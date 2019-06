Prāgā daudzi tūkstoši protestētāju pieprasa premjera Babiša demisiju

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51216975 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/praga-daudzi-tukstosi-protestetaju-pieprasa-premjera-babisa-demisiju.d?id=51216975 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51216975 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 212.3.197.156 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G965F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.2 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => __gfp_64b=M4BmAIFSicnR9QvqQoKfcBHbRqLIHHPSPBi3aKCsYor.v7; _cb_ls=1; fat=1; newdelfilayout2018=0; polc_v2=1; __io_r=https://www.google.lv/; mostread_lastadded=0; cX_G=cx%3A8j89abt7sb6l3n5csov3weojn%3A3udg3b89j7nrn; evid_0025=c9a8d623-7c9b-4642-9e8c-d784561d89d0; cX_P=jmafwez747vg8i3u; _ga=GA1.2.1281189805.1537439698; _cb=ar18rBvgCL1BueKCy; _io_un=4; __utmz=113760658.1547944473.227.8.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); emps=1:1548843258502|1|1548843258502; evid_0025=c9a8d623-7c9b-4642-9e8c-d784561d89d0; _fbp=fb.1.1549099318261.634259118; dcid=780205891,1,1584784994,1537439698,c1e6e3c965e508d9c014719ee11eb206; cto_lwid=d232edc1-a7aa-40ec-bb91-f97da6b8db44; podcast_title=Amerikas%20apce%C4%BCo%C5%A1ana%20un%20darbinieku%20sp%C4%93jas%20%E2%80%93%20'Printful'%20vad%C4%ABt%C4%81js%20D%C4%81vis%20Siksn%C4%81ns; podcast_location=https%3A%2F%2Fwww.delfi.lv%2Fpodkasti%2Fsvarigasdetalas-lv%2Fsvarigas-detalas-39-davis-siksnans-printful-vaditajs-par-macibam-cela-uz-ipo.d%3Fid%3D50996001; podcast_progress_time=667; _gid=GA1.2.736399183.1555932450; __gads=ID=5437deec2b084932:T=1556827633:S=ALNI_MbMEGDmnksftofLt2FowYIGlFsnHQ; _chartbeat2=.1537439745945.1560231667359.0000000000000001.CCRamDC8Ugy9B1ChYdCJzbpyBz7r9m.1; __io_first_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F; __io=e2a01006b.299a8390a_1560343584403; delfi-adid=7db1e5fa-9402-41b0-9b53-e9baa29b3c0e%2C1537439697669%2C1560872104232; __utma=113760658.1281189805.1537439698.1560776286.1560978547.289; __io_unique_43359=22; __io_lv=1561179534603; enr_adform_sent=1; evid_v_0025=20190623034504; evid_ref_0025=true; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; adptcmp_0025=86:12381:2,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#16-kv1009#2-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#24-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#6-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86,ecid283; adptset_0025=1; cX_S=jx9cjwscmonogr8t; __glmrid=1af8103d-ef38-4646-b1ad-0e0753848643; cstp=604800; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1232260970 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 212.3.197.156, 10.1.0.112 [HTTP_IS_MOBILE] => 1 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561318233 )