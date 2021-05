Pret Navaļniju ierosinātas trīs jaunas krimināllietas

Ieslodzītais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs otrdien paziņojis, ka pret viņu ierosinātas trīs jaunas krimināllietas.

Kā teikts otrdien publicētā ierakstā Navaļnija blogā "navalny.com", Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes īpaši svarīgu lietu izmeklētājs viņu informējis, ka tiek izmeklētas trīs īpaši svarīgas lietas, ar kurām nodarbojas 21 izmeklētājs.

"Pirmkārt, es, kā apgalvo izmeklētāji, esmu nozadzis visus ziedojumus, kurus jūs esat sūtījuši FBK (Korupcijas apkarošanas fonds). Lēmums uz trim lapiņām, pierādījumu vispār nekādu. Vienkārši uzrakstīts "nolaupījis"," raksta Navaļnijs.

Otrkārt, ierosināta lieta par "ļoti eksotisku" 239.pantu" par "nekomerciālas organizācijas izveidošanu, kas apdraud pilsoņu personas neaizskaramību un tiesības". Izmeklētāji apsūdz Navaļniju par to, ka viņš "aicinājis pilsoņus atteikties no pilsonisko pienākumu izpildes. Lēmums arī uz trim lapiņām un no pierādījumiem ir arī tas, ka es bez atļaujas esmu publicējis filmu "Putina pils"".

"Trešais mans noziegumus, kuru izmeklē pati augstākā izmeklēšanas instance, - tiesneses Akimovas apvainošana. Tās paša tantiņas, kura izskatīja safabricēto lietu par "veterāna apvainošanu", kas satrieca visus valsts juristus. Kā tieši apvainoju, arī nav norādīts," raksta Navaļnijs.

"Tā kā nedomājiet, ka es te vienkārši sēžu kamerā, dzeru tēju un dirnu bezdarbībā," ironizē Navaļnijs. "Mans jaudīgais noziedzīgais sindikāts aug. Es pastrādāju arvien vairāk noziegumu. Arvien vairāk un vairāk izmeklētāju ir nodarbināti ar mani, nevis tādiem niekiem kā slepkavības, zādzības un cilvēku nolaupīšanas."

Navaļnijs pašreiz izcieš divarpus gadu cietumsodu par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā pēc saindēšanas ar kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Navaļnijs uzskata, ka aiz viņa saindēšanas stāv Kremlis.