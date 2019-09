Prāgā novāks pieminekli padomju maršalam Koņevam

Čehijas galvaspilsētā Prāgā nolemts aizvākt pieminekli padomju militārajam komandierim Ivanam Koņevam, kurš vadīja PSRS operāciju Prāgas atbrīvošanai no vācu karaspēka, vēsta portāls "Currenttime".

Par pieminekļa novākšanu galvaspilsētas rajona Prāga-6 direkcijas deputāti šonedēļ diskutēja sešas stundas, līdz balsojumā ar 33 balsīm nolemts Koņeva statuju pārvietot uz muzeju, bet tās vietā skvērā izveidot memoriālu pilsētas atbrīvošanai Otrajā pasaules karā.

"Mēs pret statuju izturēsimies ar cieņu un, protams, neizskatām iespēju to pārvietot uz ārzemēm," teica Prāgas-6 pārvaldes pārstāvis Jans Lacini.

Arī rajona vadītājs mierina, ka statujai tika atrasta pienācīga vieta. "Es lūgtu visus pacensties nomierināt situāciju. Neviens negrasās statuju ne sagraut ne iznīcināt," viņš uzsver.

Maršals Koņevs Otrā pasaules kara laikā komandēja padomju armijas daļas, kas piedalījās kaujās par nacistiskās Vācijas okupēto Čehoslovākiju. Pēc kara Čeholsovākija nonāca PSRS ietekmes sfērā.

Piemineklis Koņevam Prāgā atklāts 1980. gadā. Pēdējos gados statuja, kas daudziem simbolizē PSRS diktatūras posmu, vairākkārt aplieta ar krāsu un tā apķēpāta ar uzrakstu "Nost ar asiņaino maršalu".

Soviet general Konev monument in #Prague today. #1968 sentiments still strong in #CzechRepublic . President #Zeman 's proactive inclination towards Moscow makes them even stronger #russianexpansionism #nechcemenavychod pic.twitter.com/vri7qWETyu

Somebody has evidently cleaned the statue of Soviet army commander Konev in Prague 6 that the local authority said they were no longer willing to remove regularly applied red paint from... https://t.co/LCj0NgcfTJ