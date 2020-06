Polijā tiks izvietoti vēl vismaz 1000 ASV karavīri, paziņo Blaščaks

Polijā, iespējams, tiks izvietoti vēl vismaz 1000 ASV karavīru, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Marjušs Blaščaks.

Ministrs pirmdien atklāja, ka ASV karavīru skaits Polijā tiešām tiks palielināts. "ASV klātbūtne Polijā tiks pastiprināta vismaz par 1000 karavīriem. Tomēr to, no kurienes ieradīsies karavīri - no Eiropas, Āzijas vai ASV - izlems Amerikas varasiestādes," paziņoja Blaščaks.

ASV mediji ziņo, ka Polijā varētu tikt dislocēti ASV karavīri, kurus līdz 2020.gada septembrim paredzēts izvest no Vācijas.