Poļu opozīcija aicina Tusku atgriezties Polijas politikā

Polijas lielākā opozīcijas partija - liberālā "Pilsoniskā platforma" - aicinājusi vienu no saviem dibinātājiem, bijušo Eiropadomes prezidentu un kādreizējo premjerministru Donaldu Tusku atgriezties savas valsts politikā.

"Esmu sekmīgi aicinājis Donaldu Tusku atgriezties Polijas politikā ļoti aktīvi, par 100 procentiem un pat par 110 procentiem," piektdien sacīja "Pilsoniskas platformas" līderis Boriss Budka.

Viņš piebilda, ka konkrētāki plāni par Tuska atgriešanos tiks darīti zināmi partijas kongresā sestdien. Polijas mediji vēsta, ka Budka atkāpsies no partijas priekšsēdētāja amata un par partijas pagaidu vadītāju kļūs Tusks.

64 gadus vecais Tusks, kurš 2001. gadā bija viens no "Pilsoniskās platformas" dibinātājiem, kopš 2019. gada ir Eiropas Tautas partijas prezidents. Viņš bija Polijas premjernimistrs no 2007. līdz 2014. gadam un Eiropadomes prezidents no 2014. līdz 2019. gadam.

Kopš Tusks 2014. gadā atstāja Polijas politiku, "Pilsoniskās partijas" reitings ir krities, un tagad tas ir apmēram 15%.