Polijā un Lietuvā no Baltkrievijas var ieplūst 10 000 migrantu, brīdina Polijas premjers

Baltkrievijā ir 10 000 migrantu, kas var ieplūst Polijā un Lietuvā, piektdien brīdināja Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis.

"Atbilstoši mūsu datiem Baltkrievijā ir vairāk nekā 10 000 cilvēku, iespējams, krietni vairāk, kas ir pārvietoti no Tuvajiem Austrumiem, pamatā no Irākas, bet arī no Sīrijas, lai veiktu hibrīduzbrukumu," Varšavā ar Lietuvas premjerministri Ingrīdu Šimonīti kopīgā preses konferencē sacīja Moraveckis.

Minskas režīms, "Maskavas iedvesmots, izvērš provokācijas pret Lietuvu un Poliju", uzsvēra premjers.

Uz Polijas, kā arī Lietuvas un Latvijas robežas ar Baltkrieviju pēdējo mēnešu laikā izveidojusies krīze, jo robežu lielā skaitā nelegāli mēģina šķērsot migranti, kurus pierobežā nogādājis autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīms, šādi Lukašenko cenšoties atriebties Rietumiem par sankcijām, kas Minskai noteiktas prezidenta vēlēšanu falsifikācijas un opozīcijas protestu brutālās apspiešanas dēļ.

Minska Tuvo Austrumu migrantus sūta pāri robežai Lukašenko režīma izvērstā hibrīdkara ietvaros, lai radītu nestabilitāti ES, skaidro rietumvalstis.