Polija: Valstī nokritusi Krievijā ražota raķete, nogalinot divus cilvēkus

Polijā otrdien ap plkst.15.40 (16.40 pēc Latvijas laika) nokrita Krievijā ražota raķete, nogalinot divus cilvēkus Pševodovas ciemā, trešdienas rītā paziņoja Polijas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Lukašs Jasina.

"Krievijā ražota raķete nokrita, nogalinot divus Polijas Republikas pilsoņus," sacīja Jasina. Viņš piebilda, ka Krievijas vēstnieks Polijā ir izsaukts uz Ārlietu ministriju sniegt "tūlītējus detalizētus paskaidrojumus".

Šis ir pirmais oficiālais apstiprinājums ziņai, ka Polijā otrdien nokrita viena vai vairākas krievu raķetes, nogalinot divus cilvēkus.

Kāda augsta ranga ASV izlūkdienestu amatpersona otrdien pavēstīja, ka divas uz Ukrainu izšautās krievu raķetes otrdien nokritušas Polijas teritorijā, nogalinot divus cilvēkus.

Poļu mediji vēstīja, ka pēcpusdienā Pševodovā, kas atrodas tieši pie robežas ar Ukrainu, nokritušas divas raķetes, nogalinot divus cilvēkus.

"Radio Zet" vēstīja, ka raķetes trāpījušas graudu kaltēs. Notikuma vietā strādā policija, prokuratūra un armija.

Polijas prezidents Andžejs Duda trešdien atzina, ka nav skaidru pierādījumu par to, kas izšāva šo raķeti.

"Mums šobrīd nav nepārprotamu pierādījumu par to, kas izšāva šo raķeti. Izmeklēšana turpinās. Tā, visticamāk, bija ražota Krievijā," Duda sacīja reportieriem.

Ukraina šajā raķešu triecienā vaino Krieviju, kas otrdien pakļāva Ukrainu masīvai raķešu apšaudei, atstājot miljoniem mājsaimniecību bez elektrības.

Duda sacīja, ka ir runājis ar ASV prezidentu Džo Baidenu, kurš apsolīja "atbalstu amerikāņu ekspertu formā, lai palīdzētu mums veikt izmeklēšanu šī traģiskā incidenta vietā".

Prezidents arī atzina par "ļoti ticamu", ka Polijas vēstnieks NATO pieprasīs steidzamas konsultācijas saskaņā ar NATO līguma 4. pantu, trešdien Briselē tiekoties ar citu alianses dalībvalstu vēstniekiem.

NATO līguma 4. pants nosaka, ka dalībvalstis kopīgi apspriežas jebkurā brīdī, kad vien pēc jebkuras no dalībvalsts uzskatiem ir apdraudēta jebkuras dalībvalsts teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība.

Vašingtona un sabiedrotie trešdien solīja izmeklēt krievu raķetes eksploziju Polijā, pirms tiktu lemts par nākamajiem soļiem, un ASV prezidents Džo Baidens atzina par "maz ticamu", ka šī raķete izšauta no Krievijas.

"Mēs piekritām atbalstīt Polijas izmeklēšanu par šo eksploziju," Baidens sacīja reportieriem pēc steidzīgi sasauktas sabiedroto sanāksmes Bali salā notikušā G20 samita ietvaros.

"Mēs nodrošināsim to, ka mēs izprotam, tieši kas noticis (..) un tad mēs kolektīvi noteiksim mūsu nākamo soli," sacīja Baidens pēc sarunām ar G7 valstu un citu Eiropas valstu līderiem.

Atbildot uz jautājumu, vai šī raķete, kas nogalināja divus cilvēkus Pševodovas ciemā pie Ukrainas robežas, bija izšauta no Krievijas, Baidens sacīja, ka ir "provizoriska informācija, kas to apstrīd".

"Ir maz ticams (..) ka tā tika izšauta no Krievijas. Bet redzēsim," teica Baidens.

Šī raķetes eksplozija NATO dalībvalstī Polijā uzreiz izraisīja bažas, ka alianse var tikt ievilkta Krievijas karā pret Ukrainu.

Baltais nams ar sabiedrotajiem tomēr ir reaģējuši piesardzīgi. Arī Polijas prezidents Andžejs Duda mēģināja mazināt saspīlējumu, saktot, ka nav "nepārprotamu pierādījumu" par to, kas un no kurienes izšāva šo raķeti, un ka viņš to uzskata par "izolētu" incidentu. "Nekas mums nenorāda, ka būs vēl citi [šādi incidenti]," teica Duda.