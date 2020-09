Polijas valdošā partija paraksta jaunu koalīcijas līgumu ar partnerēm

Polijas valdošā partija "Likums un taisnīgums" (PiS) sestdien parakstījusi jaunu koalīcijas līgumu ar savām mazākajām partnerēm - radikāli konservatīvo partiju "Solidārā Polija" un liberālkonservatīvo partiju "Vienošanās", pārvarot politisko krīzi, kas raisīja bažas par iespējamu koalīcijas izjukšanu, mazākuma valdību vai pat pirmstermiņa vēlēšanām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tomēr partijas nav sniegušas nekādu sīkāku informāciju par vienošanās saturu un nav atbildējušas uz žurnālistu jautājumiem, tādēļ nav skaidrs, kā pēc gaidāmajiem pārkārtojumiem izskatīsies ministru kabinets.Kā izteicies Kačiņskis, panāktā vienošanās ļaus partijām palikt pie varas vēl trīs gadus - līdz nākamajām vēlēšanām."Mūs gaida laba nākotne," viņš paziņojis, lai gan iepriekš PiS pieļāva iespēju, ka varētu izšķirties par mazākuma valdību vai pat pirmstermiņa vēlēšanu sasaukšanu.Viņam piebalsojis premjerministrs Mateušs Moraveckis, kurš Seimā var rēķināties ar neliela vairākuma deputātu atbalstu - 235 balsīm no 460."Mums ir stabila valdība, stabils vairākums parlamentā, mums ir programma. Mēs virzāmies uz savas programmas nākamo posmu, kas vērsts uz Polijas pilsoņu labklājību, Polijas labklājību," viņš uzsvēris.Nav arī zināms, vai pats Kačiņskis - kā iepriekš ļāva noprast informācija no valdībai tuviem avotiem - tiešām pievienosies ministru kabinetam, kļūstot par Drošības komitejas priekšsēdētāju, kas pārraudzītu Tieslietu, Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas.Nesaskaņas koalīcijā parādījās atklātībā pagājušajā nedēļā, kad PiS koalīcijas partneri atteicās balsot par Dzīvnieku tiesību likumu, kas galu galā tika pieņemts ar opozīcijas atbalstu, tomēr šis likumprojekts netiek uzskatīts par partiju attiecību krīzes īsto iemeslu, vienīgi tās izpausmi.Krīze brieda, trim partijām risinot sarunas par ministru kabineta pārkārtošanu, un saasinājās, kad PiS piedraudēja uz pusi samazināt partneru kontrolēto ministriju skaitu.Polijas politikas komentētāji saka, ka starp 50 gadus veco Zjobro un 52 gadus veco Moravecki norisinās cīņa par varu un plašākā nozīmē arī par to, kas varētu vadīt Polijas labējos spēkus pēc 71 gadu vecā Kačiņska ēras beigām.Tiek uzskatīts, ka pašreizējais tieslietu ministrs Zjobro virzījis daudzus pretrunīgi vērtētus Polijas valdības soļus, ieskaitot Eiropas Komisijas kritizētās tiesu sistēmas reformas.