Nostrādājis 30 gadus sabiedriskajā radio, to ar skaļiem vārdiem pirms nedēļas pameta Polijā pazīstamais mūzikas žurnālists, komponists un fotogrāfs Marčins Kidriņskis. Iemesls – pēdējos gados šis radio mainījis savu seju. "Es šodien to neatpazīstu. Un šīs nav tās attiecības, kuras es gribētu turpināt," viņš feisbukā atvadījās no saviem Polijas sabiedriskā radio trešā kanāla jeb "Radio Trīs" klausītājiem. Tiesa, radio viņš nebija vienīgais promgājējs. Kas tur īsti notika? Kāpēc izskan apsūdzības sabiedriskajam radio par dziesmas cenzēšanu?

Kidriņskis gan nav skaļā notikuma galvenais varonis, bet drīzāk atbalss lielākam notikumam. Savu "Facebook" ierakstu žurnālists paspilgtināja ar Indijas garīgā un politiskā līdera, nevardarbīgās pretošanās tēva Mahātmas Gandija teikto: pasaules vēsturē visi tirāni, lai arī cik neuzvarami liktos, beigās krīt, un atgādināja Portugāles Neļķu revolūciju, kurā gāzts diktators un kur viss sācies ar dziesmu.

Arī šis stāsts patiešām sākās ar dziesmu. "Palaidējmehānisms" bija poļu rokmūzikas veterānu "Kult" līdera Kazimieža Staševska (zināms kā KAZIK vai Kaziks) dziesma "Twój ból jest lepszy niż mój." Tulkojumā no poļu valodas – "Tavas sāpes ir pārākas par manējām." Tiesa, tulkojumi dziesmas nosaukumam var atšķirties, tieši pārnesot nosaukumu, kā to darījuši vairāki ārvalstu mediji, "sāpes" būtu, nevis "pārākas", bet "labākas". Tas gan nav tik būtiski. Galvenais, kā vēsta Polijas mediji, šī dziesma nepārprotami tēmē uz Polijas politiķi, labējās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) līderi Jaroslavu Kačiņski, kurš pandēmijas ierobežojumu laikā piedalījies slēgtā pasākumā kapsētā, proti, 10. aprīlī pieminēja Smoļenskas aviokatastrofas desmito gadadienu. 96 katastrofas upuru vidū bija Kačiņska dvīņubrālis, toreizējais Polijas valsts prezidents, Lehs Kačiņskis.

Kaziks valstī vadošās partijas līderi kritizē par sevis "pacelšanu" pār pārējiem cilvēkiem un empātijas trūkumu. Proti, kapsēta tika slēgta visiem pārējiem apmeklētājiem, ieskaitot citu lidmašīnas avārijā cietušo ģimenes. Sašutumu izraisīja īpašā attieksme.

Kazika sarakstītā dziesma "Radio Trīs" (poliski "Radiowa Trójka") balsojumā kādudien bija pat galvgalī, un tad to pēkšņi izņēma no balsojuma. Proti, balsojumu anulēja un drīz pēc tam informāciju par saraksta kārtību un uzvarējušo dziesmu izņēma no radio kanāla tīmekļa vietnes. Ar to arī viss sākās.