augsta ranga ASV izlūkdienestu amatpersona aģentūrai "Associated Press" apstiprinājusi, ka sprādzienu izraisījušas Krievijas izšautas raķetes, kas tēmētas uz Ukrainu, taču nokritušas Polijas teritorijā.

Polijas "Radio ZET", kā arī "Reuters" vēsta, ka Polijā sasaukta ārkārtas Nacionālās drošības padomes sēde. Sēdi sasaucis Polijas premjerministrs.

Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) tviterī paudis līdzjūtību Polijai, norādot, ka Latvija atbalsta poļus, un nosoda šo uzbrukumu.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.

Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) norādījis, ka notikušais ir vērtējams kā nopietna eskalācija no Kremļa puses.



Russian missiles hitting the territory of the NATO member is a very dangerous escalation by the Kremlin, #Latvia expresses full solidarity with our ally Poland and will support any action deemed appropriate by Poland. Russia will bear full responsibility for all the consequences