Pretrasisma protestos Lielbritānijā nogāzts vergu tirgotāja piemineklis

Svētdien Bristolē, kur tāpat kā daudzās citās Lielbritānijas pilsētās atkal notika protesti pret rasismu, demonstranti no pjedestāla nogāzuši pazīstamā XVII gadsimta vergu tirgotāja Edvarda Kolstona pieminekli un iegāzuši to Eivonas upē.

Iekšlietu ministre Priti Patela pieminekļa nogāšanu nodēvējusi par "pilnīgi nepieņemamu", bet vietējā policija solīja veikt izmeklēšanu.

Demonstrācijā "Melnādaino dzīvībām ir nozīme" piedalījušies 10 000 cilvēku, sacīja Bristoles policijas priekšnieks Endijs Benets.

"Lielākā daļa to, kas ieradās, lai paustu savas bažas par rasu nevienlīdzību un netaisnību, darīja to mierīgi un ar cieņu," viņš sacīja.

"Tomēr neliela cilvēku grupa acīmredzami nodarīja noziedzīgus postījumus, pie Bristoles ostmalas nogāžot pieminekli."

Kolstons uzauga turīgu tirgotāju ģimenē un tika ievēlēts parlamentā.

Pateicoties dāvinājumiem skolām un slimnīcām Bristolē un Londonā, viņš iemantojis filantropa reputāciju.

Viņa piemineklis Bristolē atradās Kolstona avēnijā. Pilsētā ir arī skola, kas nosaukta viņa vārdā.

THIS is history. Edward Colston, who was a was a 17th century slave trader, has his statue in Bristol, pulled down. This generation is not messing around ✊ #BlackLivesMatter https://t.co/dSUALlAgdG