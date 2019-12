Populārā Ķīnas augstskolā no statūtiem svītro domu brīvību

Viena no Ķīnas pazīstamākajām universitātēm no saviem oficiālajiem statūtiem izslēgusi atsauces uz domu brīvību, izraisot studentu protestus, kas komunistu režīma pārvaldītajā valstī nenotiek bieži.

Šanhajas Fudaņas universitātes studenti sapulcējušies un dziedājuši augstskolas himnu, kurā cildināta "akadēmiskā neatkarība un domu brīvība", šādi protestējot pret lēmumu svītrot šo jēdzienu no augstskolas statūtiem, redzams tīmeklī izplatītā video.

Par izmaiņām Fudaņas universitātes statūtos Izglītības ministrija pavēstīja pirmdien, un ziņa ātri izpelnījās ievērību sociālajos medijos, pirms Ķīnas allaž modrie tīmekļa cenzori ierakstus sāka dzēst un diskusijas bloķēt.

Jaunajā statūtu versijā pausts mērķis "apbruņot pasniedzēju un studentu prātus ar Ķīnai raksturīgās iezīmes iekļaujošās sociālistiskās ideoloģijas [Ķīnas prezidenta un valdošās Komunistiskās partijas līdera] Sji Dzjiņpina jauno laikmetu".

Mācībspēkiem un studentiem ir jāievēro "sociālistiskās pamatvērtības", bet augstskolas kompleksā jānodrošina "harmoniska" vide, kas parasti tiek lietots kā eifēmisms valdībai naidīgu noskaņojumu izskaušanai.

Breaking: Fudan Uni students gather to sing their school anthem in the cafeteria, which incl the lyrics: 學術獨立,思想自由,政羅教網無羈絆 - academic Independence & freedom in thoughts, ones which were removed frm school charter ystday. H/t @zhengwei75 https://t.co/oaXDgqV07W pic.twitter.com/QCJC8ons7d