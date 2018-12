Politika un māksla uz mūriem: satriecoši Kijevas sienu gleznojumi pastaigas attālumā

"Art United Us", kas projekta tīmekļvietnē tiek raksturots kā lielākais urbānās mākslas projekts pasaulē, plešas tālāk par Kijevu. Sienu gleznojumi tiek radīti ne tikai citviet Ukrainā, bet plānots tos radīt arī ārpus valsts robežām.

"Agresijas propaganda, informācijas karš un smadzeņu skalošana rada spriedzi visā pasaulē. Šodien cīņa par mieru atkal ir neatliekama. Mēs vēlamies apvienot un vadīt spēkus šo negaidīti pie mūsu durvīm atnākušo globālo problēmu, kas maksā tūkstošiem dzīvību, atrisināšanai," teikts projekta aprakstā.

"Kā mēs zinām, sienu zīmējumi ir spēcīgs ierocis – un māksla izglābs pasauli," uzsver projekta autori.

Ukrainas konteksts ir tikai piemērs Krievijas propagandas uzbrukumiem, portālam norāda Leross, skaidrojot, ka projekta ietvaros šis teksts ir domāts plašāk, jo arī propagandas centieni jūtami visā pasaulē.

Leross, kurš strādā arī par padomnieku Ukrainas Informācijas politikas ministrijā, norāda, ka visus viņa ielu mākslas projektus sponsorē privāti ziedotāji. Savukārt brīvās sienas, uz kurām darbi tiek radīti, ir 50:50 privāti un pilsētas īpašumi.

Pašlaik Geo ir sācis vēl vienu urbānās mākslas projektu "More Than Us" Kijevas metro – tajā astoņi mākslinieki, tostarp ārvalstu, attēlo savu skatījumu uz dzīvi Ukrainā. Te, piemēram, redzams gan pie Ukrainas robežas esošs lācis, gan kara veterāns.

Ukrainas Informācijas politikas ministrija Lerosam uzticējusi ielu mākslas projektu vadību arī karadarbības zonā valsts austrumos.