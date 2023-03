Polijā politiķes dēla pašnāvība izraisa sašutumu - mediji jaunieti identificējuši kā pedofilijas upuri

Polijas opozīcijas deputātes 15 gadus vecā dēla pašnāvība izraisījusi dusmu izvirdumu pret valstī valdošo partiju un ar to saistītajiem medijiem, kuru ziņas palīdzējušas publiski identificēt zēnu kā seksuālās vardarbības upuri, ziņo medijs "Notes From Poland".

Piektdien, 3. martā, Polijas opozīcijas deputāte Magdalēna Filiksa paziņoja, ka viņas dēls Mikolajs miris 17. februārī. Savā "Twitter" profilā Filiks norādījusi informāciju par bērēm un lūgusi medijiem, cienot viņu un viņas divas meitas, neierasties uz izvadīšanu.

Īsi pēc šī paziņojuma žurnālists Radoslavs Gruca savā "Twitter" profilā publicēja paziņojumu, ka viņš cer, ka šīs traģēdijas rezultātā žurnālists Tomass Duklanovskis, kurš publiski paziņoja par pedofila uzbrukumu Filikas dēlam, mūžīgi pazudīs no publiskās dzīves. Duklanovskis ir reportieris, kurš strādā Ščecinas Radio, kas ir Polijas Radio filiāle.

Pagājušajā gadā Duklanovskis ziņoja par amatpersonu Ščecinā, kurš 2021. gadā tika notiesāts par narkotiku došanu jauniešiem un seksuālo vardarbību pret nepilngadīgām personām. Savā ziņojumā viņš norādīja, ka abi upuri ir kāda Polijas parlamenta deputāta no Ščecinas bērni. Viņš arī paziņoja bērnu vecumus – 13 gadus vecs zēns un 16 gadus veca meitene.

Šī lieta izraisīja politisku skandālu, jo amatpersona ir bijušais vēlēšanu kandidāts no Polijas lielākās opozīcijas partijas "Civilā Platforma" (PO). Ar nacionāli konservatīvo valdošo koalīciju "Likums un Taisnība" (PiS) saistītie politiķi un mediji kritizēja, ka spriedums publiski netika atklāts.

Pēc šī paziņojuma Duklanovskis kritizēts, ka atklājis upuru identitātes, kuras bijušas viegli nosakāmas, jo informācija par deputātu bērniem ir publiski pieejama. Tā rezultātā bijis viegli izsecināt bērnu identitāti.

Savukārt publiskās personas no valdošās koalīcijas koncentrējās uz faktu, ka neskatoties uz 2020. gadā notikušo ļaunprātīgo izmantošanu un vainīgā notiesāšanu 2021. gadā, par šo gadījumu publiski pirmo reizi ziņoja tikai Duklanovskis.

Viņuprāt, par to iepriekš netika ziņots, jo opozīcija vēlējās noslēpt, ka viņu aprindās atradies un vēlēšanās kandidējis varmāka.

"Cilvēki, kuri tik skaļi bļauj par cīņu pret pedofiliju, slēpj to, ka viņu pašu aprindās ir pedofili," valsts raidsabiedrībā TVP izteicās izglītības ministrs Przemijslavs Čarneks. Viņš faktu, ka lieta nav bijusi paziņota publiski, raksturoja kā kaitējumu sabiedrībai. Tomēr, vairāki eksperti un komentētāji norādījuši, ka lieta nav publiski izziņota, lai pasargātu cietušo bērnu privātumu, nevis PO.

Tomass Terlikovskis, kurš ir katoļu komentētājs, filozofs un publicists, apsūdzēja Černeku "dalībā atjaunotā šī bērna izvarošanā, jo viņš ir pievienojies raganu medībām, kas vērstas pret seksuālā vardarbībā cietušā bērna vecākiem". Par šiem apgalvojumiem Černeks esot draudējis Terlikovski iesūdzēt tiesā.

Kopš paziņojuma par Mikolaja nāvi daudzi komentētāji un opozicionāri uzsvēra, ka šis traģiskais notikums ir viens no iemesliem, kādēļ viņi pirms tam bija izteikuši bažas par valsts pārvaldītajiem medijiem, kurus PiS ekspluatē savām vajadzībām, publiskojot lietas materiālus un identificējot upurus.

Viņš arī izteicās, ka ir šokēts un dusmīgs par šī bērna ciešanām: "Viņš sākotnēji gāja cauri šaušalīgam pāridarījumam, piedzīvojot seksuālo vardarbību, un pēc tam viņu izmantoja netīri, ciniski politiķi." Viņš pieprasīja atbrīvot no amatiem tos darbiniekus publiskajā medijā, kas ir atbildīgi par šo notikumu.

Opozīcijas partijas līderis Donalds Tusks komentēja: "Mēs sodīsim PiS par katru ļaunprātību, par visām traģēdijām un pāridarījumiem, ko viņi ir paveikuši savas varas laikā."

"Šodien nav vārdu, kas varētu sniegt mierinājumu. Tomēr, lai neviens par to nešaubās, ka sekos norēķināšanās ar tiem, kuru vārdi nes nāvi," izteicies citas opozīcijas partijas "Polija 2050" (Polska 2050) līderis Saimons Holovnia.

Savukārt politiskās partijas "Kreisie" (Lewica) deputāte Džoanna Šeuringa – Vielgusa skaidroja, ka viņa iesniegs paziņojumu prokuratūrai, kurā cels apsūdzības par kriminālām darbībām TVP (Polijas Televīzija) un Ščecinas Radio darbībā.

Ščecinas prokurori medijam "Wirtualna Polska"apstiprināja, ka jau izmeklē Mikolaja nāvi. Tomēr viņi nedz apstiprināja, nedz noliedza mediju ziņojumus, kas šādi rīkojās saskaņā ar Kriminālkodeksa 151. pantu, kurā sodīti tiek tie, kas "iedrošina vai palīdz izdarīt pašnāvību".

Savukārt 23. februārī, pirms Mikolaja nāve paziņota publiski, Polijas ziņu aģentūras TAI vadītājs izteicās, ka TVP darbs šajā lietā ir pamatojams un attaisnojams. Viņš piebilda, ka televīzija nenorādīja upura vecāka vārdu.

Galēji labējo komentētājs, politiķis un rakstnieks Rafals Ziemkievičs apsūdzēja pašus opozīcijas politiķus situācijas izmantošanā un Mikolaja nāves ekspluatēšanā, lai uzbruktu valdošajai partijai.

Tikmēr interneta lietotāji norādījuši, ka vairākas publiskās personas, kas saistītas ar vadošo partiju, pēc Mikolaja nāves dzēsušas savus decembra un janvāra komentārus sociālajos tīklos, kuri bija vērsti uz opozicionāra tiesāšanu par pedofiliju.

2022. gadā Polijā bijis rekordliels bērnu un pusaudžu pašnāvības mēģinājumu skaits. Policijas datos redzams, ka līdz septembrim tie bijuši jau 1 500 gadījumu, kas ir vairāk nekā 2021. gadā kopā.

A record number of suicide attempts by children and adolescents have been recorded in Poland this year

Police data show over 1,500 by the end of September, already more than in the whole of 2021.

For more, see our report: https://t.co/cBthaVVBhM pic.twitter.com/VxDU93a1LM