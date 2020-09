Pretojās, saplēsa pasi, izkāpa pa logu: kā Koļesņikova neļāva sevi izvest no Baltkrievijas

Vienas no Baltkrievijā zināmākajām opozīcijas līderēm Marijas Koļesņikovas atrašanās vieta trešdienas rītā joprojām nav skaidri zināma, taču viņas kolēģi no opozīcijas izveidotās Koordinācijas padomes preses konferencē Kijevā atklāja, kā drošībnieki centās ar varu izvest viņu no valsts.

Koordinācijas padomes locekle Koļesņikova pirmdien, 7. septembrī, tika nolaupīta Minskas centrā un aizvesta nezināmā virzienā. Nākamajā rītā Baltkrievijas varasiestādes paziņoja, ka divi viņas kolēģi aizbēguši uz Ukrainu, bet viņa pati aizturēta, kad mēģinājusi nelikumīgi pamest valsti.

Medijos gan nonākusi informācija, kas nesaskan ar oficiālo versiju – Koļesņikova un viņas kolēģi no valsts vesti ārā ar varu, taču sievietei savu izvešanu izdevies novērst. Ukrainas puse apliecināja, ka viņas kolēģu ierašanās Ukrainā bija "piespiedu deportācija".

Draud ar krimināllietu

Trešdien Kijevā par notikušo izraidīšanu žurnālistus informēja Koļesņikovas kolēģi no Koordinācijas padomes Antons Rodņekovs un Ivans Kravcovs, kuri saskaņā ar Baltkrievijas varasiestāžu teikto ir "aizbēguši".

Vīrieši intervijā portālam "Currenttime" stāsta, ka pirmdien parādoties ziņām par Koļesņikovas nolaupīšanu, devās uz viņas dzīvokli, lai pārbaudītu, vai viņas nav tur. Taču mājas pagalmā viņus aizturējuši cilvēki bez drošības iestāžu atpazīšanas zīmēm.

Vairākas stundas viņi vadāti pa dažādām drošības iestādēm. Kravcovam draudēts ar krimināllietas ierosināšanu par "finanšu noziegumiem" bijušajās darba vietās, par ko draudēs pieci līdz 12 gadi cietumā. Viņam piedāvāts izbraukt uz Ukrainu, lai krimināllietu ierosinātu dienu vēlāk, nevis uzreiz.

Sagatavotas pases un Covid-19 testi

Pirmdien ap 11 vakarā Kravcovs iesēdināti mikroautobusā. Pa ceļam uz Ukrainas robežu auto piestājis pie Valsts drošības komitejas (VDK) ēkas. Vīrieši pieļauj, ka tur citā auto paņemta arī Koļesņikova.

Uz Baltkrievijas robežas Kravcovs no mikroautobusa pārsēdināts pie cita auto stūres, kuru atveda drošībnieki. Ar viņu kopā auto iekāpuši divi specdienestu darbinieki.

Automašīnā jau sagatavotas stāvējušas Kravcova, Rodņekova un Koļesņikova pases, kā arī medicīniskās apdrošināšanas polises, Covid-19 testu rezultāti un aviobiļetes no Kijevas uz dažādām valstīm.

Kopā ar pavadoņiem Kravcovs škērsojis Baltkrievijas robežkontroli. Drošībnieki robežsargiem parādījuši Rodņekova un Koļesņikovas pases. Pavisam braucienā uz robežu viņus pavadījuši ap 30 cilvēki.

Savukārt Rodņekovs stāsta, ka uz robežu vests melnā BMW kopā ar cilvēkiem melnās maskās un naga cepurēs. Uz robežas viņi nav pārbaudīti un apturēti. Auto apstājies jau neitrālajā zonā starp abu valstu robežkontroles punktiem.

Tur Rodņekovs pārvests uz Kravcova auto un ieraudzījis tur savu pasi.

Koļesņikova pretojas

Burtiski pēc dažām minūtēm viņi izdzirdējuši troksni – Marija Koļesņikova pretojusies un skaļi pieprasījusi advokātu. Viņa ar varu iestumta auto aizmugurējā sēdeklī, kur nu viņi palika trijatā. Durvis bijušas ieslēgtas režīmā, kad tās var atvērt tikai no ārpuses.

"Marija uzreiz ieraudzīja savu pasi. Viņa to paņēma, saplēsa gabalos un izmeta pa logu. Pēc tam pa otru logu viņa izkāpa un devās Baltkrievijas robežas virzienā," stāsta Rodņekovs.

Viņi sapratuši, ka, domājams, pēc drošībnieku scenārija, viņi ar auto ir kā instruments Koļesņikovas izvešanai. Vīrieši gan nolēmuši vēl nebraukt prom, bet paskatīties, kas notiek ar Koļesņikovu.

Sieviete atkal aizvesta uz mikroautobusu. Savukārt drošībnieki mēģinājuši bloķēt automašīnu, kurā sēdēja Rodņekovs un Kravcovs. Mirklī, kad ieradies vēl viens mikroautobuss un mēģinājis nosprostot ceļu, viņi lielā ātrumā to apbraukuši un sasnieguši Ukrainas robežu.

Izgāzies scenārijs

Baltkrievijas bijušais diplomāts Valērijs Kovaļevskis "Currenttime" televīzijā skaidro, ka ar savu rīcību Koļesņikova izjauca Baltkrievijas varasiestāžu iecerēto scenāriju par viņas "bēgšanu" , un tagad drošībniekiem, iespējams, nāksies izgudrot kādu krimināllietu pret sievieti.

Savukārt ukraiņu analītiķis Genādijs Maksaks uzskata, ka Ukraina kā valsts, uz kuru izvest opozicionārus, izvēlēta, lai turpinātu uzturēt varas radīto naratīvu, ka tautas protestus Baltkrievijā vada no ārienes.

Koļesņikova bija pie prezidenta vēlēšanām nepielaistā kandidāta Viktora Babariko priekšvēlēšanu štāba vadītāja, kas apvienoja spēkus kopā ar vēl viena nereģistrētā kandidāta Valērija Cepkalo štābu, ko vadīja viņa sieva Veronika Cepkalo, un prezidenta amata kandidāti Svetlanu Tihanovsku, kas kandidēja sava vīra Sergeju Tihanovska vietā.

Sieviešu trio kļuva par Baltkrievijas opozīcijas un protesta simbolu. Svetlana Tihanovska drīz pēc vēlēšanām bija spiesta aizbraukt uz Lietuvu.

Svētdien kļuva zināms, ka baltkrievu drošībnieki uz Poliju izveduši Tihanovskas sabiedroto Olgu Kovaļkovu. Arī viņa ir opozīcijas izveidotās Koordinācijas padomes locekle. Augusta beigās viņai piesprieda 10 diennakšu arestu par nesankcionētu pasākumu organizēšanu.

Baltkrievijā kopš 9. augusta prezidenta vēlēšanām, kurās 26 gadus valdījušais Lukašenko uzvarēja ar 80% balsu, nerimst protesti. Vēlēšanas Rietumos netiek atzītas par demokrātiskām un opozīcija tās rezultātus uzskata par viltotiem.

Medijos parādās arvien vairāk liecību par drošības iestāžu darbinieku vardarbību pret protestētājiem, kas īpaši izteikta bija protestu pirmajās dienās.

Pats Baltkrievijas prezidents Aleskandrs Lukašenko, diskreditējot protestu nozīmi, ir izteicies, ka ielās iziet apreibinājušies un "aitas". "Nosmēķējušies, daudz piedzērušos, ar narkotikām – šausmas," viņš komentēja 9. augusta notikumus. Varasiestādes arī izplata stāstus, ka protestētāji saņem naudu, bet prezidents biedē ar NATO draudiem pie valsts robežām.

Lukašenko arī paziņoja, ka 60% fotogrāfiju ar vardarbībā cietušajiem ir "feiks" . Vienlaikus viņš aicināja "piedot drošībnieku kļūdas". "Tie ir jūsu cilvēki. Pat, ja viņi ir kļūdījušies, piedodiet viņiem," drošībniekus aizstāvēja prezidents.

Lukašenko savu attieksmi pret protestētājiem paudis arī visai radikālā veidā – staigājot apkārt bruņots ar triecienšauteni. Vērotāji skaidro, ka tā ir skaidra zīme – varu ar labu viņš neatdos.