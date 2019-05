Polija plāno iegādāties 32 F-35A iznīcinātājus

Polija plāno iegādāties ASV aviobūvnieka "Lockheed Martin" būvētus 32 iznīcinātājus F-35A, lai nomainītu padomju laikmeta kara lidmašīnas, otrdien paziņoja aizsardzības ministrs Mariušs Blaščaks."

“Šodien mēs nosūtījām cenas pieprasījumu mūsu amerikāņu partneriem attiecībā uz 32 lidmašīnu F-35A iegādi kopā ar loģistikas un apmācības paketi,” tviterī rakstīja Blaščaks.

Ir gaidāms, ka ASV paplašinās iznīcinātāju F-35 pārdošanu uz vēl piecām valstīm, tai skaitā Poliju, sabiedrotajiem Eiropā pastiprinot savu aizsardzību pieaugošu Krievijas militāro draudu apstākļos, aprīlī paziņoja Pentagons.

Polija ir viena no tām NATO valstīm, kuras tērē aizsardzībai vismaz 2% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP). Varšava 2017.gadā piekrita pakāpeniski palielināt aizsardzības izdevumus no 2% līdz 2,5% no IKP, tādējādi līdz 2032.gadam aizsardzības izdevumi pieaugs līdz apmēram 80 miljardiem zlotu (18,6 miljardiem eiro) gadā.

ASV ārvalstīm pārdotā bruņojuma apjoms no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada septembrim pieauga par 13% līdz 192,3 miljardiem ASV dolāru, novembrī paziņoja ASV Valsts departaments. Tiek lēsts, ka katrs no iznīcinātājiem F-35A izmaksās 85 miljonus dolāru.

Blaščaks otrdien televīzijas pārraidītā paziņojumā sacīja, ka Polija arī panākusi progresu, pārliecinot ASV palielināt savu militāro klātbūtni Polijā.