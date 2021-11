Polija turpina atvairīt ielaušanās mēģinājumus; baltkrievi filmē propagandas kadrus

Polija novērsusi jaunus mēģinājumus nelegāli šķērsot valsts robežu no Baltkrievijas puses, atsaucoties uz policijas paziņojumu, piektdien vēsta ziņu aģentūra PAP.

Ielaušanās mēģinājums noticis ceturtdienas vakarā pie Kuznicas ciema.

"Baltkrievijas armija mēģināja aptuveni 35 cilvēku grupu, galvenokārt sievietes un bērnus, iespiest Polijas teritorijā," paziņoja reģionālais policijas pārstāvis. Migranti spiesti pret dzeloņstiepļu žogu, bet Polijas robežsargi, karavīri un policisti izjaukuši centienus iekļūt Polijā.

Pašlaik baltkrievu drošībnieku apsargāta tur atrodas aptuveni 200 cilvēku liela grupa, bet vēl 100 cilvēki pulcējas pie Polovces ciema, skaidro policija.

Savukārt Polijas Nacionālās drošības departamenta vadītājs Staņislavs Žarins ceturtdien tviterī atgādināja, ka Minskas kampaņa ir veidota tā, lai spēlētu uz cilvēku emocijām un publicēja kadrus, kur migrantu bērni sapulcināti pie dzeloņstiepļu žoga.

This campaign has been designed so as to play on people's feelings in Poland and on the West. It's also yet another attempt to make Poland condone the migratory route orchestrated by Belarusian services. https://t.co/5nX7GFPBgT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021



Aizsardzības ministrija uzsver, ka sieviešu un bērnu grupa pie žoga atvesta, lai filmētu propagandas materiālu.



Migrants are treated instrumentally by the Lukashenka regime. In the Kuźnica region, a group of women and children was moved to the fence, only so that the 🇧🇾Belarusian services could prepare propaganda material https://t.co/VxiyGQUfL1 — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 11, 2021



Kādā citā ministrijas publicētā video, kā skaidro iestāde, redzama migrantu dzīšanas gar robežās žogu.



Another example of instrumental treatment of migrants by 🇧🇾Belarus. Migrants are forced to walk along the fence separating the border. https://t.co/cLvOCRrPlk — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 12, 2021



Tāpat ceturtdien migranti iekļuva Kuznicas robežpārejas punkta Baltkrievijas pusē, taču poļu spēki novērsuši grupas iekļūšanu Polijā.



The migrants crossed the border crossing in Kuźnica on the 🇧🇾Belarusian side. They were stopped by the 🇵🇱Polish Army, Border Guard and the Police. The group began walking along the fence. https://t.co/gYxOuxmHyp — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 12, 2021



Kopš vasaras Baltkrievijas kaimiņvalstis Polija, Lietuva un Latvija piedzīvo, kā uzskata ES, Baltkrievijas varasiestāžu organizētu Tuvo Austrumu migrantu pieplūdumu, taču pirmdien, 8. novembrī, pirmo reizi fiksēts masveida tūkstošiem migrantu iekļūšanas mēģinājums Polijā. Daļai migrantu tas arī izdevies.